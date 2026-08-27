Bonos argentinos y Banco Central: en RDEco analizaron las señales que está dando el mercado

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central vuelve a poner en el centro del debate la independencia de la autoridad monetaria y sus funciones. Para Lionel Fernández, el cambio apunta a fortalecer institucionalmente al organismo: “Me parece una buena medida para hacer, de alguna forma, un Banco Central fuerte”.

El economista recordó que, desde el inicio de su gestión, Javier Milei planteó una fuerte transformación del sistema monetario. “Él tenía la fantasía de cerrar el Banco Central. Bueno, realmente era una utopía eso”, sostuvo. Sin embargo, consideró que avanzar sobre las atribuciones establecidas en la Carta Orgánica constituye una alternativa posible: “Sí de limitar con la Carta Orgánica esto de que sea independiente”.

Independencia del Banco Central y rol del Estado

Fernández cuestionó que el Banco Central tenga entre sus funciones objetivos vinculados con la distribución del ingreso. “Acá el Banco Central es como que tenía la función hasta de justicia social, ¿no? De distribución de la riqueza”, señaló.

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En ese sentido, diferenció las responsabilidades de la autoridad monetaria de las que corresponden al Poder Ejecutivo. “No es la función del Banco Central, la función de los políticos es esa”, afirmó, y agregó que esas tareas corresponden a “el Ministerio de Economía y todas las secretarías que también acompañan eso”.

Para Fernández, una mayor autonomía permitiría evitar que la institución quede condicionada por los gobiernos de turno. “Me parece que es una buena medida para hacer, de alguna forma, un Banco Central fuerte, un Banco Central que no sea esto de la caja del político de turno”.

También planteó como referencia el caso peruano: “Me parece que es una buena medida para hacer, de alguna forma, un Banco Central fuerte”, con una conducción capaz de sostener su función más allá de los cambios políticos.

Bonos argentinos: qué está mirando el mercado

Respecto de la reacción de los inversores, Fernández fue contundente: “Obviamente el mercado lo ve bien, el mercado le gusta esto, es pro-mercado esto”.

Sin embargo, advirtió que existen señales diferentes en el mercado de deuda. “Hace varias licitaciones que no pudo estirar la duración”, explicó al analizar las últimas operaciones del Gobierno.

El economista también destacó la diferencia de rendimiento entre bonos con vencimientos durante la actual administración y aquellos que expiran después. “Tenemos esta divergencia entre los bonos”, describió, y puntualizó: “Ahí hay mucho spread de tasa”.

En particular, mencionó al AO27, con un rendimiento cercano al 4,5%, frente al AO28, que según su análisis ofrece alrededor del 9,5%, mientras que “el AO29 lo termina hoy en 10% de tasa”. Para Fernández, esas diferencias reflejan que el mercado ya está incorporando riesgo político y electoral en los precios de los activos argentinos.