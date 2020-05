La tapa de diario PERFIL de este sábado 23 de mayo de 2020

Acontinuación los principales títulos de la edición nº 1518 del Diario PERFIL de este sábado 16 de mayo de 2020:

Contagiados y defaulteados. En el día récord de infectados no se pagaron US$ 503 millones.

El Ejército se desplegó en la Ciudad. Es la primera misión en suelo porteño en medio de la pandemia, por pedido de la Iglesia. Elaboraron y repartieron 1.300 raciones.

Gurú de las monedas, por Jorge Fontevecchia. Habla Jim O'Neill, de Goldman Sachs.

Sudamérica, el nuevo foco del virus. Lo advirtió la OMS y Brasil es el más afectado.

Bolsonaro insiste. La Corte Suprema divulgó ayer el video de la reunión de gabinete señalado por Sérgio Moro. “No voy a esperar que me jodan a mí o a mi familia”, aseguró el presidente.

Otro escándalo con barbijos. La Justicia indagó esta semana a un empresario involucrado en el caso de los insumos pagados por adelantado por el gobierno porteño y que nunca llegaron a los hospitales.

Además, escriben: Roberto García, Labaqui, Secco, Eisbruch, Ledo, Artemio López. Uki Goñi, Dobry, Giampaolo, Link, Casas, Spregelburd, Oloixarac, Guebel, Kohan y Fontevecchia.

Endurecen controles y cierran estaciones. Alberto Fernández anunciará hoy junto al jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense la extensión de la cuarentena. Ayer se reportaron 718 casos y 17 muertos.

“Preocupa la suba de casos en estos días”. En una semana caliente, Daniel Gollán habla de la necesidad de reducir la circulación entre la Ciudad y el GBA y anticipa que no se flexibilizará la cuarentena.

La única escuela abierta del país está en la Antártida. Al no haber ningún caso en la región, el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego estableció que puede seguir con sus actividades. Asisten a diario 14 niños y adolescentes.