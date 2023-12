Alta tensión entre Tinelli y las coaches del Bailando

Transcurría el programa del martes con total normalidad hasta que se presentó la coreo de la participante Anabel Sánchez. Para su performance un grupo de bailarines de árabe llamó la atención de Marcelo Tinelli que bailaran al costado de la pista.

Tras finalizar la misma, Tinelli le hizo esa observación al aire a Federico Hoppe: "¿No podemos hacer esto de frente?”, a lo que Hoppe le respondió: “Si no ensayan es libre, si se les pide que ensayen se les paga de otra manera. No es un tema de las jefas de coach, es un tema de la producción que se lo pedimos nosotros a ellas que bajen esa línea por una situación 100% presupuestaria”.

Ahí parecía haber quedado aclarado el punto pero para el conductor no fue suficiente y le repreguntó: “No entiendo, ¿nos estamos fundiendo? Estamos todos asustados pidiendo que no entren. Es un tema del sindicato de actores, pero como rompen. Me pone muy nervioso, no me lo fumo. Te juro por Dios, y lo estoy diciendo en serio, eh... ¿por qué hay tantos bailarines que bailan al costado? ¿Por qué no bailan adelante? No sé si están adentro, si están afuera... si están jodiendo, sin son de grupos independientes, si pertenecen a la coreografía. No quedó nada clara la explicación de ustedes de por qué no pueden entrar bailarines a la pista".

Marcelo Tinelli se mostró nuevamente enfurecido con las jefas de coach del Bailando 2023

A ese momento las caras desencajadas de todos manifestaban un alto nivel de disgusto.

Lolo Rossi y Eugenia López, las jefas de coach, quisieron explicarle a Marcelo el manejo interno de esos temas. Lolo tomó la palabra y le dijo: “Bueno, los hacemos entrar, lo que pasa es que cuando se generan ensayos, cuando las coreografías tiene que ser ensayadas y nos ocupan más tiempo, hay que pagar. Y son bailarines todos, no necesitamos ensayar". Eugenia se sumó: "Bueno, a partir de ahora lo vamos a hacer de frente. Si usted lo habilita van de frente. Todo esto está consensuado con todo un equipo de producción, obviamente no es una decisión nuestra”.

Tinelli, para esta altura, ya con indignación, inquirió: “¿Quiénes son los productores que hablaron esto?”, y apuntó a Hoppe, quien afirmó: “Es un tema de actividad. El baile es una actividad, que pasa por un sindicato, y si paga", a lo que Marcelo respindió tajante: “Dale, dejate de romper las bolas".

Lejos que quedar allí el tema, la Asociación Argentina de Actores recogió el guante y emitió un comunicado en el que compartió el ida y vuelta que mantuvieron con la productora La Flia con las disculpas incluidas.

Contundente comunicado de la Asociación Argentina de Actores tras las "lamentables expresiones" de Marcelo Tinelli en el Bailando 2023

El mismo dice lo siguiente: "Expresiones irrespetuosas de Marcelo Tinelli hacia nuestro sindicato. Disculpas de la productora. Las lamentables expresiones al aire del conductor de «Bailando 2023» en relación a los derechos laborales de bailarinas y bailarines que actúan en su programa; el trato peyorativo e irrespetuoso hacia la entidad que los representa y, sobre todo, el intento de vulnerar esos derechos laborales, motivó el reclamo de nuestro sindicato a la productora La Flia. Lo vituperado airadamente por Tinelli en la noche del martes, al comparar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras con «100 o 110 gramos de mortadela», es nada más y nada menos que nuestro convenio colectivo que protege a esos trabajadores y trabajadoras. Un convenio histórico, conseguido tras mucho tiempo de lucha y defendido por varias generaciones de actrices y actores. Convenio que no puede desconocer, pues ha regido la actividad en todo el tiempo que él ha desarrollado su tarea como empleador. No sabemos si es mera casualidad o hay una intencionalidad en la conducta del animador, pero corren peligrosos tiempos de amenazas flexibilizadoras y de desconocimiento de la dignidad de los trabajadores. No son un aporte a la tranquilidad ni a la paz social actitudes como las que denunciamos. Finalmente, en diálogo con responsables de la productora, se nos aseguró que se respetará el convenio, y bailarinas y bailarines percibirán sus salarios de acuerdo a lo que por ley les corresponde, en relación a la tarea que realizan. Además, dicha productora nos manifestó un pedido de disculpas por el incidente ocurrido. Secretaría Gremial. Consejo Integral. Asociación Argentina de Actores y Actrices".

