En RDI se analizó la relevancia del judaísmo en la política: “Hay muchas voces judías que no suelen aparecer en los medios”

El escritor, Pablo Méndez, reflexionó en Ronda de Investigación, por +Perfil, sobre la relación entre Javier Milei y el judaísmo, la diversidad de voces dentro de la comunidad judía y las distintas interpretaciones políticas que genera un fenómeno que, según sostuvo, continúa despertando interrogantes.

Consultado por un libro que coeditó sobre Javier Milei y su vínculo con el judaísmo, Pablo Méndez evitó establecer una conclusión única sobre las diferentes miradas reunidas en la publicación: “No sé si hay una conclusión que se pueda decir, pero sí que hay muchas voces judías que no suelen aparecer en los medios porque otros sectores que ya nombramos aparecen colonizando y queriendo ocupar ese lugar como si fueran los únicos”.

Luego, manifestó que uno de los objetivos centrales del trabajo es mostrar la pluralidad existente dentro de la comunidad judía. “El objetivo del libro era mostrar que hay otras voces judías, desde la tradición religiosa, desde la historia, desde diferentes lugares, que pueden pensar un poco este fenómeno que no deja de ser todavía muy raro”, planteó.

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Pablo Méndez y las diferentes voces del judaísmo

Asimismo, consideró que, pese al tiempo transcurrido desde la irrupción de Javier Milei en la política nacional, su particular relación con el judaísmo sigue generando desconcierto: “Ya pasaron tres años casi y seguimos todavía todos perplejos de no entender porque hay muchos políticos argentinos, judíos, de izquierda, derecha, peronistas, antiperonistas, y ninguno hizo este show o este uso y manipulación del judaísmo como hace Milei”.

La mirada de Pablo Méndez sobre Israel y Palestina

Méndez también fue consultado por la posición de la izquierda argentina frente al conflicto entre Israel y Palestina y, particularmente, por la postura de sectores trotskistas. En este sentido, sostuvo que existe una tradición histórica dentro del trotskismo argentino respecto de este tema. “Me parece que hay algo histórico en el trotskismo argentino con el tema de Israel-Palestina, de tener una posición maximalista, ellos siempre hablan de una Palestina obrera, laica y socialista, que no se parece a las demandas de los propios palestinos”, resaltó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Sobre la misma línea, mencionó que se trata de un asunto que históricamente ocupó un lugar relevante dentro de esa tradición política: “Y es un tema que siempre han tenido ellos como obsesión, diría, y eso se recrudeció desde el 7 de octubre”.

Al mismo tiempo, aclaró que su posición personal no cambió a partir de los acontecimientos posteriores. “Me parece respetable, pero con ese tema siempre tuve una diferencia que no se vio alterada”, expresó.