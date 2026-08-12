Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 comenzó a juzgar al médico Aníbal Lotocki por el cargo de homicidio simple con dolo eventual, en relación con la muerte del empresario Rodolfo Christian Zárate (50) tras una cirugía estética realizada en abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO), en el barrio porteño de Caballito. En el mismo debate también se lo acusa por las lesiones gravísimas que sufrieron cinco mujeres operadas por él entre 2009 y 2021.

Además llegan a juicio oral como coautores del homicidio otros cinco integrantes de la clínica: su directora, la contadora Andrea Isabel Torelli; el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández. Además, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek fue acusada de encubrimiento agravado por haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores.

Durante los miércoles de agosto y septiembre se juzgará a Lotocki, otros cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde por la muerte de Rodolfo Christian Zárate.

Este juicio tiene programadas ocho audiencias, los miércoles de agosto y septiembre, que se transmiten por la plataforma de YouTube del Poder Judicial de la Nación. Los magistrados a cargo son Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, mientras que la acusación corre por cuenta de la fiscal María Luz Castany, de la Fiscalía General N°30.

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Cómo murió Rodolfo Christian Zárate

Según el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Pablo Recchini, Zárate acordó con Lotocki una lipoescultura y dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares, que implicaban quitar ttejidos de cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, abdomen, pelvis y glúteos. Los estudios previos indicaron que había tenido COVID-19 y que padecía diabetes tipo II, por lo que el cirujano le recetó una medicación. La intervención, que estaba prevista para el 9 de abril de 2021, se postergó hasta el 15.

Aníbal Lotocki había pedido la prisión domiciliaria para cuidar a su hija pero se la rechazaron

Durante la cirugía, Lotocki se ausentó del quirófano cerca de 40 minutos para asistir a una audiencia virtual con su abogada, y dejó la operación a cargo de sus ayudantes. Más tarde, cuando el paciente ya estaba descansando en una habitación, una enfermera notó una anomalía en el drenaje, lo que llevó a Lotocki a conducirlo nuevamente al quirófano para reabrir una herida. En la madrugada siguiente, Zárate se descompensó, fue intubado y sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte.

El empresario Rodolfo Christian Zárate murió horas después de una cirugía comandada por Lotocki.

La fiscalía sostiene que Lotocki actuó pese a conocer los riesgos del procedimiento, y que omitió las medidas de precaución necesarias para evitar el desenlace. Además, se lo acusa de alterar la historia clínica del paciente.

También se juzga a Lotocki por "lesiones gravísimas" a otras cinco pacientes

Otro tramo del juicio abarca los casos de Yésica Forti, Sandra Viviana Domínguez, Julieta Cuadros, Paola Auzmendi y Beatriz Verger, que fueron intervenidas por Lotocki entre 2009 y 2021 y sufrieron secuelas graves y permanentes. Según los distintos requerimientos fiscales, en varias de esas cirugías se habrían utilizado sustancias como metacrilato o polimetacrilato para dar volumen en glúteos y otras zonas del cuerpo, sin que su origen, composición o cantidad fueran informados a las pacientes ni asentados en las historias clínicas.

Los fiscales que intervinieron en esas causas remarcaron que el consentimiento debía basarse en información clara sobre el procedimiento, y que a las pacientes no les explicaron "los riesgos posibles o probables" del uso de esas sustancias en su cuerpo. Las secuelas descriptas incluyen deformaciones, asimetrías y nódulos dolorosos que las acompañan hasta hoy.

Una condena previa por lesiones y estafa

Lotocki está detenido desde octubre de 2023 en la cárcel de Ezeiza por disposición de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Además, ya fue condenado a ocho años de prisión por estafa y por lesiones graves causadas a Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi, una condena confirmada por la Cámara Nacional de Casación y recurrida ante la Corte Suprema de Justicia.

La modelo Silvina Luna murió unos meses después de operarse con Lotocki.

Esa pena se originó en una causa anterior, en la que el juez Carlos Rengel Mirat lo había condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión por lesiones graves reiteradas contra las mismas cuatro pacientes, tras comprobar que les había aplicado un relleno con microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas y cantidades no aconsejadas, lo que les provocó granulomas.

En esa primera sentencia, Lotocki fue absuelto por el delito de estafa. En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara de Casación revisó el fallo, elevó la pena a ocho años y sumó la condena por estafa en el caso de Gabriela Trenchi, quien había pedido expresamente que no le aplicaran PMMA; también amplió la inhabilitación para ejercer la medicina, de cinco a diez años.

El panelista Mariano Caprarola, quien también pasó por el quirófano de Lotocki, falleció a los 49 años por una insuficiencia renal aguda.

Conocido durante años como "el cirujano de las famosas", Lotocki fue inhabilitado de manera provisoria para ejercer la medicina en todo el país desde julio de 2023, poco después de la internación de Silvina Luna, que murió meses más tarde. La Justicia continúa investigando su eventual responsabilidad en esa muerte a través de una junta médica. Tras conocer su primera condena, el médico había cuestionado su situación procesal: "Me parece injusto, no debería estar acá".

MB / AS