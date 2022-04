Javier Milei abandonó un programa por no querer compartir espacio con Carolina Losada

Javier Milei participó de una entrevista este lunes 4 de abril y se negó a compartir ese espacio con Carolina Losada, senadora de Juntos por el Cambio. "Me voy directamente", dijo el diputado nacional, que amenazó con retirarse.

Celoso de los debates televisivos e imponiendo condiciones en los programas a los que asiste, el representante de La Libertad Avanza era entrevistado por María Laura Santillán en +Noticias (LN+). Luego de argumentar sobre las similitudes entre el espacio opositor y el Frente de Todos, y acusaba a ambos de "colectivistas", la periodista le consultó si se sentía incómodo.

"¿No estás en la mesa Javier porque preferías acá a solas?", le consultó Santillán. "Porque me habían dicho que era un mano a mano. Yo tengo definiciones de mano a mano distintas", se excusó Milei.

Los chispazos continuaron cuando Santillán continuó dialogando con el congresista y le sugirió volver al lugar donde estaba Losada. "¿Vos me podrás esperar que quiero ir a hablar con Carolina y no la puedo escuchar, lamentablemente?", le consultó. "No. Me voy directamente, quedate tranquila. Me voy a mi casa, a trabajar​", dijo Milei.

El enojo de Javier Milei

La periodista le consultó si estaba molesto. "Sí, me molesta cuando faltan a la verdad, cuando no cumplen las condiciones que pactan. Y yo tengo entendido que un mano a mano es un mano a mano. Entonces eso es mentir. De hecho, me lo tomo bastante bien para ser engañado y que me hayan mentido", respondió el invitado.

"No, no hay ningún engaño. Con la producción tampoco te enojes. Para nosotros es un honor tenerte", le contestó Santillán. "No parece. No se le miente a los invitados, no se los traiciona y no se les cambian las condiciones una vez que está sentado", arremetió el diputado.

La entrevista no tuvo retorno y Milei dejó entrever que hubo intencionalidad para perjudicarlo, visiblemente furioso a pesar de su negación.

"No trabajes en hacer creer que estoy enojado porque no lo estoy, simplemente estoy describiendo la traición de los embusteros de tu producción. Cuando no te cumplen la palabra, no es fácil volver", dijo.

Hubo un cese en la tensión cuando Milei le llevó a la conductora su libro, en donde menciona a Carolina Losada. Con ese pie, Santillán intentó sumar una vez más a la legisladora a la charla. "No, no tengo nada que hablar. Si yo determino determinadas condiciones, las tenés que cumplir, no podés mentirle", se exaltó el diputado.

"Yo los banco. Yo quise sumar a Carolina porque me parece importante la mirada y porque pensé que te iba a alegrar que estuviera ahí, fue espontáneo", le respondió Santillán, en defensa de la producción de su programa.

"Yo puedo tener un excelente vínculo con Carolina. Yo pacté hace más de una semana la nota con tu gente, que hasta vos misma me pediste que venga y ahora me encuentro con que me mienten y me engañan", volvió a reclamar Milei.

"Es solo eso, la queríamos sumar. Gracias, espero que entiendas que no hubo más que...", cerró Santillán, interrumpida por Milei. "Que solo hubo mala intención, gracias, lo tengo clarísimo", concluyó el economista.

