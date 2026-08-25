En RDC analizaron las represalias de Canadá contra Trump y el impacto sobre empresas y trabajadores

Desde Estados Unidos, el periodista Norman Powell analizó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Canadá y las represalias anunciadas por Ottawa. El periodista remarcó la importancia del intercambio comercial entre ambos países y las consecuencias que podría generar una profundización del conflicto.

La tensión aumentó luego de nuevos anuncios de Donald Trump, que incluyeron una polémica propuesta para cambiar el nombre del lago Ontario por “lago América”. Para Powell, se trata de “una provocación más” hacia Canadá, mientras Ottawa prepara medidas que alcanzan a distintos productos y sectores de la economía estadounidense.

Canadá prepara represalias y crece la tensión comercial

Powell explicó la dimensión del vínculo comercial entre ambos países. “Esta relación comercial es una de las más importantes del mundo”, explicó el periodista, al remarcar que cualquier modificación en el intercambio bilateral puede tener consecuencias significativas.

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En ese sentido, agregó: “Cualquier cambio, cualquier ajuste tiene serias implicancias, porque afecta a la economía norteamericana o afecta a la canadiense, o a ambas a la vez”.

Ante las medidas adoptadas por Washington, Canadá anunció represalias comerciales por unos 20.000 millones de dólares, que alcanzan al acero, la pesca y cientos de productos. “Canadá ha anunciado ya sus medidas en represalia por las que ha adoptado Trump, es por un monto de alrededor de 20.000 millones de dólares”, señaló Powell.

El periodista explicó además que las medidas comenzaron a generar preocupación entre estados estadounidenses que mantienen un fuerte intercambio comercial con Canadá, como Michigan, Wisconsin, Maine y Minnesota.

“Son los estados que serían los más afectados por no poder comerciar con Canadá de la misma forma que lo venían haciendo”, afirmó.

Sin embargo, Powell aclaró que algunos sectores estratégicos quedaron fuera de las represalias. “El gas y el petróleo, que es uno de los intercambios que hay entre Canadá y Estados Unidos, no está dentro de estos productos afectados”, indicó, al destacar la importancia del suministro energético canadiense para Estados Unidos.

Empresas y trabajadores, ante un escenario de incertidumbre

La disputa comercial podría continuar escalando en las próximas horas, mientras Trump anticipa nuevas restricciones al comercio con Canadá.

Powell advirtió que la incertidumbre no solo afecta a los gobiernos, sino también al sector privado y al empleo. “El problema es que las empresas tienen que empezar a hacer sus ajustes”, afirmó.

En ese sentido, destacó la dimensión de las posibles consecuencias: “Son ajustes importantes, en algunos casos que afectan a miles y miles de empleados”.