El cofundador de Terraform Labs, empresa detrás de TerraUSD y Luna, Do Kwon, se declaró culpable de fraude en Estados Unidos por el colapso de US$40.000 millones de la stablecoin TerraUSD en 2022, un desplome que afectó a millones de inversores. Al producirse este martes en Nueva York, la confesión tuvo lugar en una audiencia judicial formal que forma parte de un acuerdo con la fiscalía, en el marco de la quiebra millonaria ocurrida hace tres años.

Según los documentos presentados por la fiscalía en enero de 2025, Kwon —quien también fue promotor de la criptomoneda Luna— enfrentaba nueve cargos. Al inicio, se había declarado inocente, pero modificó su declaración ante el juez federal Paul Engelmayer, del Distrito Sur de Nueva York, y será sentenciado el 11 de diciembre.

Acordado con la fiscalía tras su confesión de culpabilidad, la fiscalía federal aceptó no solicitar más de 12 años de prisión y retiró siete cargos adicionales en su contra. En tanto, el juez recalcó que el empresario aún podría enfrentar hasta 25 años de prisión.

Do Kwon se declaró culpable de fraude por la quiebra de US$ 40.000 millones de TerraUSD y Luna

La audiencia mostró al surcoreano de 33 años, vestido con un mono amarillo de prisión, aceptando entregar US$19,3 millones y algunas propiedades. A lo largo de su comparecencia en el tribunal federal de Manhattan, Kwon leyó un comunicado en el que reconoció: “Defraudé a los compradores de criptomonedas emitidas por mis empresas”.

Aceptó formalmente un cargo de fraude electrónico y otro de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas. De conformidad con el acuerdo, una vez cumplida la mitad de su condena, Estados Unidos apoyará que Kwon complete el resto en Corea del Sur, siempre que cumpla las condiciones establecidas y pueda acogerse al programa de traslado.

El caso Do Kwon y el fraude de US$ 40.000 millones

La stablecoin TerraUSD era algorítmica y estaba diseñada para mantener un precio de US$1, pero a diferencia de las monedas tradicionales, no contaba con respaldo en dólares ni valores del Tesoro. A través de un mecanismo automático, los operadores podían intercambiarla por su token hermano Luna cuando el precio caía, un sistema pensado para mantener la paridad, de acuerdo a lo que explicó The Wall Street Journal.

A pesar de las advertencias de expertos sobre la vulnerabilidad del diseño y el riesgo de una "espiral de la muerte", miles de millones de dólares se invirtieron atraídos por altas rentabilidades, cercanas al 20% anual, y por el respaldo de figuras del sector como Michael Novogratz, fundador de Galaxy Digital, quien se hizo un tatuaje inspirado en Luna.

Terraform Labs colapsó tras la caída de TerraUSD y Luna, afectando a millones de inversores

La caída se produjo en mayo de 2022, cuando TerraUSD perdió su paridad y Luna cayó más del 99% de su valor en pocos días. A partir de este colapso, terminó el mercado alcista en las criptomonedas y se desencadenó una serie de quiebras, afectando a más de un millón de inversores en todo el mundo, según la fiscalía federal.

A través de declaraciones falsas, la fiscalía federal acusó a Kwon de tergiversar el funcionamiento del algoritmo que supuestamente mantenía TerraUSD estable y de ocultar que la empresa dependía de compras de mercado de Jump Trading en 2021. Durante la audiencia, el empresario admitió haber hecho declaraciones engañosas, reconociendo que no informó correctamente sobre la desvinculación de 2021 y el papel de la firma comercial, y afirmó: “En aquel momento comprendí que las declaraciones eran falsas y que realizarlas podría ser ilegal”.

De esta manera, Kwon fue extraditado el año pasado de Montenegro a Estados Unidos. Había sido arrestado en marzo de 2023 en el aeropuerto de Podgorica, mientras intentaba abordar un vuelo a Dubái, portando un pasaporte falso.

