En diálogo con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9), Augusto Reina, politólogo y director de la consultora 2R, analizó la historia argentina y subrayó la “mala reputación” del sector privado y la creencia de que “achicar el estado” implica reducir los servicios públicos.

Reina ha difundido un estudio titulado "El fin de un ciclo político" donde marca una tendencia de la sociedad en su conjunto de pasar del privatismo al estatismo. Marca que en los 90 hubo una valoración del mercado por sobre el Estado a fines del gobierno de Alfonsín. Eso crea las condiciones para que se hagan las reformas del menemismo y las expectativas no satisfechas que produce ese Gobierno. Un porcentaje de la población tiene preferencia por el Estado y no por el mercado. Un cambio de época, ¿incluiría un cambio de preferencia?

No, no incluye esto. Esa es la razón por la cual continuamos el análisis. Cuando Cambiemos gana, una hipótesis plausible era que estábamos ante un cambio de cultura y que la experiencia Cambiemos representaba otro tipo de componentes aspiracionales. Comenzamos a seguir este estudio, del 2016 hasta el 2020, y nos encontramos con que lejos de achicarse las tendencias estatistas, se profundizaron durante ese Gobierno e incluso durante los primeros años de la gestión de Alberto Fernández. Con lo cual, no hay ningún cambio. La explicación ante esto es que la preferencia estatista se da porque la mayoría toma al Estado como un refugio, como una fuente de estabilidad.

"Los ingresos que necesita una familia para no ser pobre o indigente aumentaron más que la inflación"

Ante la mala reputación del sector privado, en una idea relacionada a la impersonalidad, los despidos, despojado de sensibilidad social, eso hace que el estado en esa dicotomía maniquea mantenga preferencias. Esto es una expresión de que demuestra al estado como refugio producto de una inestabilidad constante de Argentina. En una de nuestras preguntas consultamos si prefieren trabajar en el Estado o en el sector privado bajo las mismas condiciones y los consultados contestan en su mayoría que prefieren trabajar en allí. Hay una cantidad de prejuicios de que muchos eligen el Estado porque está la reputación de que se trabaja menos y de que hay menos control. Pero más allá de eso, hay una idea de que más allá de las crisis y vaivenes, el estado es una fuente de estabilidad, no necesariamente de progreso, sino de tranquilidad. Esto hace difícil pensar en cómo cambia el ciclo político desandando estas coordenadas.

Vos estableces un sistema de cuadrantes, con un eje liberal y otro estatista, gente que es de derecha en lo económico, de izquierda en lo cultural, de derecha en lo económico, de derecha en lo cultural y de izquierda en lo económico y derecha en lo cultural y viceversa. Según el análisis, si la sociedad está tradicionalmente en dos tercios estado, un tercio mercado, ¿cómo podría Juntos por el Cambio si gana las elecciones, llevar adelante un plan diferente?

La explicación en términos electorales no está tanto en que Juntos por el Cambio vino a representar una aspiración de la sociedad de cambiar un modelo sino más que nada, cambiar un liderazgo, una cuestión más de personas que sobre las políticas y las estructuras. Lo que resulta son las dificultades que tiene una coalición de llevar adelante un cambio de cultura política y gobierno teniendo en cuenta las resistencias que va a haber por parte de la sociedad. Cuando algunos ministros de Cambiemos hablaban de la grasa militante y la reducción de empleos públicos, habría que tener en cuenta el impacto de esto de acuerdo a las coordenadas de lo que estamos hablando.

"Una situación delicada que va a heredar el próximo gobierno"

¿Vos decís que la gente los vota pero están en contra de que achiquen el estado? Hay una contradicción de los electores de que no saben lo que están votando...

Achicar el Estado no significa achicar la provisión de servicios públicos, no. Uno de los grandes acuerdos de la opinión pública, en los últimos 25 años, es que la provisión de servicios públicos es mejor de ese sector que del privado. Entonces, cuando Mauricio Macri planteaba que sería bueno privatizar Aerolíneas Argentinas, choca con una preferencia marcada de la opinión pública que porque las empresas de servicios públicos se mantengan en la esfera estatal. Porque hay un recuerdo bastante malo de la experiencia de los 90, cuando el sector privado proveía los servicios públicos. Experiencia que es inversa a la de los 80. Esto no fue siempre así.

Pero la gente vota a Juntos por el Cambio pero rechaza su propuesta económica...

Es muy difícil rearticular un ciclo cuando el otro no termina de morir. Eso es lo que le llaman los presidentes de disyunción o los ciclos políticos de disyunción, que son aquellos que son conscientes de que el modelo vigente de la sociedad tiene debilidades pero la legitimidad social que sigue teniendo el estado es bastante alta.

