Moda Argentina X LA VIDA celebró su cuarta edición el miércoles 30 de septiembre en Alcorta Shopping, con un desfile que reunió a marcas nacionales, modelos y figuras del espectáculo alrededor de una causa: concientizar sobre la detección temprana del cáncer. La iniciativa, impulsada por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), combinó una presentación de moda con acciones solidarias destinadas a la formación médica, la investigación y la concientización.

La propuesta se desarrolló bajo el lema “Chequearse está de moda”, que sintetiza el mensaje de la campaña. A través de la participación de la industria de la indumentaria, busca dar visibilidad a los controles de salud y llevar esa conversación a espacios de encuentro y consumo cotidiano.

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La pasarela tuvo 38 pasadas, con estilismos que incorporaron las remeras emblemáticas de la iniciativa a los looks de las marcas participantes. Esas prendas funcionaron como el hilo conductor de una presentación en la que el mensaje solidario formó parte de la propuesta de moda.

Moda Argentina X la Vida: quiénes participaron del desfile

Carolina Amoroso, Cami Homs, Allegra Cubero, India Ortega y Rocío Igarzábal fueron algunas de las protagonistas del desfile. También participaron Cecilia “Caramelito” Carrizo, Priscila Crivocapich, Francesca Rivero, Valen Salezzi y Puli de María.

A ellas se sumaron las modelos Rocío Vivas y Alexia Toumekian, junto con creadoras de contenido como Luciana Ini, Titi Vázquez, Carmen Bustelo, Path Sanchez y Lucila Mollesi. La convocatoria reunió así a representantes de la televisión, la música, las pasarelas y las redes sociales.

La producción y curaduría estuvieron a cargo de Los García, la dupla integrada por Nacho García Rocha y Mariana García Navarro. El equipo de Cerini realizó los peinados y Gervasio Larrivey estuvo al frente del maquillaje.

La apertura musical quedó en manos de Juliana Gattas, quien interpretó dos canciones de su repertorio solista. Iván de Pineda y Teté Coustarot condujeron la noche, mientras que, desde la primera fila, acompañaron la iniciativa figuras como Nicole Neumann, Anabel Sánchez y Zuzú Coudeu.

“Chequearse está de moda”, el mensaje de la campaña

El encuentro en Alcorta Shopping fue una de las acciones de una campaña que busca extender su alcance a todo el país. La alianza entre la cámara de la indumentaria y la AAOC vincula la capacidad de convocatoria de las marcas con el trabajo de una asociación especializada en oncología.

En ese marco, las remeras solidarias ocupan un lugar central: además de integrar los estilismos del desfile, están disponibles en locales y tiendas online de las marcas participantes. Su circulación permite que la iniciativa continúe más allá del evento y que el público pueda sumarse a través de una compra.

El lema elegido propone instalar los controles de salud en la conversación cotidiana. La moda aporta, en este caso, un espacio de difusión y una herramienta de recaudación para sostener las distintas líneas de trabajo de la campaña.

Remeras, helados solidarios y una agenda: cómo colaborar

Esta cuarta edición incorpora una colaboración con La Montevideana, que se suma con una propuesta de helados solidarios. La novedad amplía las formas de participar y lleva la campaña a una categoría de consumo diferente de la indumentaria.

Otra incorporación es la Agenda X LA VIDA 2027, disponible en librerías de todo el país. La publicación reúne información sobre controles médicos anuales recomendados y el calendario de vacunación, con la intención de acompañar a la comunidad durante el próximo año.

Según informaron los organizadores, todo lo recaudado mediante la venta de remeras, helados y agendas se destina a la formación de especialistas en oncología de la AAOC, la investigación y las acciones de concientización sobre prevención en la Argentina.

Fotos: Mr.Flaqui