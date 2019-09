En agosto, Net TV volvió a ser el segundo sitio más visitado entre los canales de TV

Noticias Relacionadas Net TV le gana el prime time a la Televisión Pública

En su alianza con Kuarzo Entertainment, Perfil Network asumió en 2018 el desafío de poner en marcha Net TV, el primer canal que se incorporó a la televisión abierta argentina después de 52 años y que, además, nació en la era de la multiplataforma. Desde sus primeras emisiones, la señal mostró cifras notables. En septiembre de 2018, su sitio fue el tercero con más usuarios entre los pertenecientes a los canales. Hoy, la apuesta sigue dando frutos. Durante agosto de este año y por tercer mes consecutivo, la web fue la segunda con más visitas en un podio compartido con eltrece en primer lugar y Telefé en el tercero. Según datos de la medidora SimilarWeb, Net TV totalizó 6,88 millones de visitas.

Para Cristián Hernández, Director de contenidos digitales de Perfil Network, el éxito del sitio se da porque es "el reflejo del amplio espectro de los intereses de los argentinos" y en su grilla se tocan temas de política, entretenimiento y humor. "A los argentinos les encanta la comida, reírse, el espectáculo, tocar la actualidad y la política, más ahora con todo lo que ocurre. Net se hace cargo de eso y su página web se hace cargo de todo. Por eso la cantidad de visitas que tenemos en menos de un año", explica el director digital de Net TV, quien dejó su Chile natal para hacerse cargo de la propuesta.

—¿Cómo analiza este crecimiento?

—Desde que arrancamos con el proyecto, Net TV fue concebido como un canal multiplataforma y siempre tuvo mucha importancia lo digital. Eso nos dio una ventaja porque, como los chicos de hoy, los millennials y los centennials que nacen con la tecnología incorporada, Net sufre ese mismo fenómeno: es un canal centennial, no por su programación sino por la época en la que nace y le toca vivir. Mientras otros canales invierten tiempo en tratar de convertir y transformarse digitalmente, algunos con mucho éxito -como eltrece o Telefe-, nosotros nacemos así. Entonces, es natural que nuestros programas sean multiplataforma y, más importante aún, que a todos los temas que tocamos les busquemos bajadas multiplataforma. Exacerbamos el desarrollo de este tipo de contenidos.

—¿Y eso cómo se refleja en el sitio web?

—Para nosotros ya no es solamente que lo que ves en pantalla tenga cortes de "revive el capítulo completo". Buscamos profundizar sobre los temas. Si en un programa están hablando de actualidad, como por ejemplo el dólar, nosotros complementamos con notas sobre el dólar en el sitio, que son usadas para la conversación en el programa pero que también son invitaciones a la gente. La televisión tiene un tiempo acotado ¿Querés más? Vení al sitio.

—Imagino que debe pasar lo mismo con el espectáculo.

—Sí, otro punto interesante es el espectáculo, un mundo que tiene cientos de temas todos los días que no alcanzan a tocarse. Nosotros venimos a ser ese complemento. Desde ahí, sentimos que hemos logrado constituirnos como una buena alternativa para la gente que no solo ve Net, sino que descubre el canal de televisión. Hemos logrado hacerlo con mucho esfuerzo y trabajo. Y también con un cambio de paradigma. Sentimos que la pantalla es un tren programático que al mundo de la web le queda chico y nosotros nos adaptamos a eso.

—Net TV nació hace casi un año ¿Esperaban estos resultados?

—Esto de tener un tercer mes consecutivo en el segundo lugar nos llega como una linda noticia, pero estamos muy enfocados en el 2020. Para nosotros la carrera del 2019 ya terminó ¿Estar segundos era el objetivo? La respuesta es no. El objetivo durante este año era que nos fuera bien y eso es crecer con respecto a nosotros mismos. Rápidamente logramos meternos en el quinto lugar, después nos metimos en el tercer puesto, y cuando quedamos terceros estábamos muy contentos. Ahora, estamos segundos. Los resultados te los da la gente, que conoce cada vez más nuestro canal, que va pasito a pasito creciendo en rating también. Tenemos un resultado en tráfico asombroso y queremos sorprender a esa gran cantidad de gente desde lo tecnológico.

—¿Cuáles son los desafíos de acá en adelante?

—Nuestra próxima frontera desde la audiencia es seguir creciendo. Y nuestro gran desafío como sitio y plataforma web está en lo tecnológico. Venimos con un 2020 muy potente. No quiero adelantar, pero tenemos sorpresas para nuestra audiencia desde la usabilidad, el control por voz y el contenido inmersivo que vamos a empezar a trabajar. Creemos que va a ser un diferencial importante para el 2020, que ya está encima. Ya estamos trabajando en eso.

—¿Quiénes y cómo conforman el equipo del sitio de Net TV?

—Es un equipo de gente muy joven. Son todos sub 30 y es muy divertido porque el editor general tiene 30 y poco. Yo soy el director general y tengo 43. Soy como el padre de casi todos. Es un equipo con un permanente hambre de audiencia. Están todos preocupados por las métricas, el análisis de audiencia, el resultado de los contenidos que generan y como permean en la gente. Logran una capa de trabajo que yo nunca había visto. Y tengo años trabajando en digital en Chile. No me había pasado ver a un equipo que estuviese tan interesado por conocer a su audiencia y que revisa sus contenidos. Eso es clave porque son verdaderos analistas y editores de contenido en sí mismos. Escriben lo que la gente quiere, saben cómo llevar los contenidos desde el SEO y desde el título, y se preocupan de multimediar las notas. Son millennials en el amplio sentido a la palabra. El resultado es construido por este grupo que somos y que de verdad da gusto.