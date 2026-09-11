En RDC se reveló la repartición de oro que tiene España alrededor de distintos países del mundo

El periodista, Marcelo Molina, durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, analizó que España tiene actualmente 281 toneladas de oro distribuidas entre distintas ubicaciones internacionales. En un contexto de creciente incertidumbre económica y geopolítica, varios países europeos comenzaron a repatriar sus reservas de oro para mantenerlas dentro de sus propios territorios.

Marcelo Molina explicó dónde se encuentra el oro español: “El de España, por ahora, hay 281 toneladas y están repartidas entre el Banco de España, depósitos en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza”.

Toda Europa busca repatriar su oro y tenerlo de forma física

La tendencia europea apunta a reducir la dependencia de depósitos en el exterior. Molina resumió esta estrategia con una expresión: “Pero el resto de Europa dice, más vale oro en mano que oro volando”.

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El cambio responde, entre otros factores, al fuerte incremento del precio del metal. Según Molina, “el precio del oro desde el 16 hasta ahora, en 10 años, se cuadruplicó”.

La pandemia y el contexto internacional también modificaron la percepción de seguridad de los bancos centrales. “Y lo que ellos ven, los países que están tomando estas decisiones, la inseguridad, y sobre todo después de la pandemia, el no poder trasladarse, más la administración Trump, sus guerras, sus tensiones, sus aranceles y toda la historia y el lío que se está armando en el mundo”, señaló en +Perfil.

Distintos países buscan adelantarse a una posible crisis económica

Ante ese escenario, los países buscan tener un mayor control físico sobre sus reservas. Molina explicó la lógica detrás de estas decisiones: “Dicen, más vale tenerlo cerca y tenerlo físico, acá se acaba lo digital, acá viene la cosa que hay que tenerla constante, disonante y poder tocarla”.

Uno de los movimientos más recientes fue protagonizado por Países Bajos. “Y el último que lo hizo fue los Países Bajos, en estos últimos meses, trasladó 86 toneladas de Nueva York y Ottawa, en Canadá, hacia Londres, y otra parte del territorio holandés”, expresó.