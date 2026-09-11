A 25 años del 11-S: análisis en RDI de cómo el atentado cambió la percepción de la sociedad en cuanto al terrorismo

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono sigue siendo analizado por su impacto en la política internacional y los sistemas de seguridad. Las imágenes de aquel día también quedaron incorporadas a la memoria colectiva como parte de una tragedia que modificó la percepción global sobre el terrorismo.

En Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Paula Bistagnino repasó las características del atentado y reconstruyó cómo fue narrado por los medios estadounidenses. Además, analizó las teorías conspirativas y las investigaciones que surgieron alrededor de los hechos y de las condiciones que permitieron que el ataque pudiera concretarse.

Las tapas de los diarios tras el atentado del 11 de septiembre

Sobre el aniversario del atentado en Estados Unidos, Paula Bistagnino sostuvo: “Hoy se cumplen 25 años, un cuarto de siglo para ponernos de alguna manera, en lo que fue el 11 de septiembre en Nueva York, en este atentado que cambió la historia, creo, en muchos sentidos, del que no nos olvidamos, por supuesto”.

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La periodista describió la dimensión del ataque y su impacto histórico: “Es muy impresionante pensar en que esas torres, yo las vi en pie, y pensar en que esas dos moles podían ser derribadas, como en una película, efectivamente”.

Sin embargo, remarcó que detrás de aquellas imágenes había una tragedia real: “Bueno, no fue cine, fue una historia real”.

Bistagnino también reconstruyó cómo los principales medios estadounidenses informaron el ataque al día siguiente. Sobre la portada del Wall Street Journal, explicó: “Fíjense, 2001, sin fotografía, el Wall Street Journal, como el estilo del diario, efectivamente, dice, terroristas destruyeron el World Trade Center, bueno, impactaron el Pentágono, exactamente, con aviones secuestrados”.

El 11-S y la transformación del concepto de terrorismo

El atentado también modificó la percepción global sobre el terrorismo y mostró la capacidad de una operación coordinada para atacar simultáneamente símbolos económicos y militares. Bistagnino remarcó la dimensión de lo ocurrido: “Como mostrando una vulnerabilidad también para el país, con probablemente el mayor ejército”.

La secuencia del ataque quedó grabada además por las imágenes de televisión y por la reacción del entonces presidente estadounidense George W. Bush. “Bush, le avisan, estaba en un jardín de infantes dando una conferencia, van y le avisan, lo sacan de ahí, le dicen esto, vuelve y pasa a dar una conferencia con una cara que también parecía más la de un actor en una película”, relató en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Las teorías conspirativas sobre los atentados

A 25 años del 11-S, Bistagnino señaló que alrededor de los atentados surgieron numerosas teorías conspirativas y también investigaciones sobre posibles vínculos políticos y económicos. “Hay un montón de teorías conspirativas, hay un montón de vínculos que se han investigado entre la familia Bush y la familia Bin Laden, hay conexiones de todo tipo”, planteó.

Al mismo tiempo, diferenció las teorías de la información que permitió formular interrogantes sobre la seguridad previa al ataque: “También existen, y existen yo diría más que teorías conspirativas, existe información que efectivamente permite pensar que algo ocurrió para que esto pudiera suceder de esta manera”.

No obstante, sostuvo que hay elementos centrales que están comprobados: “Pero bueno, lo cierto es que los aviones fueron secuestrados efectivamente, que es un operativo de una dimensión”.