El juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre comenzó con acusaciones de violencia y abuso hacia un imputado

A más de tres años de la desaparición de Tehuel de la Torre, comenzó este lunes el juicio oral en los tribunales de la ciudad bonaerense de La Plata contra dos imputados por el hecho ocurrido el 11 de marzo de 2021 cuando se reunió con dos hombres que le ofrecían trabajo en Alejandro Korn.

El primero de los acusados, Luis Alberto Ramos, se sentó en el banquillo de los acusados en el Tribunal Oral Criminal N°2 de La Plata por el delito de "homicidio agravado por odio a la orientación sexual". Acerca del otro acusado, Oscar Montes, se informó que será juzgado por un jurado popular, fecha la cual todavía no fue determinada.

Pese a que nunca se encontró el cuerpo del joven, la Justicia considera que ambos son responsables de la desaparición y del posterior crimen de Tehuel, motivo por el cual enfrentarán el juicio oral. Si el tribunal los encuentra culpables recibirán una pena de prisión perpetua.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El padre de Tehuel relata su incansable búsqueda: "La seguiré buscando como sea"

Desde la fiscalía señalan que es "poco probable" que aparezca Tehuel con vida, pero, pese a este indicio, organizaciones de Derechos Humanos presionaron los últimos años para que la causa siguiera abierta y no cesaran los rastrillajes. Su familia sostiene que fue un rapto para una red de trata de personas.

Asimismo, Ramos y Montes también están imputados por encubrimiento en concurso real con falso testimonio al sostener durante sus declaraciones que "no conocían a Tehuel".

Al igual que en el caso de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece desde marzo de 2022 una recompensa de $5 millones por quien aporte datos sobre los restos de Tehuel.

El joven desapareció cuando tenía 21 años, el 11 de marzo de 2021.

La mamá y la novia de Tehuel declararon en el juicio: apuntaron contra Luis Ramos

A las 11 de la mañana de este lunes arrancó el debate oral donde Norma Nahuelcura, madre de Tehuel y parte de la querella, fue la primera que tomó la palabra. Allí la mujer contó parte de la vida del joven y del día de la desaparición.

"Tehuel, cuando era nena, se vestía de varón, no le gustaba usar pollera y se juntaba con varones. Un día me dijo que le gustaban las chicas y se cortó el pelo. Tenía una pareja llamada Michael, y tenía un hijo que a Tehuel le decía papá", relató.

Con respecto al día en el que el joven desapareció, indicó: "Estaba en la casa de mi nieta. La fui a cuidar porque estaba enferma. Traté de comunicarme por teléfono con Tehuel, pero no me atendía. Cuando me enteré que estaba desaparecido, le dije a Michael que vaya a hacer la denuncia, pero no se la quisieron tomar porque era menor de edad".

"Después me enteré que tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi. Tehuel me dijo que era un amigo, pero no lo conocía. Con el correr del tiempo me di cuenta de que lo estaban buscando y que se llamaba Luis Ramos", destacó.

Caso Tehuel: todos los detalles de causa del joven trans desaparecido

Posteriormente, declaró ante el tribunal Michael, pareja de Tehuel, quien contó cómo era su relación y también sobre la última vez que lo vio, pero pidió que Ramos no estuviese presente en la sala porque "tiene miedo".

"Estuvimos viviendo juntos durante dos o tres años. Nos conocimos por Facebook y nuestro primer encuentro fue en Moreno. Nuestra relación era la normal de cualquier pareja y se llevaba bien con mi hijo", expresó.

"El último día que lo vi estábamos lavando la ropa juntos y recibió un llamado de Luis Ramos que le dijo que tenía una propuesta laboral como mesero. Comió y se fue. Tenía una campera rompevientos azul y un jean. Salió en bicicleta", relató Michael.

Asimismo, confirmó que se acercaron hasta la vivienda del acusado, pero él negó todo: "Nos atendió desde la puerta. Nos dijo ‘si quieren pasar a buscarla, pueden hacerlo’, refiriéndose a él como ella. Y también nos dijo ‘cómo voy a hacerle algo si es mi amiga’. Negaba la elección de Tehuel de considerarse varón".

