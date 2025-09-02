Gérard Depardieu enfrentará un nuevo juicio por violación y agresión sexual

Las autoridades judiciales de Francia ordenaron juzgar al actor Gérard Depardieu por "dos agresiones sexuales y violaciones mediante penetración digital" a la actriz Charlotte Arnould. A esta decisión se suma una condena previa: en mayo, Depardieu fue hallado culpable y recibió 18 meses de prisión condicional por agredir a mujeres en el rodaje de Les Volets Verts en 2021, además de una inhabilitación de dos años y su inclusión en el registro de delincuentes sexuales.

A partir de las investigaciones, los hechos ocurrieron en la mansión de París del actor el 7 y 13 de agosto de 2018, cuando la actriz acudió a él, como "amigo de su padre", buscando consejos de actuación. Depardieu aseguró en una carta abierta publicada en Le Figaro en octubre de 2023 que “nunca jamás abusé de una mujer” y sostuvo que esa se trató de una relación consentida.

"Acabamos de recibir la orden de acusación, que envía a Gérard Depardieu ante la Corte Criminal. Se consideraron las penetraciones digitales. Siete años después, siete años de horror e infierno, con una defensa que en los últimos meses ha sido excesiva y que no era absolutamente necesaria para la manifestación de la verdad. La orden viene a restablecer una forma de verdad judicial. Creo que me cuesta asimilarlo, tanto es lo enorme, y estoy aliviada", escribió la víctima.

Luego de conocerse la decisión de procesamiento, la denunciante escribió en Instagram: “Es enorme. Estoy aliviada”, después de "siete años de horror e infierno" desde que ocurrieron los hechos. A través de su declaración, la abogada de Arnould destacó que la medida es “una respuesta a las acusaciones falsas vertidas en algunos medios de comunicación”.

Al inicio, la justicia había archivado la denuncia de la actriz, pero la investigación se reabrió en 2020, y el 16 de diciembre de ese año, Depardieu fue imputado. Después, en diciembre de 2021, al ver que no avanzaba el caso y que el actor seguía con su carrera, la denunciante reveló su identidad en X y, en abril de 2023, relató los hechos a la revista Elle.

Durante el verano de 2018, la joven bailarina, que sufre anorexia, fue seleccionada para la obra Passion, dirigida por Fanny Ardant. Invitada al domicilio del actor, a quien consideraba “amigo de la familia” y en quien tenía “confianza absoluta”, relató que “al cabo de 10 minutos, aquel que podría ser [su] abuelo le puso una mano en su ropa interior”.

Cuál es la versión de Gérard Depardieu sobre las acusaciones de la actriz

El galardonado intérprete de Cyrano de Bergerac aseguró al diario Le Figaro que nunca hubo “coacción, violencia ni protestas”. Asegurando su total inocencia, afirmó que “una mujer vino a mi casa una primera vez, con paso ligero, y subió a mi habitación por voluntad propia. Ahora dice que fue violada”.

Sin embargo, la jueza de instrucción consideró que las declaraciones de Charlotte Arnould eran “claras y precisas” y estaban corroboradas por las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de Depardieu. A diferencia de las declaraciones del actor que fueron calificadas de “inconsistentes”.

Así, la magistrada concluyó que Depardieu actuó con pleno conocimiento de la falta de consentimiento de la actriz, según documentos judiciales consultados por AFP. También afirmó que el actor nunca buscó un consentimiento voluntario y explícito, sino que “se aprovechó de la vulnerabilidad” de la joven.

En su trayectoria, Gérard Depardieu fue considerado un gigante del cine francés, pero su carrera estuvo marcada por polémicas relacionadas con excesos verbales y múltiples denuncias por abusos, agresiones sexuales y violación. Al momento, acumula una veintena de denuncias similares, algunas fueron desestimadas por prescripción de los hechos.