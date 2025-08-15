“A nivel nacional LLA tendrá un treinta y pico por ciento, como el PJ”

“El país está dividido en tercios”, advirtió el diputado nacional Juan Manuel Pedrini al analizar el escenario electoral de octubre en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). Estimó que “a nivel nacional, La Libertad Avanza tendrá un treinta y pico por ciento, como el PJ”, y sostuvo que “en provincias como el Chaco vamos a estar alrededor de 40 puntos”, con un peronismo fuerte en el norte y un panorama polarizado que deja poco espacio a terceros partidos.

Juan Manuel Pedrini es diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chaco desde 2021, abogado, escribano, graduado de la Universidad Católica de Santa Fe, este es el segundo mandato como diputado nacional. En 2013 había sido elegido diputado nacional con casi el 60% de los votos emitidos y durante su mandato presentó diversos proyectos de ley, entre los que se destaca el proyecto para regular y proteger la protesta social y la creación de la Universidad Nacional de Pueblos Originarios.

Me quedaba reflexionando, cuando hacía la presentación, que usted había sacado más de 60 % de los votos en 2023. ¿Cuánto cambió el país? ¿Es posible que algún candidato hoy saque más de 60 % en una elección?

Lo veo muy difícil. Porque esto está dividido en tercios, la política argentina. En el Chaco podemos decir que estamos divididos en mitades. Por un lado, hay una alianza entre el gobernador radical, Leandro Zdero, y La Libertad Avanza. El radicalismo queda ahora un poco desdibujado porque la lista que se va a presentar es de La Libertad Avanza, sin referencia al partido centenario. Y, por otro lado, el peronismo, que sigue siendo fuerte, ahora va a encabezar la lista de senadores, seguramente, Jorge Capitanich.

Hubo una elección en el Chaco durante el mes de mayo, de diputados provinciales, y el peronismo fue dividido: una lista sacó el 34 % de los votos, encabezada por Jorge Capitanich, y una decisión que hubo, encabezada por la intendente de Barranqueras, sacó el 11 % de los votos. Juntos tendríamos el 44 % de los votos, y el gobierno ganó la elección con el 43 % de los votos. Pero los diputados se repartieron por partes iguales: ocho para cada sector. Hace tres elecciones que las elecciones provinciales vienen dando ocho diputados para cada sector. O sea, hay una polarización muy marcada, sin lugar para terceros partidos.

Hablando de terceros partidos: usted dijo recientemente que Fuerza Patria, como representante del peronismo, está llamado a ser aliado de la tercera vía para frenar a este gobierno. Nos estamos refiriendo a esa suma de partidos; en este momento, quizás el más relevante sea Provincias Unidas, o lo que tiene que ver con el cordobismo, el santafecismo, independientes tanto del oficialismo peronista como de LLA. ¿Cómo imagina usted esa tercera vía y la necesidad del peronismo de unirse a ella?

Esa unidad de la que usted está hablando se está dando, de hecho, en el Congreso. El Congreso puede sesionar hoy porque está este acuerdo, por ahora acotado a temas parlamentarios. No podemos hablar de unidad… este acuerdo parlamentario se traslada al plano electoral. Yo, la verdad, veo lejos esa situación. Pero, por el sistema de balotaje, en el 2027 es muy factible que coincidamos en la segunda vuelta, no en la primera. De todos modos, dos años para la Argentina es muchísimo tiempo.

¿Cómo imagina que va a ser el resultado electoral a nivel nacional en octubre, en esos tercios que usted planteaba?

No, de ninguna manera. Nosotros tenemos una base de por lo menos 34 puntos que creemos que, en provincias como el Chaco, vamos a estar alrededor de 40 puntos. Creo que prácticamente en todo el norte se va a repetir esa situación.

Y a nivel nacional, va a depender, lógicamente, de la elección que hagamos en la provincia de Buenos Aires y de cómo nos vaya en Córdoba y Santa Fe. Pero si fuera un distrito único el país, me imagino con un peronismo también entre 34 y 35 %, y La Libertad Avanza con 38–37, lo veo en menos de 40, prácticamente.

Mire: el presidente que más votos sacó en una legislativa inmediatamente posterior a su mandato fue el presidente Alfonsín, que, en el 85, sacó el 42 % de los votos, con Plan Austral, con el Juicio a las Juntas, con la impronta que tenía un gobierno democrático en Argentina. Creo que Milei está muy lejos de ese Alfonsín del 85.

Claudio Mardones: Quería analizar un poco la coyuntura que arranca a partir de la semana que viene en la Cámara de Diputados, después de esta semana corta, en donde se cristalizaron y se cumplieron todos los emplazamientos votados la semana pasada, en la última sesión. Y ahí quería preguntarle, porque en ese contexto, por fuera de la discusión de los ATN, el impuesto a los combustibles líquidos, la negociación que empieza a ofrecer el gobierno, que parece que es “esto o nada”, hay otro dato que no puede pasar inadvertido, y es que la semana arrancó con un intento para revivir la Comisión Investigadora del caso Libra, en una semana en donde están surgiendo muchas novedades en torno a la investigación del caso Libra: vinculaciones, pagos… ¿Cuáles son los tiempos que manejan? Porque todavía falta que el cambio en el mecanismo llegue al recinto. ¿Cuentan con los números y en qué fecha están pensando?

Sí. Vio que hay una máxima no escrita de las sesiones que dice que, cuando se llega al quórum, se ganan las votaciones del sector que logró el quórum. Lograste el juego: llegar a la mayoría. Lo lógico es que ganes la votación. Bueno, aquí lo mismo: en el caso Libra fue, para mí, un caso paradigmático de ese acuerdo de intereses. Por ahora, podemos hablar de un acuerdo que se dio en comisión. Si se dio en comisión, lo más factible es que ese acuerdo se traslade al recinto. Esas mismas fuerzas políticas que construyeron una mayoría en la comisión luego se van a trasladar al recinto.

CM: ¿Por qué se lo menciono, diputado? Porque la reforma en la resolución lo que plantea es que el presidente de la Comisión Investigadora sea del partido con el mayor respaldo que tenga de los bloques mayoritarios. Es decir, que esta coincidencia que usted mencionaba entre Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y también el FIT llega a 133 votos, y en ese contexto están en condiciones incluso de pensar al próximo presidente de la Comisión Investigadora. Ahí, ¿qué buscarían?¿volverían a insistir por Sabrina Selva, que es de Unión por la Patria, para que la presida? ¿Qué están analizando?

Nosotros vamos a insistir con Sabrina Selva, que hizo un excelente trabajo. A ver: yo estoy en el Chaco, a 1 000 km de Buenos Aires. Te puedo decir que, hasta el día, la foto actualizada antes de que dejara Buenos Aires el bloque estaba muy conforme con Sabrina y el trabajo que vino desarrollando. Así que es nuestra candidata, sin lugar a dudas, a presidir esa comisión. Estamos actuando en un país presidencialista, con acuerdos parlamentarios. Esto también es nuevo: acuerdos parlamentarios de un gran número de partidos que estamos haciendo funcionar el Parlamento, fundamentalmente porque, si fuera por el gobierno, estaría cerrado. Lo que hace Espert de Presupuesto y Hacienda -la comisión que se dice la más importante; todas las comisiones son importantes, pero obviamente la de Presupuesto y Hacienda tiene una importancia superlativa-, bueno… no la convoca nunca. La única forma de reunir la Comisión de Presupuesto y Hacienda es a través de emplazamientos. Una vergüenza que hayamos llegado a esta situación, pero, bueno, hay obstáculos que los vamos superando día a día.