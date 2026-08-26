En RDI se habló del rol de las élites: “Fingen que no les interesa la política, pero la intentan conducir con distintos mecanismos”

La coordinadora del Observatorio de las Élites, Ana Castellani, pasó por la mesa de Ronda de Investigación y analizó el retroceso en la calidad de las élites económicas argentinas. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, explicó cómo la concentración económica, la internacionalización de los grandes patrimonios y el crecimiento de sectores como la energía y la minería modificaron su vínculo con el poder político.

Castellani definió a las élites económicas como quienes controlan las principales fracciones del capital. “Uno piensa en las élites económicas como aquellos que están a cargo, al mando de fracciones del capital que coordinan, predominan y orientan la dinámica de acumulación”, señaló.

Élites económicas argentinas: rotación y concentración

Según desarrolló, la composición de las grandes empresas argentinas sufrió una fuerte transformación durante las últimas décadas. “En la Argentina la rotación en las élites ha sido muy acelerada”, sostuvo.

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Como ejemplo, mencionó un estudio sobre las principales empresas del país y comparó su composición entre mediados de los años 70 y fines de la década de 2010. “Si uno comparara las grandes empresas de mitad de los 70 con las grandes empresas de fines de 2010, de las 100 primeras, tenés en común solamente 15”, afirmó.

Para Castellani, las élites no son solamente víctimas de la inestabilidad argentina, sino que también participan en su reproducción. “Ellas también con su conducta más consciente o inconscientemente también contribuyen a esa inestabilidad”, sostuvo.

Aunque algunos grupos económicos tradicionales desaparecieron o perdieron posiciones, otros lograron adaptarse mediante asociaciones o cambios en sus negocios. “La mayoría de esos grupos están”, explicó, aunque aclaró que “están reconvertidos” en dos sentidos, entre ellos el desplazamiento de grandes grupos hacia sectores diferentes de aquellos que históricamente los caracterizaron.

Energía y minería: los sectores favorecidos por el Gobierno

La llegada de Javier Milei al poder también modificó el escenario para las élites económicas. En este sentido, Castellani señaló que actualmente ganan visibilidad quienes participan de sectores “que están más beneficiados en este momento” por la orientación de la política pública.

Ante la referencia a la minería y la energía, respondió: “Minería y energía, por ejemplo, y servicios públicos en general”.

Además, la coordinadora del Observatorio de las Élites destacó la circulación entre el mundo empresarial y el Estado: “Lo que es muy interesante ver son las vueltas del destino en cuanto a la circulación entre élites económicas y políticas”.

El vínculo entre las élites económicas y el poder político

Castellani planteó que la relación entre empresarios y política no es nueva y se consolidó particularmente durante las últimas décadas. “Las élites económicas fingen que no les interesa conducir la política, pero sí la intentan conducir con distintos mecanismos”, afirmó.

Según su análisis, esos mecanismos buscan “propiciar o vetar” las decisiones que tome la política desde el Gobierno, independientemente de quién esté en el poder.

La internacionalización de las élites argentinas

Uno de los aspectos que más preocupa a la especialista es la creciente desconexión entre las élites económicas y el país. “Pero no hay una vocación de ser parte del país, porque han disociado su dinámica de acumulación, en muchos casos, del propio país”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “Entonces esta internacionalización, a diferencia de otras burguesías, otras élites económicas, es que prefieren irse a vivir afuera para no pagar los impuestos”.

Para Castellani, estas conductas explican parte del deterioro de la calidad de las élites argentinas. “Me parece que esas conductas de las élites económicas, que ya parecen no importar el país en el que viven, me parece que habla de la baja calidad de las élites para volver al ranking”, expresó.