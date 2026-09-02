“Estaba medio maricón”: los repudiables mensajes de Aníbal Lotocki sobre el paciente que murió tras una cirugía

En el juicio oral que enfrenta Aníbal Lotocki por la muerte de Christian Zárate, el paciente de 50 años fallecido en abril de 2021, un día después de ser intervenido quirúrgicamente, la fiscalía sacó a la luz una serie de mensajes de audio que el cirujano le envió a su pareja, María José Favaron.

Se trata de grabaciones que fueron incorporadas al debate durante el testimonio de Favaron, quien explicó que se encargaba de coordinar las cirugías de Lotocki, aunque aseguró que no estaba presente en las intervenciones.

A saber, uno de los registros corresponde al 15 de abril de 2021, el día en que Zárate fue operado en el Centro Médico Conde (CEMECO), en el barrio porteño de Caballito. “Terminamos hace como una hora con este Christian, o más capaz, lo que pasa es que estaba medio maricón, salió que quería agua, y aparte estaba sangrando un poco, viste, sangra mucho el drenaje”, se escucha decir a Lotocki en la conversación con Favaron.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En otro tramo, el médico explica que había decidido volver a llevar al paciente al quirófano debido al sangrado: “Estamos acá, viste, hace una hora estoy mirando, sangra mucho, viste, así que decidí meterlo otra vez a quirófano y abrirle la panza a ver qué pasa, porque sangra mucho”, sostuvo.

El presente de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, a tres años de su muerte

En la audiencia también se difundió un audio anterior a la cirugía. Lotocki hablaba con Favaron sobre los pacientes que debían ser operados antes de un eventual cierre de actividades por las restricciones vinculadas a la pandemia.

Según la transcripción presentada durante el juicio, el médico habría dicho: “Lo más importante es este tipo Zárate y la mina esta otra, que son los que pagan más”.

Además, la mujer sostuvo que desde que conocía a Lotocki se habían realizado alrededor de 5.000 o 6.000 cirugías y que, según su experiencia, no había tenido complicaciones en esas intervenciones.

El 16 de abril de 2021, un día después de la operación, el estado de salud de Zárate se agravó. El paciente había pasado la noche con dolores y dificultades para dormir y posteriormente sufrió una descompensación.

Siguiente a eso, en otro de los audios incorporados al juicio, Favaron aparece hablando con la secretaria de Zárate y preguntándole si consumía drogas porque, según le habían informado, estaba “muy alterado”. La pareja de Lotocki explicó ante la fiscal que ella solamente transmitía información que recibía desde la clínica.

“El cuadro clínico está bien, lo que sí asimila muy lento la medicación, me dijo Aníbal que te pregunte”, se escucha en uno de los registros. Favaron también expresó en esa conversación que el paciente no podía ser enviado a su casa en esas condiciones. “Nadie entiende el motivo y tampoco lo podés largar a la calle así”, agregó.

Personal de la clínica se comunicó con la obra social de Zárate para solicitar una ambulancia. Los profesionales que llegaron al lugar evaluaron la gravedad del cuadro y pidieron una segunda unidad. Según la acusación fiscal, el paciente estaba “mal intubado” y sufrió un paro cardíaco mientras intentaban asistirlo. Finalmente, murió.

De qué acusan a Lotocki

Lotocki está siendo juzgado por el homicidio simple con dolo eventual de Zárate.

A juicio de la fiscalía, el médico realizó la intervención pese a conocer los riesgos que implicaba el procedimiento y no tomó las medidas necesarias para evitar un desenlace fatal. Es decir, el requerimiento de elevación a juicio sostiene que la cirugía involucró múltiples procedimientos sobre distintas partes del cuerpo y que, por la complejidad de la intervención y el estado general del paciente, hubiera sido recomendable realizarlos en diferentes etapas.

Del mismo modo, señala que Lotocki se ausentó del quirófano durante unos 40 minutos para participar de una audiencia virtual y que, después de la operación, no realizó un seguimiento adecuado del paciente. Además, la fiscalía sostiene que no intervino personalmente cuando Zárate se descompensó y que posteriormente habría alterado la historia clínica.

También enfrentan cargos por la muerte de Zárate la directora y contadora de CEMECO, Andrea Isabel Torelli; el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Por otro lado, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada de encubrimiento agravado, debido a que habría ocultado el teléfono celular de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

MV