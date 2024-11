Adrián Sack: "Milei fue poco ortodoxo, pero nadie escuchó mucho su discurso"

El periodista Adrián Sack analizó la reciente participación de Javier Milei en el evento en Mar-a-Lago junto a Donald Trump, y destacando que, más allá de la imagen y la poca atención al protocolo, lo que realmente marcó la diferencia fue el valor que tuvo la foto con Trump. "El valor de la relación Milei-Trump radica en su trato personal, al estilo Trump, que siempre privilegia la amistad por encima de las instituciones”, afirmó el periodista en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Adrián Sack es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella. Ha trabajado en medios de España, como el diario El Mundo de Madrid y en RTVE (Radio y Televisión Española). Además, colabora en el programa cultural Reading Group de la BBC, y actualmente reside en Atlanta, Estados Unidos.

¿Qué relevancia le dan los medios norteamericanos a la participación de Milei allí? ¿Se siguen interesando en él los medios norteamericanos, como antes, que lo tomaban como un personaje exótico?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Muy buenos días, Jorge. Perdón por lo poco ortodoxo del plano, pero tiene que ver un poco con la escasa ortodoxia que tuvo ayer el presidente Javier Milei al ir vestido de saco y corbata a una gala, porque no tenía chaleco. Se supone que en estos eventos hay que ir de riguroso smoking. Llamó la atención la poca atención al protocolo, algo que tiene que ver con algo decidido por Cancillería, y con esto de que lo siguen viendo por la imagen a Milei más que por sus palabras.

Ayer, subió a dar un discurso en este lugar, en West Palm Beach. El evento se realizó en una parte de un salón del complejo Mar-a-Lago, donde reside Donald Trump. Estuvo un ratito nada más; no lo escucharon mucho, porque eso de hablar en otro idioma aquí no se usa. Tenía una traducción simultánea, pero eso distrae mucho a la gente, que no está acostumbrada, y menos leyendo un papel, mirando hacia abajo. Aquí a los chicos en la escuela primaria les enseñan oratoria en prácticamente todos los colegios, y están acostumbrados a mirar a la gente mientras hablan.

Cuando él estaba hablando, se escuchaba mucho el murmullo. Entonces, lo que más importó y a lo que sí le dieron mucha relevancia cadenas como Fox, cercanas al presidente Trump, es que fue el primer presidente extranjero en ver al presidente electo de Estados Unidos.

Por protocolo, aquí, un presidente electo no puede tener reuniones bilaterales formales mientras haya otro presidente en ejercicio, como en este caso Joe Biden. Así que esto se redujo a la gentileza que tuvo el presidente Trump de invitarlo a hablar, aunque sea 5 minutos y aunque nadie lo escuchara mucho. Pero lo más importante de todo fue la foto, que fue un poco lo que fue a buscar Milei.

Otra catarata de tuits de Javier Milei de madrugada: cruzó a los "kukas" y celebró su foto con Donald Trump

La foto anterior, la primera que se sacaron en Washington, había salido medio oscura, en una conferencia similar de este think tank de líderes de derecha que es el CPAC. También hubo una foto donde se ve a Elon Musk, que sí fue de smoking.

El valor de esta foto Milei Trump, el que le han dado en la cadena Fox, es el que vos bien ilustraste con la canción Frank will be friends con la que me recibiste: una amistad personal. Una relación que va por encima de las instituciones, al estilo Trump, quien siempre privilegió este trato de uno a uno, la amistad, por sobre los antecedentes que pueden tener los países en cuanto a relaciones bilaterales.

Se puede trazar quizás un paralelo con la relación que tuvo el presidente electo, ahora Trump, con Mauricio Macri, donde también primó eso y no los antecedentes entre Argentina y Estados Unidos. Y bueno, por ejemplo, la edición estadounidense del Financial Times también destaca que Milei quiere hacer valer esta amistad para conseguir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que los Estados Unidos son el miembro principal, el que tiene la acción de oro, el 16.99% de la participación, pero a la vez el poder de veto o de autorización para terminar de dar un acuerdo, o en este caso, para hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Día 341: Javier Milei, ¿el topo de la democracia? | Perfil

Estás en Atlanta, donde vivía Turner y es la sede de la CNN. Hubo una ironía por parte de Elon Musk acerca de la posibilidad de comprar CNN, que cambió tres veces de dueños en los últimos años. ¿Resulta verosímil que Elon Musk la compre? Danos un panorama de lo que sucede con las cadenas de noticias allí con respecto al momento político actual y su relación con Trump.

Como bien vos decís, la CNN viene a tumbos y sigue estando en esa situación, aunque ahora está apostando plenamente a que, al tener a Trump como presidente nuevamente, logre elevar su audiencia, que son los demócratas desencantados, todavía aturdidos por el triunfo de Trump.

Esto, por más que el triunfo de Trump se haya dado tras la derrota resonante de Kamala Harris, una candidata que falló mucho más de lo que se esperaba. Trump conservó su caudal electoral y lo aumentó un poco, pero sobre todo los demócratas perdieron 10 millones de votantes.

La foto Milei Trump, lo que destacaron los medios norteamericanos.

Desde el punto de vista mediático, CNN está tratando de capitalizar este desencanto, dando una agenda completamente distinta a la que ofrece Fox. Se centran, por ejemplo, en los escándalos, en la indignación que le produce a su audiencia, sobre todo en relación a lo que significa que Trump haya designado, por ejemplo, a un fiscal general que ha sido investigado por pedofilia o por tráfico sexual. Es algo que en Fox y otros medios no vas a ver. Esto está haciendo renacer el interés de la audiencia de CNN por volver a ver la cadena, que durante la presidencia de Biden perdió prácticamente todo su público.

