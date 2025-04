Un cirujano cuestionó la internación domiciliaria de Maradona: "Había que hacer mucho más"

Rodolfo Benvenuti, el médico que escogió al equipo que operó a Diego Maradona del hematoma subdural, aseguró este jueves 24 de abril, en la 13ª audiencia del juicio por la muerte del astro, que el jugador dio su aprobación para la intervención quirúrgica; que su familia pidió que no la hiciera el neurocirujano Leopoldo Luque, y que, al no ser un paciente común, “había que hacer mucho más” con su atención domiciliaria.

“Dijimos que la internación domiciliaria tenía que tener requisitos especiales para que no haya complicaciones. Nosotros siempre manifestamos que no es un paciente común, es Maradona. En un paciente como Maradona tendría que haber estado el máximo de las necesidades, siempre buscar el máximo y estar un paso adelante de cualquier situación”, manifestó Benvenuti.

El doctor, que cuenta con más de dos décadas de experiencia profesional, habló como testigo ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, en la nueva audiencia del debate que se concentró en la internación de Maradona en la Clínica Olivos, del 2 al 10 de noviembre de 2020.

Benvenuti contó que conoció a Maradona gracias al abogado y empresario Víctor Stinfale, quien le pidió su opinión sobre la operación que el astro del fútbol debía realizarse del hematoma subdural. “Diego estaba negado a hacerse una tomografía. Lo que presencié era un paciente muy difícil. No quería que lo atiendan, se quería ir. Traté de convencer a Maradona de que se haga un estudio. Puso requisitos para hacérsela”, contó, y luego detalló que el principal pedido del exjugador era que no hubiera gente en los pasillos.

Luego confesó que vio una fuerte pelea verbal entre Stinfale y Luque, sobre quién debía realizar la intervención quirúrgica: “Luque le dijo que le estaba sacando la oportunidad de su vida. Eso lo puso loco a Stinfale, se enojó mucho. Temí que terminara a las trompadas”.

Ante esta situación, Benvenuti intervino y convenció a Luque de dar un paso al costado. Éste “entendió que no lo podía operar”, por lo que se armó “un equipo a la altura de Maradona”, con los cirujanos Pablo Rubino y Eduardo Salas, quienes contaron con el apoyo de un ayudante del equipo de Luque. Benvenuti se encargó de preparar a Diego y luego se quedó fuera del quirófano, por si necesitaban su ayuda.

Consultado sobre el estado de Maradona al momento de la intervención, el testigo afirmó que “estaba vigil”, esto significa que sabía que debía realizarse la intervención y su deseo era que Luque se hiciera cargo de la cirugía.

Eduardo Ramírez, representante de Diego Jr., le pidió a Benvenuti que dijera quién tomó finalmente la decisión de operarlo. El médico respondió: “El consentimiento lo dio el paciente y la familia”, pero luego reconoció que no pudo ver la historia clínica ni la documentación firmada para la intervención. “La familia dio el consentimiento (para la operación) y no se hizo lo que Stinfale dijo. La familia estuvo de acuerdo de que no lo opere Luque por un montón de motivos que dieron las hijas de Maradona”, agregó.

Benvenuti también estuvo presente, junto a Stinfale y la familia de Maradona, para decidir la externación del astro, tras pasar una semana internado. Sobre la reunión que se hizo para definir este tema, recordó que se discutió “una internación compulsiva, domiciliaria o en algún centro de rehabilitación. Toda la familia, más Luque y (la psiquiatra Agustina) Cosachov coincidieron que la única variable era la internación domiciliaria”.

Y confesó: “Maradona no era un paciente común con toda la problemática que llevaba, había que hacer mucho más de lo que se hace habitualmente en una internación domiciliaria. Se pidió que se contemple un médico clínico, evaluación de un neurólogo, presencia de controles cardiológicos, equipamiento y una ambulancia”. Además, afirmó que Cosachov y Luque era quienes hacían los pedidos a la prestadora.

Luego se habló de quiénes iban a manejar los “no” al paciente, un tema muy sensible por la fuerte personalidad del astro, acostumbrado a imponer su voluntad. “Se habló de que Luque era la persona indicada por el seguimiento que tenía de Maradona y con confianza que tenía en él”, recordó.

Ante la consulta del abogado defensor de Luque, Julio Rivas, el testigo aseguró que el neurocirujano “dijo que no podía estar encima del paciente porque podría perder la familia” al vivir "a más de cuarenta minutos" de la vivienda donde finalmente se hizo la internación domiciliaria.

La declaración del cardiólogo que atendió a Diego Maradona

Este jueves 24 también declaró Sebastián Nani (54), el jefe de cardiología de la Clínica Olivos que se encargó de atender a Maradona en sus tres internaciones previas. El médico aseguró que fue él quien le escribió a Luque para que Maradona sea trasladado a la Clínica Olivos, al enterarse que estaba siendo atendido en el Sanatorio Ipensa, de La Plata.

El exjugador llegó estable y fue operado pocas horas después. “Durante la operación no tuvo ninguna arritmia”, afirmó el cardiólogo y luego explicó que siguió la evolución del paciente a través de charlas que mantenía con sus colegas. “Desde el punto de vista cardiovascular, el señor Maradona estuvo bien", detalló, en referencia al momento de su externación, el día 11 de noviembre de 2020.

En su declaración, Nani también explicó una serie de chats que tuvo con Luque en un tono que definió como “informal y coloquial”. Una de esas conversaciones ocurrió el mediodía del 25 de noviembre de 2020, día que Maradona falleció. “¡¡Avisame si preparo algo acá!!”, le escribió el cardiólogo a Luque, tras recibir la noticia que el astro se había descompensado en su casa del barrio privado San Andrés. “Sí, igual no sé si llega, te lo digo eh. Ojalá me equivoque, pero parece que hizo algo coronario jodido, por lo que me están diciendo. Estoy en camino, te mantengo al tanto, Seba querido”, le respondió Luque.

Consultado sobre las 110 pulsaciones que tuvo Maradona durante sus últimos chequeos, el jefe de cardiología explicó que ese número “debe ser evaluado. No siempre termina en una enfermedad, pero tiene que evaluarlo. Si son más de tres días seguidos, tiene que tener control”. “¿Cómo se detecta una cardiopatía?”, le repreguntaron los jueces. “La respiración entrecortada, la imposibilidad de moverse, es parte de lo que uno ve. También es la tolerancia de cúbito, que es que no puede estar acostado en 180 grados”, remarcó el médico.

