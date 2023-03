Aumentaron los casos de dengue en la Argentina

Se confirmaron una muerte y casi 5000 casos por dengue. El último boletín epidemiológico nacional también alertó por un crecimiento del 700% de los casos sospechosos en lo que va de la temporada 2022-2023, y según los últimos datos, se registraron 4828 casos en todo el país. Así lo informó Magui Moscardo en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La infectóloga pediatra Ángela Gentile habló sobre el crecimiento de casos de chikungunya.

“En relación al chikungunya se registraron hasta el momento 341 casos de fiebre, de los cuales 73 no tienen antecedentes de viaje, es decir que la circulación es autóctona”, sostuvo la doctora. Y agregó que “los cuadros entran como síndrome febril agudo inespecífico, porque en un primer momento el cuadro clínico converge, y si uno no tiene claro un laboratorio acompañante y la importancia de, no solo sospechar, sino enviar las muestras al laboratorio, nos vamos a quedar sin el diagnóstico adecuado”.

La situación del chikungunya también preocupa a los epidemiólogos. Las provincias con más casos notificados en relación a población son Tucumán, Salta, Santa Fe y Jujuy, y por esto se confirmó la circulación viral autóctona. En cuanto a la distribución por edad, las poblaciones más afectadas son entre 15 y 65 años, dato ampliado en la cartera sanitaria.

Dengue autóctono: detectaron casos en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires

La doctora también habló sobre el dengue y dijo que “se registraron dos casos de fallecidos, uno con diagnóstico de dengue probable en Salta y otro con diagnóstico confirmado en Santa Fe, ambos tenían comorbilidades previas”. Y agregó que no hay fallecimientos pediátricos.

La jefa del departamento de epidemiología del Hospital Ricardo Gutiérrez también expresó que al no existir vacuna, la mejor forma de prevenir es disminuir los lugares donde se puedan criar mosquitos.

Por eso hay que eliminar los recipientes sin utilidad que puedan acumular agua, y tapar o vaciar los que sí se usan. Y es importante, para prevenir las picaduras, usar repelente y ropa clara que cubra brazos y piernas, sobre todo si se está al aire libre. Ante cualquier síntoma consultar en el hospital o centro de salud más cercano.

