RDC: vuelve a escalar el conflicto entre Estados Unidos e Irán y ya hay repercusiones en el precio del petróleo

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a impactar sobre el mercado energético internacional, con especial atención sobre el Estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte mundial de petróleo. En este contexto, durante su intervención en Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista Norman Powell explicó que los últimos ataques incrementaron nuevamente la incertidumbre sobre la seguridad de la navegación y el suministro energético.

Según Norman Powell, “los ataques han sido primero de Estados Unidos contra instalaciones militares iraníes” en la isla del Arak, en la zona del Golfo de Ormuz. El objetivo habría sido impedir nuevas acciones iraníes destinadas a obstaculizar el tránsito marítimo: “Al parecer consiguieron destruir lanzamisiles que tenían previsto instalar minas en el estrecho de Ormuz para seguir creando problemas” a los navíos que están transportando petróleo en la zona.

El ataque de Estados Unidos dejó una víctima fatal

El ataque dejó, al menos inicialmente, una víctima fatal. “Al menos un muerto se ha reportado hasta ahora en este ataque e inmediatamente después de esto Irán contraatacó”, señaló Powell. La respuesta iraní, además, amplió el área del conflicto: “Pero esta vez fue hasta Jordania y hasta los Emiratos Árabes Unidos para atacar instalaciones militares de Estados Unidos”.

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La información sobre las consecuencias de esos ataques todavía era limitada. “No tenemos todavía muchos datos de los resultados de esos ataques”, explicó el periodista. Sin embargo, destacó que la escalada entre Estados Unidos e Irán podría continuar: “Lo cierto es que tanto Estados Unidos como Irán dicen que van a seguir respondiendo de manera decisiva”.

Uno de los primeros efectos visibles se produjo en el precio del petróleo. Powell confirmó que “el petróleo empezó a subir otra vez”, aunque aclaró que el incremento había sido relativamente moderado: “Ha sido un porcentaje menor, pero sigue subiendo”. El fenómeno representa una preocupación adicional para la economía estadounidense, especialmente por el contexto electoral. “Lo cual no es muy buena noticia no sólo para el mundo, sino especialmente para Estados Unidos en este momento electoral”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El impacto sobre el gas natural y el Estrecho de Ormuz

La situación del Estrecho de Ormuz también tiene consecuencias sobre el mercado del gas natural. En ese sentido, Powell vinculó la situación internacional con la reunión del G20.

“Un tema muy delicado, muy difícil de lograr”, afirmó al referirse al desminado del estrecho y a las dificultades que supone garantizar nuevamente la seguridad de la zona.