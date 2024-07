Luego de que se confirmara el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual, su exsecretaria y denunciante, Melody Rakauskas, contó que fue víctima de distintos ataques y persecuciones tras haber llevado su caso a la Justicia. "No me mataron de casualidad", expresó al respecto.

En diálogo con TN, la mujer se refirió a la decisión de la Sala VII de la Cámara del Crimen, lo cual consideró como "una excelente noticia". "Me costó mucho llegar a este paso. Estoy satisfecha y agradecida por lo que está haciendo la Justicia con mi caso", aseguró.

Denuncia contra Fernando Espinoza por abuso sexual: la Justicia confirmó su procesamiento y quedó al borde del juicio oral

Además, habló de su situación luego de realizar la denuncia, ante lo que resumió: "Estoy viva de milagro”. "Estoy recluida en mi casa a partir de todo lo que pasó posteriormente al abuso, porque no se trata solo del abuso: a mí me atacaron y he llegado a terminar en terapia intensiva. Me persiguió gente que trabaja en fuerzas de seguridad”, enumeró. "Me atacaron, me persiguieron, me corrieron y me chocaron el auto. No me mataron de casualidad. No sé cómo estoy viva”, insistió.

Sumado a esto, afirmó que se vio forzada a dejar la casa donde vivía, que fue el escenario del abuso que investiga la Justicia. “También me embargaron mis cuentas. Usaron un montón de artimañas para atacarme desde 2021 [cuando presentó la demanda] hasta la fecha. Me pasó de todo. Me terminé acostumbrando a vivir recluida en mi domicilio”, manifestó.

Asimismo, indicó que, antes de sufrir el presunto ataque sexual, otra mujer vivió una situación similar con el intendente de La Matanza. “Entregué la prueba y está todo en manos de la Justicia. La chica me decía que le pedía [a Espinoza] que se dejara de joder, le decía que estaba en pareja para que dejara de ponerse intenso con los tocamientos. También era secretaria, estuvo antes que yo”, detalló.

En tanto, relató que después del episodio que denunció ante la Justicia la "trataban de loca". "Me sacaron del grupo de WhatsApp de la secretaría privada, me empezaron a cortar el chorro por negarme a tener relaciones sexuales con el intendente”, puntualizó.

La joven también acusó a su expareja, Gustavo Cilla, cercano a Espinoza y nexo entre ella y el intendente al momento de la propuesta para ocupar el puesto de secretaria privada. “Mi pareja durante seis años era amigo de Espinoza. A él no le importó lo que me pasó. Me traicionó y dio testimonios falsos ante la Justicia. Me acusó a mí de cosas que yo no hice”, aseguró.

La mujer que denunció a Fernando Espinoza repudió la foto junto a Kicillof y contó: "Tengo miedo de que me maten"

Los hechos por los que Espinoza quedó procesado datan del año 2021, poco después de que Rakauskas empezara a trabajar en la secretaría privada del intendente matancero, por una recomendación del ex novio de ella.

La mujer relató que el jefe comunal se apersonó en el domicilio privado de ella y allí se habría producido los “tocamientos impúdicos” sobre el cuerpo de la mujer sin consentimiento, según da cuenta la denuncia.

La historia no terminaría ahí ya que luego de que Rakauskas estableciera la denuncia, la mujer habría sido presionada personalmente por Espinoza para que la retirase, a cambio de un emprendimiento inmobiliario y otras cuestiones materiales a modo de soborno, en conversaciones que quedaron grabadas.

A raíz de los hechos, el juzgado 31 dictó el procesamiento de Espinoza y le impuso un embargo por 1.500.000 de pesos, sumado a la prohibición de acercamiento y cualquier contacto con la víctima.

