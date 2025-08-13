El Gobierno nacional abonará once mil dólares (USD 11.000) al cuádruple homicida Guillermo Antonio “El Concheto” Álvarez. Así lo establece el Decreto 577/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La resolución internacional, dictada el 24 de marzo de 2023, responsabilizó a la Argentina por violar garantías judiciales y la protección judicial durante el juicio que, en 1999, condenó a Álvarez por un sangriento raid delictivo que dejó tres muertos, además de otro asesinato cometido en prisión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Estado deberá indemnizar a un homicida múltiple

Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Gerardo Werthein; la indemnización se desglosa en 1.000 dólares por “daño material” y 10.000 por “daño inmaterial”, montos fijados “en equidad” por la CIDH.

El plazo para cumplir con el pago es de un año desde la notificación del fallo, ocurrida el 7 de noviembre de 2023. Los fondos saldrán de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro.

Condenaron a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado

La CIDH determinó que el Estado argentino violó artículos clave de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la defensa, a un abogado de confianza, a interrogar testigos y a recurrir la sentencia. El fallo ordena, además del pago, una “revisión amplia” de la condena impuesta a Álvarez, para garantizar su derecho a una segunda instancia judicial.

Quién es Guillermo Antonio “El Concheto” Álvarez

Álvarez tenía 18 años cuando la policía lo detuvo en 1996, acusado de liderar la banda de los “nenes bien”, un grupo que combinaba jóvenes de familias acomodadas con reclutas de la villa La Cava.

Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio de ese año, protagonizaron un raid delictivo que terminó en una masacre: el primer asesinato fue en Martínez, Álvarez y un cómplice interceptaron al empresario Bernardo Loitegui, hijo de un exministro, para robarle su Mercedes Benz. Aunque no se resistió, el joven fue ejecutado de dos disparos delante de su hija.

Segundo y tercer asesinato: horas después, en el pub Company de Capital Federal, ingresó junto a dos cómplices para asaltar a los clientes. Entre ellos estaba el subinspector Fernando Aguirre, de franco. Álvarez lo remató en el suelo y una bala perdida mató a la estudiante Andrea Carballido, que festejaba su cumpleaños.

Cuarta víctima: ya en la cárcel de Caseros, en 1998, “el concheto” apuñaló con una faca a su compañero de pabellón, Elvio Aranda.

La banda también estuvo detrás de robos a restaurantes y comercios de alta gama. Álvarez admiraba a Carlos Robledo Puch, el “ángel de la muerte” -coleccionaba recortes sobre él- mientras cultivaba una imagen de criminal frío y sin remordimientos: “Robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, es como enamorarse”, dijo en su momento.

Exigen investigar la distribución de fentanilo en Córdoba tras una muerte y casos sospechosos

Condenado a prisión perpetua en 1998, salió en libertad en 2015 por decisión de la Cámara de Casación Penal, pero pocos meses después volvió a delinquir: fue detenido por robar una mochila con 67.000 pesos a la salida de una financiera en el centro porteño.

Hoy permanece alojado en el penal de Villa Devoto, mientras el Estado argentino se prepara para pagarle una indemnización que, por mandato internacional, no puede eludir.

GD/ff