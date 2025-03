Melody Rakauskas, denunciante de Fernando Espinoza: "Debería estar preso porque un violador no cambia"

Melody Rakauskas, ex secretaria de Fernando Espinoza y quien lo denunció por abuso sexual, aseguró que el intendente de La Matanza “debería estar preso” porque “un violador no cambia", y aseguró sentirse aliviada cuando se enteró que la Justicia había elevado la causa a juicio oral.

En la misma línea, declaró que vivió "vulnerada durante cuatro años" y que "había pruebas de sobra” para constatar el abuso que sufrió en 2021, mientras trabajaba en la oficina privada del jefe comunal.

“Ningún abogado me quería representar porque tenían miedo. Me quitaron hasta la dignidad, me ofrecieron plata para que baje la causa. Los militantes K me enviaban mensajes intimidantes, recibí muchos ataques", sostuvo Rakauskas en Radio Rivadavia.

Espinoza le había dicho a su secretaria: "Siempre te tuve ganas"

Por otra parte, aseguró que el juez de instrucción Fernando Caunedo, quien confirmó la elevación a juicio oral, “le devolvió la esperanza" y que, paralelamente, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, “está al tanto de otra mujer que fue abusada” por el funcionario.

"En la causa de Espinoza hay trata de personas. El abuso por el que pasé, me generó un trauma alto. ¿Cómo va a seguir viviendo del Estado una persona que tiene delitos? Espinoza cometió cuatro delitos contra mí y nunca me pidió disculpas", recalcó.

Por su parte, el expresidente del Partido Justicialista afirmó en un comunicado que apelará la elevación a juicio oral porque la acusación “es falsa”, y cuestionó la actuación de Caunedo, dado que “dejó de investigar” y desconoció tres pedidos de sobreseimiento por “absoluta falta de pruebas concretas”.

Fernando Espinoza

Los hechos

El juez Fernando Caunedo hizo lugar al pedido de elevar la causa a juicio oral y dio por cerrada la etapa de investigación. En una descripción de los hechos denunciados, el magistrado dijo que el abuso de Espinoza empezó en la vivienda de Rakauskas el 10 de mayo de 2021 a las 21:30. Según el intendente, “quería cenar con ella para conversar sobre su trabajo”.

El magistrado planteó que pese a que “la víctima señaló que esa noche cenaron normalmente, se sintió muy incómoda". “Luego, a los pocos días el imputado volvió a decirle que esa noche cenarían en su domicilio, cuya decisión fue nuevamente de él, sin consultarle si podía”.

La denunciante contó que fue víctima de ataques y persecuciones: "No me mataron de casualidad"

Caunedo explicó que durante esa cena Rakauskas “tuvo una sensación física extraña, que se sintió demasiado suelta llegando a creer que el imputado le ponía ‘algo’ en la bebida, pero que durante esa noche no se ‘propasó’ con ella, sólo le hizo preguntas de carácter muy personal”.

Por último, mencionó que los abusos denunciados por la ex secretaria se produjeron durante la madrugada del 11 de mayo de ese año, después de “la tercera y última vez que cenaron”.

Fernando Espinoza ya había sido procesado por la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial. Este último cargo se debe al hecho de que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y sin embargo la abordó por teléfono para persuadirla de que retirara la denuncia en su contra.

SM / Gi