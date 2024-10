Ezequiel Kopel: "Subestimar a Irán es una idea un poco arriesgada"

En el marco del creciente conflicto en Medio Oriente y tras los 200 misiles que Irán lanzó a Israel luego de las muertes de los jefes de Hezbollah y Hamas, el especialista en la región, Ezequiel Kopel, sostuvo que se trata de "una nueva ronda de una guerra de baja intensidad", que puede desembocar en una guerra directa que podría perjudicar a ambos países. Además, señaló que la decisión de Estados Unidos de no tomar acciones firmes sobre las ofensivas de Israel podría perjudicar a los demócratas en las próximas elecciones. Por otra parte, indicó que es apresurado creer que Argentina sufrirá un atentado por la posición de Javier Milei en defensa de Israel, y manifestó que la actuación del Presidente es un “cosplay geopolítico”. “Tenemos una posición geográfica deseada por todo el mundo, podríamos ser un mediador muy importante, pero no estamos queriendo adoptar esa posición”, expresó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ezequiel Kopel es periodista, escritor especializado en Medio Oriente y editor de la Revista Panamá.

Alejandro Gomel: ¿Qué lecturas haces de lo que viene pasando? Sobre todo desde el ataque de los beeper hasta aquí.

Creo que estamos en una nueva ronda de una guerra de baja intensidad entre Irán e Israel, que viene produciéndose desde hace un par de décadas, y que ha llegado a este punto de inflexión luego del 7 de octubre, luego que el Hezbollah iniciara como un ataque de solidaridad con lo que hizo Hamas, y estamos en las puertas de una posible guerra directa entre Israel e Irán, que uno pensaría que ambos tienen mucho que perder, pero parece que olvidaran esa cuestión.

AG: Algunos analizaban que lo que busca Israel es justamente una guerra abierta, donde puede tener más ventaja que en esta especie de guerra de guerrillas, con una guerra más abierta y más tradicional.

Sí, sin duda. Si uno compara el poder militar de Israel con el poder militar de Irán, sin duda. Pero me parece que subestimar a Irán, la idea de que no puede llegar a lastimar a Israel por el hecho de que lanzó 200 misiles balísticos, me parece una idea un poco arriesgada.

Elizabeth Peger: ¿Es minimizar de alguna manera lo que pasa ahí?

Me parece que nadie muestra todas sus cartas al principio. Creo que tiene mucho que perder Irán en una guerra directa, pero también podemos pensar que se encuentra en un momento interno complicado, como también en Israel, donde se está discutiendo la posición del líder supremo, donde hubo protestas fuertes y donde la economía no está fuerte. Uno pensaría que eso lo puede golpear mucho. Pero, ojo, la guerra también une, y de alguna manera una guerra total contra Irán, los iraníes se van a poner detrás del Gobierno.

EP: Respecto de esto que decís, y la posibilidad de una guerra, ¿qué opinión o análisis hacés de la posición que hoy tiene la comunidad internacional frente a la escalada de la conflictividad entre Israel e Irán.

Principalmente, me parece que tenemos que hablar de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos no está deseoso, específicamente el presidente estadounidense y su secretario de Estado, de actuar como la superpotencia que son. Es decir, si uno hace una especie de racconto de lo que viene pasando desde octubre, Biden dijo a principios de año que la línea roja de Estados Unidos con respecto a las presiones israelíes en la Franja de Gaza, que ya son bastante controvertidas, era que Israel no entre a Rafah, donde se encontraban más de un millón de refugiados. Israel entró y no hubo ninguna crítica o acción de parte de Estados Unidos.

Uno, como dicen los jóvenes, podría decir que Netanyahu tomó el tiempo a Biden y sabe cómo va a actuar.

EP: Es un problema, porque este conflicto es de tramo más decisivo en la campaña electoral en Estados Unidos.

A eso quería llegar. El tema es que me parece que Netanyahu no está pensando en Biden, no está pensando en qué piensa en este momento el actual presidente de Estados Unidos. Todos están esperando si llega Biden a la presidencia.

Pero no estoy hablando solamente de Netanyahu, estoy hablando también de todas las potencias del Golfo, de Arabia Saudita, etc.

EP: ¿Qué imaginas con Trump en la presidencia?

Trump, como todos sabemos, es bastante impredecible, pero uno creería que le va a dar una especie de carta blanca en algunas cuestiones a Israel, analizando el plan de paz que él propuso para el conflicto israelí-palestino, que le daba a los palestinos solamente 60% de Cisjordania.

AG: En el medio aparece un Javier Milei en Naciones Unidas diciendo que Argentina deja la neutralidad y apoya abiertamente a Israel. ¿Esto puede tener consecuencias directas para el país en el ámbito internacional?

Es una buena pregunta, pero no me atrevería a responder porque acá hay una línea de pensamiento que dice que Argentina recibió ataques terroristas por la alineación del expresidente Carlos Menem con respecto a la política de Israel y Estados Unidos. Esa línea de pensamiento no está comprobada. Entonces, decir que nosotros vamos a recibir un ataque por apoyar a Israel, que podemos criticarlo o no criticarlo, cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía, me parece que esto es un poco mucho. Es arriesgado, por decirlo de alguna manera.

AG: Más allá del tema de un ataque, ¿el posicionamiento como queda en el concierto internacional de Argentina? Más allá de lo que puede ser un ataque o no, efectivamente, nunca quedó claro lo que pasó en la década del 90 con eso. ¿Cómo queda posicionado?

EP: Además el planteo propio de Javier Milei de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Es todo un pronunciamiento y una declaración muy contundente.

Además, recordemos que es una decisión del presidente o del actual Gobierno, pero que va en contradicción con la ley internacional. Recordemos que Jerusalén, según la partición de 1947, es corpus separatum, iba a ser un territorio internacional.

Hubo una guerra en el 77, una guerra en el 48, Israel avanzó anexando la parte de Jerusalén Oriental, pero no le otorgó ciudadanía a los palestinos de Jerusalén Oriental. Entonces, es un poco controvertida la acción de Milei, eso sin ninguna duda.

Tampoco creo que el país tenga nada que ganar sobre eso. Me parece que hay un cosplay geopolítico, una especie de sobreactuación. Aparte, si nosotros quisiéramos ayudar al conflicto de Medio Oriente, tenemos una posición geográfica deseada por todo el mundo, porque no tenemos conflictos limítrofes. Podríamos ser un mediador muy importante en este conflicto u ofrecernos como un mediador, y me parece que no estamos queriendo adoptar esa posición.

