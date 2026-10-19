Matías Morla será juzgado por el manejo de la marca Maradona

La Justicia rechazó el pedido de Matías Morla, exabogado y último apoderado de Diego Maradona, para evitar el juicio oral en la causa por el manejo de las marcas del exfutbolista. Morla será juzgado por defraudación por administración fraudulenta junto con su cuñado, Maximiliano Pomargo, y dos hermanas del Diez.

La resolución la firmó el juez Juan Giúdice Bravo, del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires. A través de su defensor, Rafael Cúneo Libarona, Morla había ofrecido 150 millones de pesos (unos 100.000 dólares) a cambio de la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Los otros imputados también habían presentado propuestas similares.

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Por qué el juez rechazó la oferta

Para Giúdice Bravo, los ofrecimientos fallaban en dos aspectos: por un lado, no incluían ninguna medida sobre las acciones societarias y las marcas cuya explotación está en discusión, que es el núcleo del conflicto. Por el otro, los montos no guardaban relación con la capacidad económica de los acusados ni con la magnitud del perjuicio que se les atribuye.

En ese sentido, el magistrado sostuvo que las propuestas “no ofrecen una respuesta suficientemente seria y concreta superadora del conflicto”. Aclaró, además, que su decisión no define quién es el titular de las sociedades y las marcas, una cuestión que deberá discutirse en el juicio. La defensa todavía puede recurrir la resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal.

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La postura de los herederos

Los cinco hijos de Maradona, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando y Diego Fernando, se habían opuesto a la probation en una audiencia realizada el 28 de septiembre. Tras conocerse el fallo, Alfredo Huber, abogado de Dalma y Gianinna, se mostró satisfecho: “Estamos más que conformes. El fallo habla por sí solo”.

De qué se trata la causa

El expediente investiga el uso de la marca Maradona y el destino de los ingresos generados por los negocios asociados al nombre del exfutbolista. Morla, Pomargo y las dos hermanas figuran como administradores de esas marcas, mientras que los herederos sostienen que fueron apartados de un patrimonio que les corresponde.

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Es una de las varias disputas judiciales que se abrieron tras la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020. Aunque el nombre de Morla también apareció en el juicio por el fallecimiento del exfutbolista, se trata de causas distintas: este proceso se limita al manejo de las marcas y no tiene relación con las circunstancias de su muerte.

IC / EM