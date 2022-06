Castelar: escuelas heladas, casi derrumbadas y aulas containers

En diálogo con Modo Fontevecchia, dio testimonio una de las madres de un alumno que asiste a la Escuela Primaria nº 50 de Castelar, qué se encuentra con peligro de derrumbe hace varios años y los chicos y chicas acuden a las clases en aulas mixtas en containers qué no están acondicionados para afrontar las bajas temperaturas. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

Florencia Fossati (FF): Julieta, ¿qué es lo que reclaman y cómo es la situación del colegio?

La situación del colegio es deplorable. Se puede ver un cartel que dice "Obras en escuela" de refacciones sanitarias, pero no hay colegio, está todo apuntalado y los chicos están en las aulas containers que no están revestidas, hubo un problema con un aire acondicionado que se prendió fuego, se podría haber electrificado todo y los padres y madres no estábamos enterados.

También, tienen la salida de emergencia bloqueada con bulones. Los chicos hacen gimnasia a la intemperie. Si ves a los alrededores del colegio está la reserva natural urbana que copa todo el lugar porque al intendente le viene buenísimo porque es lo único que le da plata.

FF: Contaste que estuvo el intendente, ¿puede ser?

Si, estuvo el intendente acá, el año pasado, cuando estuvieron 4 meses sin clases, se sacaron fotos y obviamente trataron que las fotos sean del lado en donde no está todo apuntalado. Se tomó fotos donde hay unas palitas y unas mangueras con una huerta. A nosotros no nos sirve de nada la huerta porque no hay colegio. Lo mismo pasa en todas las escuelas de Morón, como en Haedo. En la Escuela nº40 se le cayó un techo encima a un nene. Se cansan de hacer plazas, pasadores, poner juegos, un montón de plata en recitales y todo. Me encanta la cultura pero los colegios se caen a pedazos. Los pibes no tienen gas ni luz a veces. No tienen clases.

¿Quién es el intendente a quien te estás refiriendo?

El intendente es Lucas Ghi. A él lo conocemos todos porque daba clases acá antes de que haya sido electo. Pero de repente, después de haber sido electo desconoce de dónde salió. Si vos vas al municipio de Morón podés ver todas las cosas que hacen y los lugares lindos, pero siguen inaugurando centros audiovisuales, abren talleres, centros, pero el refuerzo tiene que estar en los colegios, no en los talleres.

Y si comparás la situación de los colegios en los municipios vecinos ¿cómo es?

La situación en los otros colegios es igual. Realmente nos cansamos y dijimos basta porque, lejos de darnos una solución, nos dijeron que los chicos vayan sin calefacción, sin nada. Mi nena, que es de sexto grado, estaba con chicos de cuarto. A mi me gustaría preguntarle al intendente si sus hijos pueden entender habiendo dos cursos juntos y si una maestra puede dar clases de esa manera.

Nos contaban que además de cursar en containers, los chicos comparten baños el sector primario con el secundario.

Estuvieron compartiendo baño hasta principio de año, estamos hablando de chicos de 17 años compartiendo baños con niños de primer grado. Me indigna porque el intendente viene y se saca fotos pero el colegio se cae a pedazos y eso se puede ver desde afuera, ni siquiera hay que entrar. Acá se corta la luz, las puertas de emergencia están abulonadas y el aire que se prendió fuego largaba humo al lado de la puerta donde estaban los nenes por salir. Están esperando a que ocurra una desgracia. No sé donde se llevan la plata, nosotros pagamos los impuestos y esto es una desidia.

