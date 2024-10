Agustina Propato, UxP: "El 13 de noviembre va a haber una proscripción, la de Cristina"

En medio de la interna por la presidencia del PJ nacional, Agustina Propato declaró que el peronismo necesita “una discusión del sentido identitario” y sostuvo que es una “irresponsabilidad” llevar al partido a un terreno peligroso como el de la intervención: “Hay que volver a recuperar la representación en todos los espacios partidarios”. Además, manifestó que Cristina Kirchner busca blindar la extorsión de los gobernadores por parte del Gobierno, pero afirmó que será condenada. “Somos contemporáneos a un fenómeno”, agregó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Agustina Propato es diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Hay elecciones o no hay elecciones del Partido Justicialista?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como se sabe, hoy el ojo está en la órbita de la justicia electoral, que definirá qué va a pasar de cara a estas elecciones internas. Por supuesto que nosotros queremos que se realice y que se realice un debate en el partido.

Entiendo que Cristina Fernández de Kirchner expresa un liderazgo natural en el movimiento, algo que ha confirmado hasta el candidato de la otra lista. La importancia de lo que está sucediendo tiene que ver con que esto se ha desmadrado y estamos exponiendo al partido a ser intervenido en tiempos en donde la democracia está debilitada.

Ricardo Quintela fue a la Justicia para frenar la elección en el peronismo y que lo dejen competir contra Cristina Kirchner

AG: ¿Quién es el culpable de que la situación se haya desmadrado?

A mí no me gusta buscar culpables, pero la cronología de los hechos me preocupa muchísimo porque demuestra que muchas personas no están haciendo una lectura política de la actualidad y de la importancia de algunos actos. Hay expresiones de todo tipo en este país. Por ejemplo, hoy hay un paro de transporte y ayer se avanzó con la privatización de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo.

Lo que se planteaba noblemente en el partido era una discusión del sentido identitario del peronismo. En diputados hemos tenido discusiones por las particiones en las votaciones, porque el club del veto de Milei no solo viene de la alianza con el PRO, sino también con exponentes autopercibidos peronistas que también fueron cómplices de esas medidas. Por eso me parece necesaria la discusión y es una irresponsabilidad llevar al partido a un terreno peligroso como puede ser el de una intervención.

AG: ¿Hay gobernadores autopercibidos peronistas pero que no lo son?

Por supuesto, y no lo digo yo, lo dicen los hechos. Hay que volver a recuperar la representación en todos los espacios partidarios y volver a asumir la interpelación que supone esa representación.

Cuando uno está en una lista y va por una agenda programática con una plataforma, se tiene que honrar esa plataforma. Ningún representante del peronismo puede sentarse en una banca y desentenderse de la responsabilidad de la defensa de la educación pública. Para nosotros, la movilidad social ascendente es innegociable.

Privatización de Aerolíneas: el gobierno logró dictamen, con aporte clave del bloque que preside De Loredo

Claudio Mardones: ¿El gobernador Kicillof está tratando de tomar distancia de Quintela luego de que su apoderado visitara la Casa Rosada?

Conociendo al gobernador en sus valores y en su seriedad, sé que es verdad que su único enemigo es Javier Milei. El Presidente debería estar identificado como enemigo de todos los gobernadores por el brutal ajuste a todos los compatriotas de todas y cada una de las provincias.

En este sentido, la visita de Yoma a la Casa de Gobierno en esta coyuntura para discutir un hecho que viene siendo de carácter histórico, como es la recomposición de un fondo adeudado a la provincia, por lo menos genera suspicacias. Esta discusión de provincialismo versus federalismo es muy vigente y la tenemos que tener de cara a esta interna.

Agustina Propato afirmó que CFK busca blindar la “forma de extorsionar a los gobernadores” poniéndose al frente del Partido Justicialista a nivel nacional.

Si la interna se da o no, es anecdótico. El peronismo debe instrumentalizar una acción concreta en donde en cada Cámara, en cada Legislatura y en cada Consejo Deliberante, la expresión del peronismo pueda ser una de defensa al pueblo que hoy está siendo atacado por las políticas de Javier Milei.

La idea de Cristina Fernández de Kirchner era blindar esa forma de extorsionar a los gobernadores, poniéndose al frente del peronismo y entendiendo su trayectoria. Eso se ve en la expresión popular en la calle. Yo sé que a muchos no les gusta, pero Cristina representa la esperanza, y somos contemporáneos a un fenómeno porque la van a condenar el 13 de noviembre.

CM: ¿No es acertado que un gobernador como Quintela dispute la presidencia del partido?

Ya pasó en el macrismo que producto de estas metodologías con los gobernadores, hubo un peronismo que se llamó dialoguista y que no hizo más que entregar los intereses del pueblo y enterrar la doctrina peronista.

Se que el gobernador Quintela debe tener buenas intenciones y yo misma he intentado que él pueda acercarse para charlar posiciones.

CM: ¿Usted habló con él para que puedan llegar a un punto de acuerdo y evitar la interna?

Con él personalmente no, pero hablé con personas muy cercanas, y recibí reticencia. En ese sentido, no llego a entender cuáles son los móviles que están impidiendo que esto suceda.

No hay ninguna duda de que el pueblo quiere que Cristina sea una protagonista de la política y que pueda alumbrar la gran tristeza que están sufriendo muchos de los argentinos. Cada uno de los que estamos en el espacio nos necesitamos y no sobra nadie, y hay que defender a los que tienen que ser defendidos con la madurez histórica que requiere este momento.

Casación anunciará el 13 de noviembre si confirma, revoca o modifica la sentencia contra Cristina Kirchner

Hoy hay 500 ollas populares, una huelga de los docentes universitarios, un paro de casi todos los servicios de transporte del país por los salarios pisados de este Gobierno, que habla de libertad pero no permite las paritarias libres. Tenemos que concentrarnos en eso, que es lo que corresponde.

Insisto con que el 13 de noviembre va a haber una proscripción, la de Cristina. Quintela dice que está siendo víctima de la proscripción, pero una proscripción no es que te llame una junta electoral para que presentes avales.

AG: ¿Le hubiese gustado que Kicillof tomara una posición cercana a Cristina cuando comenzó la interna?

Si hablamos de deseos, me hubiera gustado. Pero confío en que Axel va a estar en donde la historia lo demande. Cuando uno tiene ese tipo de responsabilidades deja de ser tan dueño de sus actos en términos emocionales. La exigencia que hay hoy no permite que ninguna cuestión que no sea defender a los argentinos en este Gobierno de ajuste se interponga. Hay muchos picarones y vivillos que quisieron sacar una atajada de esto, pero la inteligencia del gobernador va a corregir este rumbo.

TV FM