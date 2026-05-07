jueves 07 de mayo de 2026
JUDICIALES
NUEVA CAUSA JUDICIAL

Ordenaron la detención domiciliaria de Felipe Pettinato por una causa de recetas falsas

La medida fue dictada por la Justicia tras una investigación derivada del juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. La defensa del músico adelantó que apelará la decisión.

Felipe Pettinato
Felipe Pettinato | Instagram

La Justicia ordenó la detención domiciliaria de Felipe Pettinato en una causa que investiga una presunta falsificación de recetas médicas. La medida fue dispuesta por el juez Javier Sánchez Sarmiento y todavía no quedó firme, ya que la defensa del acusado anunció que presentará una apelación.

La investigación surgió a partir del expediente por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció durante un incendio en el departamento de Pettinato. Según la acusación, el músico habría utilizado recetas y sellos del médico para obtener psicofármacos. Además, la resolución judicial le permitirá salir de su domicilio únicamente para continuar un tratamiento por adicciones.

LB

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