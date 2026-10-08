Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava, declarará este jueves ante el Tribunal Federal de Corrientes en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. El testimonio tendrá lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el proceso judicial.

Bertón es oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) y fue citado por el fiscal federal Carlos Schaefer, quien también convocó para esta jornada a Silvana Beatriz Romero, integrante de la misma fuerza, y a Mario Justo “Wacha” González, vecino del paraje Algarrobal.

El hijo de Caillava prestará declaración ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte. Su testimonio se producirá luego de que su madre compareciera por primera vez durante la jornada del miércoles.

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La declaración de María Victoria Caillava

Durante su exposición, Caillava sostuvo que el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina fue “normal y tranquilo”. Según relató, durante la reunión “todos conversaban con el que tenían al lado” y el encuentro terminó alrededor de las 13:40.

La mujer afirmó que, una vez finalizado el almuerzo, “las señoras se levantaron a lavar los platos” mientras “los chicos andaban por ahí”. En ese momento, según su versión, los menores fueron “con Benítez para el fondo” hasta que, posteriormente, “en un momento desaparecieron todos”.

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Caillava también dio detalles sobre lo ocurrido después del almuerzo y antes de que comenzara la búsqueda de Loan. Según explicó, ese día se disputaba un partido de River Plate y ella y su marido son socios y fanáticos del club. “Ese día jugaba River Plate, con mi esposo somos socios y fanáticos y a las 14.15 aproximadamente me dice ‘Mari vamos antes que comience el partido’ y le dije que me espere que quería llevarme unas mandarinas”, relató.

De acuerdo con su reconstrucción, Catalina le pidió a Laudelina y Camila Núñez que buscaran una bolsa para llevar las mandarinas. Caillava señaló que las plantas estaban ubicadas muy cerca del lugar donde habían almorzado. “Las plantas de mandarinas están al lado de donde almorzamos, a siete pasos”, afirmó.

Según su relato, mientras juntaban las mandarinas, escuchó que sonó el teléfono de Laudelina Peña. La mujer se habría alejado hacia el sector ubicado detrás de la capilla de Catalina para atender la llamada. “Y ahí dijo: ‘Era Antonio, preguntando si Loan llegó’”, sostuvo Caillava ante los jueces.

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La exfuncionaria aseguró que, hasta ese momento, desconocía que habían comenzado a buscar al niño. “Yo le dije ‘bueno, nosotros nos vamos’. Lo dije con naturalidad porque desconocíamos que ellos se habían ido con los niños a buscar una planta de naranjas que estaba a 600 metros de donde estaba la casa”, declaró.

El trayecto de Caillava y su marido

Otro de los puntos abordados durante la declaración fue el recorrido que Caillava realizó junto a su marido después de abandonar el lugar. La acusada aseguró que no realizaron ninguna parada hasta llegar a la Ruta Nacional 123. Además, explicó que su esposo conducía a una velocidad inferior a los 20 kilómetros por hora debido al estado del camino “No paramos en ningún momento hasta llegar a la Ruta Nacional Nº123”, afirmó.

Durante su exposición, Caillava también hizo referencia al vínculo que mantiene con la abuela de Loan. “Siento un aprecio muy especial por la abuela Catalina”, manifestó ante el tribunal. Finalmente, negó haber atropellado al menor y cuestionó esa hipótesis dentro de la investigación. Según sostuvo, esa versión de los hechos les “conviene” a varias personas.

Ahora, la declaración de Jorge Luciano Bertón será seguida de cerca por el tribunal y las partes del proceso, debido a su vínculo familiar con Caillava y a su pertenencia a la Policía Federal.

CS/ff