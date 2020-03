L'Osservatore Romano de esta semana: "Oración para migrantes que huyen de la guerra"

En esta nueva edición semanal en lengua española del L'Osservatore Romano, se destaca desde la tapa, el cumplimento de los CINCO AÑOS de la Encíclica LAUDATO SI (Alabado seas). El papa Francisco ha querido volver a enfatizar la importancia y vigencia de su contenido para el mundo actual. En un renovado «llamado urgente «a responder a la crisis ecológica», porque «el clamor de la tierra» y el «de los pobres no dan para más»: está contenido en el mensaje de vídeo con el que el Papa Francisco invita a las comunidades católicas del mundo a celebrar, del 16 al 24 de mayo próximo, la “Semana Laudato sí”. La iniciativa, presentada el martes 3 de marzo, tiene por objeto conmemorar el quinto aniversario de la encíclica sobre el cuidado de la casa común y representa una forma concreta para que las parroquias, las comunidades religiosas, las diócesis, las escuelas y otras instituciones reflexionen y profundicen su compromiso con la realización de la visión de la ecología integral contenida en ella

Se incluye tanbién en forma integral el discurso del Santo Padre a la plenaria de la Pontificia academia para la vida dedicada a la inteligencia artificial. Entre otras consideraciones y en un fuerte llamado a la ética en esta diciplina el papa Bergolgio enfatizó que: “La simple educación en el uso correcto de las nuevas tecnologías no es suficiente: no son de hecho instrumentos “neutrales” porque, como hemos visto, dan forma al mundo y comprometen las conciencias con los valores. Se necesita una acción educativa más amplia. Necesitamos desarrollar fuertes motivaciones para perseverar en la búsqueda del bien común, incluso cuando no hay un beneficio inmediato que se pueda obtener de ello. Existe una dimensión política en la producción y utilización de la llamada “Inteligencia Artificial”, que no sólo se refiere a la distribución de sus ventajas individuales y abstractamente funcionales”.

En un hecho de connotaciones históricas mundiales, el papa Francisco dio via libre a la consulta de los documentos del pontificado de Pío XII que inclye el período de la Shoa durante la segunda guerra mundial. El lunes 2 de marzo, el Archivo Apostólico Vaticano y otros archivos de la Santa Sede abrieron a la consulta de los estudiosos los documentos del pontificado de Pío XII (1939-1958). Anunciada por el Papa Francisco el 4 de marzo de 2019, la apertura fue preparada durante más de catorce años de trabajo . Se trata de veinte mil unidades de archivos que se han puesto a disposición de estudiosos de todo el mundo.

Solo un resfrío: el test de coronavirus del Papa Francisco dio negativo

El Papa Francisco ha establecido un grupo de trabajo operativo para ayudar a las Conferencias Episcopales, los institutos religiosos y las sociedades de vida apostólica a preparar y actualizar las directrices sobre la protección de los menores. Los detalles de la iniciativa —anunciada en la mañana del viernes 28 de febrero con un comunicado de la Santa Sede— fueron ilustrados durante una reunión en la Oficina de Prensa vaticana. Las funciones y representantes de este grupo de expertos contra los abusos, se incluye en la página 10 de esta edición.

Como es habitual, se incluye con este ejemplar en forma completa y oficial el trabajo de del 28º Captítulo General de la Congregación fundada por Don Bosco que fuera presentada en presencia de doscientos cuarenta y dos delgados de ciento trienta y cuatro paises representantes de la familia salesiana. Del mismo modo, se editó en página central el texto preparado por el Papa Francisco para los sacerdotes de Roma que se encontraban reunidos en San Juan de Letrán.