Silvana Giudici: "Regular sobre fake news es restringir o condicionar contenidos informativos"

La ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Silvana Giudici, habló sobre la polémica generada por un zócalo de la TV Pública mientras entrevistaban al actual vicedirector del ente, Gustavo López, en el que aseguraban que "regularán el funcionamiento de los portales de internet".

"Regular sobre fake news es restringir o condicionar contenidos informativos. Si quien ejerce el control de las mismas, además es el estado, como si fuera un “árbitro de la verdad” se incurriría directamente en censura", señaló la ex funcionaria en el marco de la polémica desatada en las últimas horas luego de que el actual presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, tuviera que salir a aclarar que el organismo "no está trabajando en ninguna regulación vinculada con los contenidos" que circulan por las redes sociales o medios de comunicación.

La aparición de Ambrosini se dio debido a que cuando el vicedirector del ente, Gustavo López, condenaba a las fake news en la TV Pública, apareció un zócalo televisivo en el que aseguraba que "regularán el funcionamiento de los portales de internet".

Ante esta situación, Silvana Giudici, ex titular del Enacom, señaló: "El riesgo de regular sobre fake news es restringir o condicionar contenidos informativos. Si quien ejerce el control de las mismas, además es el estado, como si fuera un “árbitro de la verdad”, ya sea por imposición de multas, o cualquier otro mecanismo punitivo o restrictivo como bloqueos de ip, o controles indebidos se incurriría directamente en censura".

"Vemos como se va avanzando en el intento de condicionar la información periodística en internet. Declaraciones de senadores y algunos proyectos de diputados o funcionarios de distintos niveles, pretenden combatir las fakes news, pero en realidad, van dirigidos a intentar controlar la crítica sobre funcionarios, dirigentes provinciales, legisladores o intereses puntuales de determinados sectores políticos. La regulación de los portales de noticias en internet es contraria a la pluralidad de voces que debe seguir existiendo en nuestro país", agregó la ex funcionaria.

Asimismo, expresó: "El tratamiento de determinada información, que puede plantearse como engañosa o destinada a desinformar, siempre debe hacerse a través de las mismas herramientas constitucionales, como sucede en el ámbito gráfico, o audiovisual, es decir con respeto de la libertad de expresión y sin censura previa. Por su parte, la información maliciosa, destinada a dañar con conocimiento e intención, está encuadrada bajo normas del código civil y/o penal y siempre debe responder su evaluación y sanción a través del poder judicial".

"No corresponde que el rol de facts-checkers, es decir quienes verifican si determinado contenido es malicioso o no, lo asuma ningún organismo administrativo estatal. La información maliciosa en internet está sujeta a responsabilidades ulteriores como cualquier otra noticia o información maliciosa no digital", siguió.

Por último, concluyó: "El debate es de actualidad en todo el mundo, pero asumir que las fake news deben ser combatidas por algún mecanismo de censura estatal sería desandar cientos de años en el camino de las libertades".

