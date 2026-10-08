Comenzaron los alegatos en el juicio por la muerte de Maradona: qué sostiene la Fiscalía y cómo sigue el proceso

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó este jueves en su etapa decisiva con el inicio de los alegatos finales ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. Después de meses de declaraciones, pericias y presentación de pruebas, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren comenzaron a exponer sus conclusiones y a definir la acusación contra los siete profesionales que continúan imputados por la muerte del exfutbolista.

La audiencia comenzó a las 10 en los tribunales ubicados en Ituzaingó 340, San Isidro, y fue transmitida por el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El tribunal está integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

La etapa de alegatos llega después de 45 audiencias y 103 declaraciones entre testigos e imputados. El debate había comenzado el 14 de abril de este año, luego de que el primer juicio fuera declarado nulo a raíz del escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, quien había permitido la grabación de un documental relacionado con el proceso sin consentimiento de las partes.

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La acusación de la Fiscalía

Los fiscales fueron los primeros en tomar la palabra y centraron su exposición en la atención que recibió Maradona durante los últimos días de su vida. La acusación sostiene que existieron decisiones y omisiones en el tratamiento domiciliario que incrementaron los riesgos de un paciente que atravesaba un cuadro médico complejo.

Durante su exposición, Ferrari lanzó una dura crítica contra el equipo que estuvo involucrado en la atención del exfutbolista y afirmó que, después de su externación, Maradona fue llevado a una vivienda que no contaba con los elementos necesarios para afrontar una emergencia médica. “Al 11 de noviembre de 2020, Maradona era una bomba de tiempo, se lo sacaron de encima y lo introdujeron en esa casa que, 14 días después, terminó muriendo”, sostuvo el fiscal.

Ferrari también cuestionó las condiciones de la vivienda de Benavídez donde Maradona permaneció internado. Según planteó, el lugar no contaba con elementos básicos que, desde su perspectiva, hubieran sido necesarios para atender una eventual complicación: mencionó la ausencia de una vía, un botiquín de primeros auxilios, un desfibrilador y una ambulancia, entre otros recursos.

El fiscal sostuvo además que las pruebas reunidas durante el debate permiten concluir que hubo un grupo de profesionales que no actuó de acuerdo con la complejidad del cuadro que presentaba Maradona. Por su parte, Iribarren reconstruyó durante su exposición los antecedentes médicos del exfutbolista y remarcó que no se trataba de un paciente que atravesaba únicamente un período posoperatorio luego de la intervención por el hematoma subdural.

Según el fiscal, Maradona tenía múltiples antecedentes y factores de riesgo que requerían una atención integral. La Fiscalía sostiene que las condiciones que presentaba antes de su muerte debieron haber sido contempladas por quienes estaban a cargo de su tratamiento.

La hipótesis de los fiscales apunta a que la muerte podría haberse evitado si se hubiera brindado una atención adecuada. En ese sentido, el Ministerio Público debe establecer en sus alegatos el grado de responsabilidad que atribuye a cada uno de los acusados y las penas que solicitará para ellos.

Quiénes son los siete acusados

Los imputados llegaron al juicio acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

En el banquillo están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Aunque todos enfrentan la misma acusación general, durante el debate surgieron diferencias respecto del papel que cada uno tuvo en la atención de Maradona durante sus últimos días. Las defensas buscaron, en distintos momentos, demostrar que sus representados no tenían el control o la responsabilidad médica que la Fiscalía les atribuye.

Qué dijeron los acusados antes de los alegatos

En las últimas audiencias, varios de los imputados volvieron a declarar para defender su actuación. Luque sostuvo que era uno de los médicos de confianza de Maradona y que coordinaba distintos aspectos de su atención, pero negó haber asumido el rol de médico clínico durante la internación domiciliaria. También respaldó la hipótesis de que el fallecimiento se produjo por un evento cardíaco súbito, agudo e impredecible.

Cosachov, por su parte, sostuvo que siempre había recomendado la presencia de un médico clínico y un neurólogo y aseguró que una internación domiciliaria terminó siendo la alternativa posible después de que Maradona dejara la Clínica Olivos. La psiquiatra también reconoció ante el tribunal que firmó el acta de externación sin haberla leído previamente.

Forlini explicó que su función consistía en recibir y autorizar órdenes médicas y sostuvo que los roles dentro del equipo estaban definidos. Según su declaración, los médicos tratantes eran Luque y Cosachov y eran ellos quienes tomaban las decisiones médicas.

Di Spagna también rechazó haber sido el médico tratante de Maradona. Explicó que había sido convocado para realizar un informe y que sus indicaciones fueron sugerencias, ya que no tenía potestad para modificar la conducta médica del paciente.

Cómo continúa el juicio

Después de la exposición de los fiscales, comenzó el turno de las querellas. Este jueves también está previsto que alegue Eduardo Ramírez, abogado que representa a Diego Armando Maradona Sinagra, conocido como Diego Junior.

Los restantes representantes de la familia tendrán sus jornadas de alegatos la próxima semana. El martes 13 será el turno de Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, y Félix Linfante, abogado de Jana Maradona. El miércoles 14 expondrán Fernando Burlando, por Dalma y Gianinna Maradona, y Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista.

Luego llegará el turno de las defensas, previsto para los días 20, 21 y 22 de octubre. Una vez terminadas todas las exposiciones, los imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar.

El tribunal deberá entonces analizar las pruebas incorporadas durante el debate y los argumentos presentados por fiscales, querellas y defensas antes de definir la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.

CS