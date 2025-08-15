Las 26 preguntas que el Gobierno y ANMAT deben responder sobre el fentanilo contaminado

Tras haber alcanzado la cifra de 97 muertos, la Cámara de Diputados abordó este miércoles el escándalo generado por fentanilo contaminado, con un dictamen unánime que solicita informes sobre el caso que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La medida se tomó durante una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, convocada de urgencia, donde se unificaron todos los proyectos existentes sobre el tema y se avanzó con las firmas para responder a la demanda.

El pedido, impulsado por legisladores de distintos bloques, incluye 26 preguntas concretas que apuntan a establecer la magnitud del brote, identificar los lotes adulterados, precisar responsabilidades y evaluar medidas de control para evitar que se repita una tragedia similar.

Las preguntas que los diputados elevaron al Ejecutivo son las siguientes:

1) Cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, discriminados por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento, fallecidos).

2) Número total de fallecimientos confirmados con detalle de edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción.

3) Cronología de la detección del brote: primera notificación, alertas sanitarias nacionales, comunicaciones oficiales y protocolos activados por el Ministerio de Salud, ANMAT y otras jurisdicciones.

4) Identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados (incluyendo 31202, 31244, 31200 y otros bajo investigación), con número de lote, fechas de elaboración y vencimiento, laboratorio productor y fraccionador, cantidades producidas, distribuidas y recuperadas, provincias o instituciones receptoras, canales de distribución y droguerías participantes.

5) Lotes adicionales bajo investigación y resultados de análisis microbiológicos.

6) Acciones de ANMAT desde los primeros casos: inspecciones, clausuras, sanciones, retiro de productos, alertas sanitarias y modificaciones en protocolos de control de calidad y trazabilidad.

7) Estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución, y grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.

8) Medidas para garantizar el retiro efectivo de los lotes, con porcentaje recuperado y stock remanente en circulación, detallando droguerías, instituciones de salud y jurisdicciones.

9) Descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados y explicación de las fallas detectadas, incluyendo por qué no se detectó la contaminación antes de su distribución masiva.

10) Protocolos de vigilancia activa para detección temprana de infecciones inusuales asociadas a medicamentos inyectables.

11) Listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo S.A. desde marzo de 2020, con fechas, motivos, hallazgos, medidas correctivas, sanciones y estado de las actuaciones.

12) Composición societaria, autoridades, apoderados y accionistas de HLB Pharma, Ramallo S.A. y la droguería Alfarma S.R.L., desde su constitución hasta la actualidad, indicando cambios o transferencias.

13) Detalle sobre denuncias previas relacionadas con medicamentos producidos por HLB Pharma y Ramallo S.A. difundidas a través de sociedades científicas, revistas especializadas y otros medios.

14) Contratos, licitaciones, compras o adjudicaciones obtenidas por HLB Pharma, Ramallo S.A. y Alfarma en los últimos cinco años, en todos los niveles del Estado, con montos, objeto, modalidad y fecha, e investigación sobre posibles sobreprecios.

15) Participación de Alfarma en la distribución de los lotes contaminados y su vinculación societaria o contractual con HLB Pharma.

16) Solicitudes de autorización para importación, exportación, comercialización o uso de fentanilo, morfina u otros opioides, con fechas, volúmenes, origen y destino, e irregularidades detectadas.

17) Investigaciones sobre posibles desvíos de morfina, fentanilo y otros opioides producidos por estos laboratorios hacia el mercado ilegal, considerando las “mermas” reportadas en la producción.

18) Actuaciones de la Dirección General de Aduanas sobre ingreso o egreso de mercaderías de las empresas mencionadas desde marzo de 2020, con hallazgos, sanciones y procedimientos.

19) Robo del 11 de mayo de 2025 denunciado por HLB Pharma: documentación sustraída, intentos de destrucción de pruebas y medidas adoptadas.

20) Medidas adoptadas para atención médica, psicológica y económica a víctimas y familias, y seguimiento de secuelas.

21) Detalles de la articulación interjurisdiccional con provincias y municipios, incluyendo mecanismos de alerta epidemiológica.

22) Denuncias penales o querellas del Estado Nacional, y participación de otros querellantes.

23) Acciones legales contra responsables y eventuales medidas de reparación a víctimas y familiares.

24) Reformas previstas en habilitación, inspección y control de laboratorios y droguerías para prevenir hechos similares.

25) Medidas legislativas o reglamentarias que el Poder Ejecutivo considere necesarias para fortalecer la farmacovigilancia, control de calidad y trazabilidad.

26) Toda otra información de interés que permita esclarecer las circunstancias que posibilitaron la tragedia y garantizar que no se repita.

El Ejecutivo tendrá ahora la responsabilidad de responder punto por punto, en un contexto de máxima preocupación pública.