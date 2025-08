La agenda judicial de Cristina Fernández de Kirchner

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría tener al menos dos novedades en el frente judicial en lo que resta del año: para fines de agosto está previsto que el Tribunal Oral Federal 6 escuche los alegatos del juicio que se sigue por el intento de homicidio de la ex mandataria el 1 de septiembre de 2022, cuando era vicepresidenta. Y en noviembre se iniciaría el juicio de la megacausa “Cuadernos”, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, que instruyó el fallecido Claudio Bonadío.

Además, la ex mandataria está acusada en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán (aprobado por las dos Cámaras del Congreso y que nunca entró en vigencia), y en las causas Los Sauces-Hotesur, propiedad de la familia, en la que también está imputado su hijo Máximo. El año pasado, Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída en la causa “Dólar futuro”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Otro revés para Cristina Kirchner: la Justicia pondrá fecha para el inicio del juicio oral por el memorándum con Irán

En Los Sauces-Hotesur, en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Federal 5 por mayoría sobreseyó a todos los acusados pero Casación ordenó reabrirla contra todos los imputados excepto Florencia Kirchner.

En la causa “Vialidad”, en la que fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y se encuentra bajo arresto domiciliario, el Tribunal Oral Federal 2 dio plazo hasta el 13 de agosto próximo a todos los condenados para depositar de “manera solidaria” el decomiso actualizado por 684.990.350.139,86 pesos. Si esto no sucede, la Justicia avanzará con el remate de bienes e incautación de dinero en cuentas bancarias ya embargadas.

Juicio por el intento de homicidio

La fiscal Gabriela Baigún confirmó a PERFIL que el 20 de agosto formalizará la acusación contra los tres imputados: Fernando Sabag Montiel, quien disparó el arma contra la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022, Brenda Uliarte -que estaba ese día junto a Sabag Montiel- en la puerta del domicilio, en Juncal al 2100, y Nicolás Carrizo. Los tres están presos. El delito que se investiga es el de tentativa de homicidio premeditado, agravado por alevosía y uso de armas de fuego.

La fiscal Baigún consideró que hay elementos suficientes para ampliar la acusación por “violencia de género” y “violencia política”.

La próxima audiencia del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, está prevista para el miércoles 13. Ese día será el alegato de la querella. Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo enfrentan cargos que tienen condenas de hasta 15 años de prisión.

Los “Cuadernos” de Centeno

En la causa conocida como “Cuadernos”, el Tribunal Oral Federal 7 convocó para el próximo 24 de septiembre a una audiencia preparatoria para definir la prueba del juicio, que se hará por Zoom y cuya fecha de inicio está prevista para el 6 de noviembre.

Dicho Tribunal está integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli y tiene más de 150 imputados, entre ex funcionarios y empresarios, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta y más de 600 testigos. La fiscal del juicio será Fabiana León.

Causa Cuadernos: el Tribunal convocó a una audiencia para "limitar la prueba"

La causa se inició por los papeles de Centeno, chofer del Ministerio de Planificación , que habría registrado las sumas de dinero que recogía. Una pericia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) determinó que el lenguaje no se corresponde al de Centeno.

En este caso, numerosos empresarios declararon en la instrucción bajo la figura del “arrepentido”, controvertida en el derecho argentino.

Quien habría recibido los supuestos bolsos fue el fallecido ex secretario Daniel Muñoz, luego investigado por tener cuentas y bienes en el exterior. Muñoz dejó su cargo en 2009.

Memorándum de Entendimiento con Irán

El Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado por los cancilleres de ambos países –el fallecido Héctor Timerman y su par iraní Alí Akbar Salehi– fue aprobado por las dos Cámaras del Congreso. En ese documento, Irán se comprometía a que los acusados por el atentado contra la AMIA declararían ante el juez (ya jubilado) Rodolfo Canicoba Corral. Las indagatorias se tomarían en Teherán y una Comisión de la Verdad supervisaría el procedimiento.

Esa comisión estaría integrada por cinco juristas internacionales, dos designados por Irán, dos designados por Argentina y uno designado por acuerdo entre los dos países. Por este último punto, la Comisión de la Verdad, la justicia argentina lo declaró inconstitucional. Ya hubo un juicio y el Tribunal Oral Criminal 8 absolvió a todos los imputados porque Interpol aclaró que en ningún momento perdieron vigencia las órdenes de captura internacional que pesaban sobre los acusados iraníes.

El órgano parlamentario iraní, a diferencia del argentino, nunca aprobó el Memorándum por lo que este no se hizo efectivo. Tras la declaración de inconstitucionalidad, dejó de tener efecto en la Argentina.

El fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios en enero de 2015, una presentación que fue rechazada por la justicia. Luego intervino el ex juez Bonadío y a través de una presentación respaldada por la DAIA se reactivó la causa.

Ahora se conoció que Interpol le prohibió a quien fuera jefe del organismo en la época de la firma del Memorándum, Ronald Noble, declarar en el juicio con el argumento de que tienen inmunidad para no presentarse ante Tribunales. Noble había ratificado en una nota firmada que el acuerdo no iba a hacer caer los pedidos de captura. Su testimonio había sido requerido por el Tribunal Oral Federal 8, integrado para este juicio por los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Basso y Giménez Uriburu formaron parte del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta en la causa “Vialidad”.