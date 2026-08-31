En RDC analizaron la cena de Lula con empresarios y las dudas del establishment sobre Flávio Bolsonaro

El presidente de Brasil, Lula da Silva, convocó a importantes empresarios a una cena en el Palacio de la Alvorada, residencia presidencial diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer. Entre los invitados se encuentran representantes de grandes bancos y del poderoso grupo empresario JBS, en un encuentro atravesado por las principales preocupaciones económicas y políticas de Brasil.

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman explicó cuáles serán los principales temas que estarán sobre la mesa, entre ellos las altas tasas de interés, el endeudamiento y el déficit fiscal. La reunión también adquiere una dimensión política de cara a las próximas elecciones presidenciales, en medio de las dudas del empresariado sobre la candidatura de Flávio Bolsonaro.

“Lo cierto es que lo que van a discutir ahí es un tema que está medio como de onda en Brasil, y que es, hay dos problemas”, explicó Eleonora Gosman en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

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Uno de los principales ejes será el impacto de las altas tasas de interés sobre el consumo, las empresas y el endeudamiento de los brasileños. “Uno es la tasa de interés elevadísima, que hace que la gente esté muy endeudada”, señaló la periodista.

La situación también afecta al sector empresarial: “Hay empresas que están quebrando”, advirtió Gosman, quien mencionó el caso reciente de tres grandes compañías afectadas por la caída del consumo y el elevado costo del crédito.

Deuda y déficit fiscal, las preocupaciones económicas de Brasil

El segundo gran tema de la reunión será el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público brasileño. Según Gosman, la deuda llegó a aproximadamente el 81% del PBI, aunque existe una diferencia importante respecto de otros países. “Es endeudamiento interno”, aclaró la periodista. “No hay un solo dólar en endeudamiento externo”.

Brasil, además, cuenta con un importante nivel de reservas internacionales. “Hay existencias en el Banco Central de casi 400 mil millones de dólares”, destacó Gosman, quien consideró que esa posición permitiría al país responder ante una eventual crisis externa.

El establishment brasileño mira a Lula y se aleja de Flávio Bolsonaro

La reunión también tiene una lectura política de cara a las próximas elecciones presidenciales. Para Gosman, parte del empresariado brasileño observa con desconfianza la candidatura de Flávio Bolsonaro. “Para ellos, yo creo que le bajaron el dedo a Flávio. No le confían”, afirmó.

La periodista también cuestionó el equipo que rodea al candidato opositor, particularmente en materia económica. “No me da la impresión de que Flávio tenga a alguien al lado que lo esté asesorando bien”, sostuvo.

En ese contexto, empresarios que mantienen vínculos con distintos sectores políticos decidieron reunirse con Lula para escuchar sus propuestas y plantear sus propias preocupaciones. “Ante esa situación, se reúnen con Lula. Y cenan con Lula. Y van a escucharlo. Y Lula lo va a escuchar”, concluyó Gosman.