RDC: en la ciudad de Nueva York se volvió a homenajear a las víctimas de los atentados con fecha del 11 de septiembre de 2001

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Nueva York volvió a rendir homenaje a las víctimas de uno de los ataques terroristas más impactantes de la historia. El periodista, Norman Poswell, durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, recordó cómo vivió aquella jornada desde la redacción de CNN y repasó las consecuencias que dejó el derrumbe de las Torres Gemelas.

“Parece mentira que ya haya pasado un cuarto de siglo de semejante suceso que nos ha conmovido a todos, todos recordamos qué era de nuestras vidas en ese momento preciso del ataque”, planteó Norman Poswell.

El acto conmemorativo se realizó en Nueva York y contó con la presencia de cuatro ex presidentes estadounidenses: Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush y Joe Biden. El presidente Donald Trump, en cambio, optó por participar de la ceremonia realizada en el Pentágono.

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El homenaje a las víctimas del 11 de septiembre

Poswell explicó que durante la ceremonia neoyorquina se recordó a quienes murieron durante los atentados y también a quienes fallecieron posteriormente como consecuencia de la exposición al polvo y a sustancias tóxicas: “Lo que quería decir es que en el acto, como se hace cada año, se leyeron los nombres de cada una de las víctimas en el World Trade Center”.

Y agregó: “También hubo por primera vez un minuto de silencio para todos aquellos que murieron a consecuencia de los gases tóxicos y el polvo que ocurrió después de que se derrumbaran los edificios”.

El periodista destacó la dimensión de las consecuencias sanitarias provocadas por el desastre. “Que está confirmado que en estos años han muerto más personas a raíz de eso, a raíz del cáncer en muchos casos que les ha provocado más personas que las que murieron específicamente el día del atentado”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Cómo fue informado el atentado del 11-S

La magnitud del ataque también quedó reflejada en las primeras ediciones de los diarios estadounidenses. Poswell recordó la portada del Washington Post del 12 de septiembre de 2001: “El título de primera plana era, terroristas secuestran cuatro aviones comerciales, dos destruyen el World Trade Center, uno se estrella en el Pentágono y el cuarto cae en Pensilvania”.

“Así resumieron en grandes títulos la etapa del Washington Post al día siguiente de semejante ataque”, detalló

En aquella jornada, los medios debieron afrontar un desafío inédito: transmitir información sobre un ataque que todavía estaba ocurriendo, con imágenes que llegaban permanentemente desde distintos puntos.