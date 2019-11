Habló el fotógrafo que insultó a Graña: "Se hace la víctima"

por Florencia de Sousa

El periodista Rolando Graña y el camarógrafo de América Noticias Claudio Merino fueron agredidos este miércoles 13 de noviembre por un grupo de personas que protestaban contra Evo Morales en La Paz, Bolivia.

Ambos fueron abordados por una mujer al grito de "di la verdad" mientras cubrían la crisis política y social derivada del golpe de Estado en Bolivia. El conductor le respondió a la manifestante que estaba al lado de dos fotógrafos de medios locales, uno de ellos es el argentino Alexis De Marco, residente en Bolivia, quien intervino en defensa de la mujer. De Marco insultó a Graña y en diálogo con PERFIL brindó su versión de los hechos.

"Estábamos con un colega fotógrafo tomando unas imágenes de unos correteos y el camarógrafo del señor Graña empuja a mi compañero sin motivo y se le mete adelante para taparlo mientras hacía las imágenes. Mi compañero le dijo '¿qué te pasa? no ves que estoy trabajando', y el camarógrafo lo empezó a insultar. Entonces mi compañero por seguridad le tomó una fotografía, eso es cierto. Pero, a diferencia de lo que dijo Graña, la foto no se publicó en ninguna red social. Luego nos movimos del lugar y ahí nos increpó la chica de rojo que aparece en el video también, yo le hablé y le dije 'mirá, yo soy argentino pero vivo acá hace 4 años y no tengo nada que ver con lo que están diciendo los periodistas argentinos', entonces ella ahí se fue contra Graña lo empezó a increpar, tal como se ve en el video", contó De Marco.

"En ese momento Graña comienza a insultarla y su camarógrafo intenta empujar a la pareja de la chica que estaba al costado. Cuando yo escucho que Graña le dice 'sos una basura', me hizo enojar porque no tolero que un hombre insulte a una mujer, no corresponde, y menos un periodista de su talla. Por eso, tal como se ve en el video efectivamente fui y lo encaré pero no lo toqué, solamente lo insulté y su camarógrafo comenzó a insultarme a mi, por eso yo le pego a su cámara, lo muevo hacia el costado y ellos cortan el audio. Ahí es cuando le dice a la mujer 'boliviana de mierda' y eso no sale al aire. Eso es lo que pasó", agregó el hombre de 38 años.

En ese contexto, precisó: "Graña se está haciendo la víctima porque acá no lo pueden ni ver, lamentablemente está demasiado parcializado hacia un solo lado y no muestra el otro lado de la historia de lo lo que está pasando aquí en Bolivia. En todos lados él solo habla de 'golpe de Estado' y a favor de Evo Morales, pero no habla de gente que estuvo peleando durante más de tres años en el Referéndum de 2016 por la violación a la constitución del ahora expresidente Morales. No puede haber un periodismo tan parcializado y ese es el enojo que tienen aquí en Bolivia con el periodismo argentino en general. La gente aquí no tiene inconveniente con los corresponsales de otros países pero sí con los argentinos. De hecho hay imágenes de periodistas de otro canal argentino en el que arman falsos heridos en el centro de La Paz, y les piden que se pongan de tal o cual manera para parecer heridos. Están mintiendo y desinformando demasiado. El problema es que gracias a esa desinformación los que corremos peligro de que nos insulten o nos pase algo somos los que quedamos aquí en Bolivia y yo más por ser argentino, porque ellos vuelven al país pero yo me quedo".

De Marco declaró que hay periodistas que le piden a la gente que se tire en la calle para simular que son heridos

Asimismo, De Marco aclaró: "Yo soy fotoperiodista, pero a raíz de esto escuche que han salido versiones hasta que soy miembro de las FARC, y dijeron que me llamaba Antonio y era militante de un partido político. Si bien tengo mi postura, no significa que sea militante. Mi postura es personal y no influye en mi trabajo. A raíz de esto en mis redes me empezaron a llegar insultos y amenazas hacia mi persona y mi familia ".

El momento en que la mujer increpa a Graña. Foto: Captura de pantalla

"Me molesta que en el canal tienen mi Facebook para contactarme, porque lo han publicado, y no se comunicaron conmigo para mostrar el otro lado del problema. Me gustaría que lo hagan así les explico que su camarógrafo es una persona agresiva con otras personas. Graña insultó a la chica pero el camarógrafo fue el que siguió. Yo a Graña lo insulté pero no lo agredí físicamente, al que sí empujé con mi antebrazo fue a su compañero. Hubo una agresión y no lo voy a negar pero fue porque defendí a una boliviana: para mi, el pueblo boliviano se merece todo el respeto del mundo, tengo mi esposa e hijo boliviano y no voy a permitir que vengan e insulten a un boliviano, más con el momento de crisis que hay acá. Esto fue una pelea entre colegas que se podría haber evitado si ellos no hubieran sido violentos. No me esperaba que se hagan tanto las víctimas", completó el fotoperiodista.

La palabra del periodista. Graña y Merino estaban en vivo en medio de una manifestación opositora a Morales cuando se produjo la violenta situación, que comenzó con insultos y llegó hasta la agresión. En ese sentido, el conductor de GPS contó en el noticiero lo que le ocurrió: “Fue raro porque primero nos sacó una foto un tipo enmascarado. Esa foto fue subida a una red y ahí nos vinieron a increpar diferentes mujeres”.

“Hacían una maniobra típica de servicio: decían que Claudio (el camarógrafo) le había pegado a una mujer para que la gente se pusiera en contra nuestra. Y estos tipos nos siguieron cuatro cuadras. Nos empezaron a insultar y cuando nos fuimos, caminamos cuatro cuadras más hasta que le pegaron a Claudio”, agregó.

El hecho. Las imágenes muestran a Graña en una calle céntrica de La Paz, mientras salían al aire en el noticiero. “En general siempre hay alguien que te marca, vienen las motos, te encierran y te intentan detener. Primero vienen los gases y después vienen las motos. Es como una batalla", sostuvo. En ese instante, fue interrumpido a los gritos por una mujer opositora a Morales que lo increpó: “Esto no es una batalla, son unos vendidos ustedes, informan de manera internacional mal”. Acto seguido, el periodista respondió a los gritos: “¿No viste lo que yo hago?, no discutas pavadas, querés”. Y ella retrucó: "Di la verdad".

Graña se alejó de la mujer al grito de “¡Sos una basura, respeten la libertad de prensa!”. Toda la secuencia salió en vivo en el programa que conduce Guillermo Andino, quien también nervioso le pedía a Graña que se ponga a resguardo. “¿¡Estos son demócratas!?”, se preguntaba asustado el conductor.

Luego, el periodista utilizó su cuenta de Twitter para publicar una captura de imagen de De Marco en donde pedía que aporten datos para poder dar con él.

En otra publicación en la misma red social compartió el descargo que el fotoperiodista hizo en su cuenta de Facebook y agregó, a modo irónico, el mensaje: "Ajá cuéntame más".