Desde del Ministerio de Seguridad se ofrece una recompensa de 5.000.000 de pesos para quien aporte información sobre el paradero del joven.

Luis Ramos, acusado de violento y abusador en el juicio por Tehuel de la Torre

Catalina, la expareja de Luis Ramos, se presentó a declarar ante el tribunal y dijo que había denunciado a su ex porque abusó sexualmente de su hija. "Me separé porque me golpeaba, era violento, se ponía loco y me maltrataba cuando estaba drogado. Tomaba pastillas y fumaba marihuana".

"Ramos no trabajaba", detalló. "Solo participaba del movimiento social MST. Estaba a cargo de un grupo y cobraba un plan social por eso. Empezó en el 2018 con esta organización. Yo iba con él a las marchas, y siempre tenía comentarios hacia las mujeres, las acosaba".

Y finalizó: "No le gustaba que los hombres estuvieran con los hombres, y las mujeres con las mujeres. Les daba bronca".

Otro de los testigos que declararon en la primera jornada del juicio fue un vecino de Luis Ramos de la localidad de Alejandro Korn, que pidió -al igual que los demás- que el acusado no estuviera presente durante su presentación "por miedo" a que "tomara venganza".

"Estábamos con los pibes, vino Ramos con otra gente y nos corrió con un cuchillo. No sabemos por qué", relató.

La desaparición de Tehuel: una entrevista de trabajo, un celular quemado y restos de sangre

El 11 de marzo de 2021 a las 19 hs, Tehuel salió de su casa y tomó un colectivo hacía la localidad bonaerense de Alejandro Korn para reunirse con Ramos y Montes por un trabajo de mozo que le ofrecían.

Tehuel fue visto por última vez entre las 19:30 y las 21 de ese mismo día cerca de las calles Mansilla al 1.200 o Frías al 800, de Alejandro Korn.

El 13 de marzo, dos días después, su novia decidió realizar la denuncia tras varios intentos de llamado y mensajes que Tehuel no contestaba y desde ese momento comenzaron los rastrillajes en búsqueda de su paradero.

En la denuncia, la novia indicó que Tehuel se fue a una entrevista de trabajo a la casa de Luis Alberto Ramos y, de inmediato, los rastrillajes se trasladaron a dicho domicilio.

Pese a que los acusados siempre manifestaron que no estaban involucrados en el caso, hubo varias pruebas que los contradijeron.

Tras hacerse algunos rastrillajes se constató que en la casa había ropa de Tehuel, un celular quemado y restos de sangre que coinciden con la muestra genética de un familiar.

Ramos -tenía antecedentes por violencia y también por venta de drogas- declaró primero que no vio ese día a Tehuel hasta que decidió manifestar que tuvo un encuentro el 11 de marzo a las 16:30 pero que luego se retiró ya que el evento no se hizo.

Según su relato, le dijo que no podía ofrecerle el trabajo, y entonces el joven le habría pedido plata para regresar a su hogar. Ramos dijo entonces que como no tenía efectivo, fueron juntos hasta un cajero automático y luego Tehuel se fue.

Tras la investigación de esa versión, se descubrió que mintió porque su tarjeta de débito no marcó ningún movimiento, y tampoco las cámaras de seguridad del banco registraron que hayan estado ahí, tal cual contó el sospechoso.

La familia de Tehuel confirmó que él y Ramos eran amigos desde hace varios años, y que se conocían por el trabajo que hacían en una cooperativa.

Pese a que se quemó el celular del joven, su cuenta de Google reveló una foto que se sacó con los dos acusados el día de su desaparición sentados en una mesa a las 20:42.

Desde ese 11 de marzo se organizaron diversas acciones y marchas por parte de la comunidad LGBTQ+ para reclamar la aparición del joven, así como también en repudio por el incremento de los crímenes de odio.

Al principio de la investigación, Ramon y Montes fueron acusados por el delito de "encubrimiento en concurso real con falso testimonio" en la causa "averiguación de paradero".

Pero al pasar los meses sin encontrar a Tehuel, pero con pistas muy certeras en contra de los detenidos, la Justicia decidió cambiar la carátula a "homicidio agravado por odio a la orientación sexual".

A más de tres años de la desaparición, ninguno de los acusados confesó donde se encuentra el joven trans.

ds