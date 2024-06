Analista francés: "Macron hizo el juego del bombero pirómano"

Max Sattonnay indicó que no hubo sorpresas en las elecciones europeas, ya que el crecimiento de la ultraderecha está presente en todo el continente, y señaló que los electores votan en clave nacional en lugar de pensar en clave europea, lo que "favorece a partidos euroescépticos" como el de Marine Le Pen. “El resultado que ha tenido la estrategia de Macron en los últimos siete años lo vemos hoy en el resultado de las elecciones europeas”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Max Sattonnay es analista especializado en liderazgo y gestión de la reputación de comunicaciones políticas, análisis y crisis. Además, es el director de comunicación de la Consultora The Battleground.

¿Cómo analiza el resultado de las elecciones de ayer?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estas elecciones no han traído mucha sorpresa, nos esperábamos una victoria de la derecha junto a la extrema derecha y realmente es lo que ha pasado. Lo que podemos destacar es que la ultraderecha está en subida en todo el continente europeo, y esto se ha demostrado en las elecciones europeas.

Más allá de ser algo esperado, ¿indica cierto progreso que se puede proyectar a futuro y que en algún momento pase a ser algo significativo distinto de lo que viene siendo hace tiempo?

Las elecciones europeas no suelen atraer a muchos votantes, suele haber un 50% de abstención, entonces no podemos decir que las elecciones europeas sean representativas, pero desgraciadamente el resultado nos muestra una subida de la derecha.

Algo que los electores europeos no suelen entender es que en las elecciones europeas hay que votar en clave europea y no en clave nacional. En estas elecciones, la gente ha votado en clave nacional, España, Francia y la mayoría de los estados miembros. Esto perjudica al proyecto europeo, porque aquí tenemos la victoria de fuerzas de ultraderecha, que en parte son euroescépticos, hablando por ejemplo de los diputados franceses del partido Marine Le Pen. Ellos en el parlamento europeo brillan por su ausencia, o sea que critican mucho la Unión Europea pero no van a trabajar para cambiar las cosas, entonces realmente aquí quienes más pierden son los ciudadanos.

Día 183: Un fantasma recorre Europa

¿Puede ser que en Francia el llamado anticipado a elecciones termine haciendo que Le Pen sea jefe de Gobierno?

Realmente puede ser. La apuesta de Macron no parece ser esa, pero lo que parece también es que otra vez se está equivocando. Macron lleva desde el principio de su primer mandato jugando un juego peligroso, está jugando al bombero pirómano, crea un fuego para poder luego aparecer como la única salvación de Francia. El resultado que ha tenido esta estrategia en los últimos siete años lo vemos hoy en el resultado de las elecciones europeas, que realmente ha dado muchísima fuerza a las fuerzas de ultraderecha y ha cancelado todas las fuerzas de los otros partidos demócratas.

Entonces él no se puede volver a presentar al final de este mandato y está creando un vacío enorme e intentando hacer una jugada, pero realmente si sus jugadas salieran bien ya se sabría y realmente no es el caso, siempre falla cuando intenta cosas de este nivel. Realmente lo que va a producir es potencialmente tener a alguien de ultraderecha, por ejemplo Marine Le Pen, en postura de estar en en la posición de ser jefe del Gobierno.

MVB FM