La verosimilitud de la compra de CNN por parte de Elon Musk es poca, porque realmente no le fue muy bien con Twitter. Perdió prácticamente dos tercios del valor de su inversión y mucho prestigio por hacer de Twitter una especie de ágora, una plaza pública, pero sin ningún tipo de reglas. Ahora ya no se puede reportar contenido indebido, y la pornografía está permitida. Esto es lo que buscaba Musk, pero realmente perdió mucho dinero. A pesar de ser el hombre más rico del mundo, no fue una buena inversión. Además, no parece ser algo verosímil que quiera comprar un medio tradicional como CNN, él que tanto descree de los medios tradicionales de comunicación, que, como se ha demostrado en esta elección, no tienen el peso que tenían antaño en cuanto a decidir el voto.

Donald Trump elogió a Milei: “Javier, el trabajo que has hecho es increíble, hagamos que Argentina vuelva a ser grande” | Perfil

Alejandro Gomel: Hablabas de la importancia simbólica que tuvo para Milei haber conseguido la foto con el presidente estadounidense electo. ¿Qué puede pasar a partir del 20 de enero, cuando asuma Donald Trump, con la relación entre Estados Unidos y nuestra región? ¿Cambiará algo desde su mandato anterior, principalmente con la Argentina?

Bueno, hasta ahora, desde que tengo uso de razón, siempre Latinoamérica ha sido de segundo orden, salvo casos puntuales donde había intereses de Estados Unidos. Incluso en los últimos años, Estados Unidos ha tratado de abandonar, después de los problemas que tuvo en Centroamérica con los contras, el rol de gendarme, de intervencionista militar o directamente económico. Ha tratado de ser más un socio, un socio “pez gordo”. Un socio asimétrico de los distintos países en América Latina.

Pero en el caso en particular de Argentina, como les decía antes, va a ser muy importante el factor de la amistad, el interés directo que va a tener Trump seguramente en que Milei se mantenga en el poder para tener a quien, hasta ahora, es su único aliado directo en la región. Es, por lo menos, una suerte de gran embajador en la región. Porque hasta ahora, Javier Milei se ha alineado automáticamente con todas las políticas de Donald Trump. Algo de lo que no se habla tanto en Argentina, por lo menos yo veo desde acá en los medios, pero que aquí sí tuvo mucha repercusión, fue el giro que dio la Argentina en términos de políticas climáticas para alinearse directamente con el negacionismo de Donald Trump hacia el cambio climático.

La delegación argentina se fue de la cumbre COP29. Esto se ha visto en Argentina, pero no se ha insistido demasiado. Aquí en Estados Unidos se le dio más importancia al portazo que le dio Argentina a esa cumbre. De hecho, el Washington Post ha salido con una portada que hablaba de esto: que Argentina es el único país que está apoyando esta visión tan particular que tiene Donald Trump de que el cambio climático no existe y que hay que apoyar el desarrollo de combustibles fósiles, por ejemplo. Esto es algo que le ayudó a ganar la campaña del cordón industrial del noreste de los Estados Unidos, donde había muchos obreros de las fábricas automotrices que estaban preocupados por no perder sus empleos si se dejaban de fabricar, a partir de 2035, los autos a combustión tradicional.

Bueno, está apoyando eso directamente, y aquí, por lo menos, llamó mucho la atención. Se espera un alineamiento 100% con cualquier política que lleve adelante Donald Trump. Hay que abrir bien los ojos ahí, porque en salud vienen muchos temas también, lo que tiene que ver con las vacunas y todo eso. En eso también viene un enfoque, digamos, reaccionario.

Elon Musk: el verdadero poder detrás de Trump | Noticias

AG: ¿Ese alineamiento irrestricto que se está produciendo va a tener realmente una contraparte por Estados Unidos hacia la Argentina en términos concretos?

Sí, bueno, eso habrá que verlo, porque recordemos lo que pasó, por ejemplo, con Macri. Había mucha amistad, Trump lo llamaba amigo, pero después, sin embargo, lo que le importaba a Macri, que eran levantar o reducir los aranceles a la importación de acero argentino, o también de productos agropecuarios o biocombustibles, no se pudo. Había un impuesto del 25% a los biocombustibles que Macri quería que se quitara y Trump no quiso sacar. Aquí se usa muchísimo. Los combustibles tienen un 10% de etanol, y en Estados Unidos no es un actor tan importante en el desarrollo de biocombustibles como lo es Argentina.

Entonces, hay que ver si, en lo concreto, hay reciprocidad. Atención con los préstamos también, porque en su momento Macri—hay que ver si Milei va a querer lo mismo—quería un préstamo directo que fuera por fuera del Fondo Monetario Internacional. Eso al final nunca se produjo, pero en este contexto, y teniendo en cuenta que la manera en que se está tratando de alinear Milei es muy superior, todavía mucho más estrecha, a la de Macri, hay que ver qué se puede llegar a conseguir y a cambio de qué, ¿no?

Donald Trump no da puntada sin hilo, obviamente. Es un comerciante, un businessman, antes de ser político. Va a querer algo a cambio, hay que ver exactamente qué, más allá de la simpatía, de la amistad , de las fotos. Y Elon Musk, que está todo el tiempo ahí, es otro que tampoco va a dar puntada sin hilo.

FM