Detuvieron a Marianela Soledad Palmero, la pareja de Barrelier: de qué la acusan

Marianela Soledad Palmero fue detenida este jueves 25 de junio en la provincia de Córdoba acusada de encubrimiento agravado en el caso por el femicidio de Agostina Vega. Se trata de la pareja de Claudio Barrelier, el principal acusado de la causa y madre de la hija del exempleado municipal.

La mujer estaba siendo investigada desde que comenzó el caso porque convivía con el acusado y, en las primeras horas, de la pesquisa se encontraba dentro del domicilio donde, supuestamente, se cometió el homicidio.

Marianela Palmero con Claudio Barrelier y su hija

Fernanda Alaniz, la abogada de Gabriel Vega, el padre de la joven asesinada, le dijo a Clarín: “Hubo incongruencias en las declaraciones de Marianela. Por eso, solicitamos su detención”. Y agregó: “El viernes hicimos varias presentaciones y manifestamos la incongruencia de las declaraciones de Palmero. Además, ofrecimos testigos que terminaron por confirmar distintas cosas para pedir su detención”.

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En paralelo, una fuente cercana a los investigadores le confirmó al medio antes citado que Palmero se contradijo.

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Cuando prestó declaración como testigo, la mujer aseguró que la noche del crimen, Barrelier cenó con ella y con su hija, luego salió durante unos pocos minutos y volvió para seguir cenando. Al terminar, se quedó jugando con la preadolescente. Fiscalía considera que este relato no encaja con la reconstrucción que hicieron de lo ocurrido.

Un detalle adicional es que el arresto de Palmero ocurrió tras conocerse los resultados de los peritajes acústicos realizados en la vivienda del barrio Cofico, de Córdoba Capital. Según Clarín, los expertos determinaron que la pareja de Barrelier debería haber oído lo que pasaba en el cuarto de adelante, donde el hombre habría asesinado y descuartizado a Agostina.

Claudio Barrelier

El informe preliminar de la autopsia afirma que Agostina fue estrangulada y habría sido abusada sexualmente, pero los forenses no pudieron hacer los hisopados correspondientes por el estado general del cuerpo, que tenía un “compromiso severo de la región pélvica, compatible con el proceso de desmembramiento”.

Agostina Vega

Quiénes son los detenidos por el caso de Agostina Vega

Además de Marianela Soledad Palmero hay tres detenidos más por el caso de Agostina Vega: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani:

- Barrelier está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio). Si es condenado podría recibir prisión perpetua.

- Fassetta y Andreani están señalados por presunto encubrimiento agravado, al igual que Palmero.

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El hombre de 47 años vivía en la misma casa que Barrelier, mientras que Soledad es la propietaria del Ford Ka negro en el que Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina; además, era la encargada del bar “Wachitas”.

Soledad Andreani

Este detalle es fundamental porque, según Clarín, una testigo central de la investigación aseguró que “Marianela Palmero es conocida como 'la Gringa Ludmila'”, y la retrató como “la acompañante de Soledad (Andreani)”, asegurando que se encargaba de “servir los vinos y limpiar las mesas” en “Wachitas”. La mujer también afirmó que en el local se consumían drogas y se explotaba sexualmente a menores de edad.