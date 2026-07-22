The Guardian critica a Messi por no repudiar el "racismo" de la Argentina: "No es comparable con Muhammad Ali"

En una reciente columna firmada para The Guardian, el exjugador de la NBA, escritor y activista Etan Thomas sostiene que la indiscutible genialidad de Lionel Messi en la cancha no se traduce en valentía fuera de ella, al decir que: "Por eso, las comparaciones entre Messi y Ali no me convencen. Uno cambió el fútbol para siempre, pero el otro cambió el mundo". Thomas argumenta que, si bien la carrera depotiva del capitán argentino lo ubica al nivel de gigantes como Pelé, su figura dista drásticamente de leyendas como Muhammad Ali, Bill Russell o Colin Kaepernick, quienes arriesgaron su comodidad por convicciones sociales. Para el ex basquetbolista, el absoluto silencio del astro frente a los episodios racistas de la afición y de sus compañeros de selección convierte su omisión en una postura inaceptable, marcando una brecha insalvable entre el éxito deportivo y el compromiso ético.

Según señala Thomas a lo largo de su artículo, durante el desarrollo del torneo la falta de posicionamiento del capitán argentino resultó ensordecedora. El autor advierte que Messi no condenó públicamente los insultos dirigidos a personas negras ni se pronunció sobre los polémicos cánticos de la selección tras la Copa América. El escritor subraya que el ídolo ni siquiera ofreció un rechazo indirecto para marcarle un límite a sus seguidores. Citando las palabras de Martin Luther King Jr., "llega un momento en que el silencio es traición", el columnista de The Guardian enfatiza que, cuando la voz más influyente del deporte opta por callar, la neutralidad deja de ser una opción y se transforma en una declaración de principios.

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Más allá del marcador: el contexto que empañó a Argentina

Esta tibieza por parte del '10' adquiere un peso mayor cuando Thomas analiza el entorno y las controversias que rodearon al fútbol argentino en el último tiempo. El activista explica que, para un sector amplio de la comunidad afroamericana e internacional, la preferencia por España en la final no obedecía a un respaldo al pasado colonial ibérico, sino a la necesidad de rechazar lo que Argentina comenzó a representar. En su texto, Thomas enumera una serie de hechos alarmantes: la difusión de videos con insultos racistas por parte de simpatizantes, la viralización de cánticos ofensivos entonados por los propios futbolistas, los ataques verbales a creadores de contenido negros y la naturalización de expresiones discriminatorias en comercios locales. A este clima, el autor le suma el marco político, cuestionando las posturas internacionales y las alianzas del presidente Javier Milei; una suma de factores que, desde la óptica del exjugador, terminaron por eclipsar los logros estrictamente futbolísticos del país sudamericano.

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En contraposición al aislamiento del capitán argentino, Thomas destaca la figura del joven español Lamine Yamal y de su compañero Nico Williams. El autor ve en ellos a los representantes de una nueva hornada de deportistas en la que el éxito profesional no se disocia de la realidad social. Con historias personales marcadas por la inmigración, la diversidad y el sacrificio familiar, Thomas resalta que esta joven selección demostró un perfil distinto: un equipo capaz de mostrar respeto en la victoria —como lo graficó el abrazo de Yamal a Messi al finalizar el encuentro— y que, al mismo tiempo, está dispuesto a solidarizarse abiertamente con causas globales, como la causa palestina.

El veredicto de la historia

El exjugador de la NBA recuerda que, históricamente, a los atletas negros que alzaron la voz se les exigió "callarse y jugar". La crítica de Thomas pone en evidencia cómo ese dobla vara se mantiene vigente en la sociedad, tolerando el impacto mediático del deportista únicamente cuando su mensaje no genera incomodidad en el poder.

Por ello, el texto de Thomas concluye que intentar equiparar a Messi con Muhammad Ali es un despropósito histórico. Mientras el columnista reconoce que el futbolista argentino transformó la historia del deporte a fuerza de goles y títulos, deja en claro que Ali transformó la sociedad a través de su carácter y sus sacrificios. Para el autor, con el paso del tiempo las estadísticas quedan reducidas a meros datos numéricos, pero es la postura ética ante la injusticia la que termina por definir el verdadero lugar de un atleta en la historia