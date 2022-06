El pasado martes Baby Etchecopar y Cristina Pérez protagonizaron al mediodía un tenso cruce en el pase radial que comparten en los estudios de Radio Rivadavia. Lo que debería haber sido una conversación entre colegas, intercambiando ideas, se convirtió en un enfrentamiento donde el periodista la tildó de mala compañera y todo terminó con Etchecopar retirándose de la mesa.

Todo arrancó cuando Baby recordó su paso por C5N y Radio 10, ambos medios corresponden al grupo Indalo. El conductor destacó "no se si habrá sido amiga intima o novia, o nada más que la mejor amiga de Máximo, pero Luana Volnovich, la orden era 'no se la toca porque es de Máximo' y con la otra de Quilmes, Mayra Mendoza, 'no se la toca porque es de Máximo', serán amigas intimas, no sé, pero no se las toca porque son de".

La conductora de Telefe Noticias rápidamente reaccionó y dijo que era un tema delicado el que estaba tratando. Luego de que su compañero de trabajo le pregunte por qué, ella agregó “es re delicado porque puede entrar en un terreno tan personal, que se yo, puede ser ofensivo, difamatorio, no se quién lo dijo”. Baby agregó “¿y por qué no ejerces el periodismo e investigas?”, a lo que Pérez le respondió: “porque no es mi tema, estoy mejor con las escuelas de los chicos que no tienen gas”.

Cristina Pérez rompió el silencio tras su enfrentamiento con Baby Etchecopar y fue contundente

Etchecobar siguió la tensa conversación diciendo “¿sabes por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera, de pronto cuando uno está ejerciendo el periodismo te cagas toda y empezar a recoger el hilo...”. Lo que terminó con el conductor yéndose del piso.

Frente a este hecho, el colectivo de Periodistas Argentinas salió en defensa de Cristina con un posteo que sostenía: "Repudiamos la violencia de Baby Etchecopar y abrazamos a nuestra colega, @Cris_noticias, que dejó en claro que la noticia es cómo se desempeñan las mujeres en la función pública y no qué hacen en sus camas. A días del #3J alertamos: ¡Basta de violencia en los medios!".

Baby Etchecopar destrozó al colectivo de Periodistas Argentinas: "Van a recibir una carta documento"

En una nota para LAM, el periodista de Radio Rivadavia apuntó contra este comunicado y dijo: "Dijeron mentiras, van a recibir una carta documento donde tienen que ratificar o rectificar lo que dijeron porque están mintiendo" y agregó "si vamos a vivir en un país donde te tenés que cuidar de cada palabra que decís porque te buscan la vuelta... Están mezclando todo, se esconde detrás de estos feminoides que no les podés decir nada por ser mujeres".

Pero no fue la única polémica alrededor de Baby. Hubo críticas en redes e informes en TV por otra supuesta agresión que no fue. Al día siguiente Cristina Pérez fue a la radio con un gorrito. Al aire, Etchecopar dijo “qué lindo gorrito de lana tenés Stupia”, lo que se interpretó “estúpida” haciendo referencia a Pérez. En realidad el conductor tiene su operadora técnica de la radio que se llama Claudia Stupia, la verdadera receptora del mensaje.

JL PAR