Maradona, ante los alegatos finales: el abogado de sus hermanas apuntó contra Cosachov y Dalma volvió a la carga por Carlos Díaz

El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en una etapa decisiva y este miércoles fue el turno de las querellas que representan a sus hermanas Ana, Kori, María Rosa y Rita, y a sus hijas Dalma y Gianinna, después de que los abogados de Jana y Dieguito Fernando expusieran sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Sobre el estrado, Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista, abrió su alegato con una frase: “Fue la crónica de una muerte anunciada”. Según el abogado, durante el juicio se acreditó el abandono físico de Maradona y la omisión de quienes debían advertir el deterioro de su salud y actuar a tiempo.

A su vez, dijo: “Maradona no estaba de paseo en su casa, estaba en internación. Por algo tenía médicos a cargo”. Y sostuvo que el exfutbolista había comenzado a morir unas 12 horas antes de que lo encontraran por una insuficiencia cardíaca.

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Uno de los tramos más duros de la exposición estuvo dirigido a Agustina Cosachov, la psiquiatra que integraba el equipo médico de Maradona. Jurado sostuvo: “Fue indiferente, siendo la encargada de cuidar la salud de Maradona”, afirmó.

Y apuntó contra su actuación en los momentos críticos: "Omitió encargarse de la reanimación del paciente", una tarea que, según el abogado, terminó en manos de una enfermera y de una persona ajena al cuidado de Diego.

Jurado sostuvo que la psiquiatra, al igual que Luque, tenía una responsabilidad directa sobre la salud del exfutbolista y afirmó que “planificó la internación domiciliaria y no controló la administración de los psicofármacos”.

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El otro blanco principal fue el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de Maradona antes de la internación domiciliaria.

Sostuvo que su responsabilidad sobre la salud del exfutbolista estaba acreditada y cuestionó: “No profundizó los estudios clínicos del paciente, dispuso el traslado a la casa sin condiciones e ignoró los signos de insuficiencia cardíaca informados por distintas personas”, afirmó.

Además, el abogado señaló que Luque: “Ante la advertencia de un posible edema agudo de pulmón, no actuó. E incluso fue indiferente”, sostuvo durante el alegato.

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Las responsabilidades de Forlini y los enfermeros

En su exposición, Jurado también apuntó contra la coordinadora médica de Swiss Medical, Nancy Forlini, y los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón, a quienes atribuyó responsabilidades por las fallas en la atención de Diego Maradona durante la internación domiciliaria.

Sobre Forlini, sostuvo que la coordinadora “no verificó las condiciones edilicias” ni garantizó que la casa estuviera preparada para una “reanimación cardiopulmonar avanzada, con ambulancia y equipamiento adecuado”.

Perroni quedó en la mira por los reportes de taquicardia que recibía y el seguimiento que debía hacer del estado de salud de Maradona. “La omisión por parte de Perroni fue grave”, afirmó Jurado, quien pidió para él tres años de prisión y seis años de inhabilitación profesional por homicidio culposo.

El cuestionamiento a Ricardo Almirón apuntó a los controles de las últimas horas y a la información que, según la acusación, no quedó asentada sobre el deterioro del exfutbolista. Jurado señaló que el enfermero no reportó los edemas generalizados que presentaba Maradona y cuestionó que hubiera informado que continuaba descansando bien. “De una u otra forma, su control fue deficitario. Merece ser declarado responsable”, concluyó.

Para Almirón, también reclamó tres años de prisión y seis de inhabilitación por homicidio culposo.

Dalma volvió a la carga por Carlos Díaz

La hija mayor de la relación entre Diego Maradona y Claudia Villafañe, Dalma, volvió a cuestionar el pedido de absolución de Carlos Díaz, el psicólogo que atendió a su padre y cuya absolución solicitó el martes el abogado de Jana.

“Nunca pero nunca me falla mi intuición. Qué lástima. O no”, escribió Dalma en una historia de Instagram.

Después, explicó su enojo: “Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo”, sostuvo.

También apuntó contra otras conductas que, según dijo, el abogado de Jana estaría pasando por alto. “¿Cómo podés pedir la absolución? ¿Por qué harías algo así?”, insistió.

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La postura de L’Infante había marcado una diferencia con el resto de las acusaciones. Describió la actuación de Díaz como “errática, poco clara, nada agradable”, pero sostuvo que no había logrado vincular sus decisiones y omisiones con las obligaciones específicas de su función como psicólogo.

“Se inmiscuía en todo, pero poca posición de poder tenía”, argumentó, al considerar que no le correspondía decidir sobre el cuadro clínico de Maradona ni sobre las medidas médicas adoptadas durante la internación.

Contrastó con el de Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, quien había pedido 12 años de prisión para Díaz por homicidio con dolo eventual.

Dalma Maradona ya había cuestionado el rol del psicólogo durante la internación de su padre

La Fiscalía, por su parte, había solicitado cinco años de cárcel para el psicólogo por homicidio culposo.

MV