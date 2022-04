Lucas Ghi: "La suerte de nuestro proyecto político está ligada al control de la inflación"

El intendente de Morón, Lucas Ghi, dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil acerca de la actualidad de su partido y la posibilidad de desdoblar las elecciones de la provincia de Buenos Aires respecto de las nacionales.

¿Hay que adelantar y desdoblar o no las elecciones en la provincia de Buenos Aires, respecto de las nacionales? ¿Los bonaerenses merecen que su elección sea local y no nacionalizada?

Es un resorte que tienen todos los gobernadores y en el caso de la provincia de Buenos Aires no es la excepción. Lo evaluará el gobernador junto con su equipo y lo expresará al momento que crea oportuno. Las veces que hablé con Axel, en estos últimos días, no me expresó que estuviera considerando algo y en principio no parece estar en la agenda. Evaluará si lo lleva adelante o no.

Joaquín de la Torre presentó en el Senado el proyecto de adelantamiento. Para que tal cosa suceda debe ponerse de acuerdo el oficialismo y la oposición porque ninguno de los dos tienen mayoría absoluta. La discusión es si conviene a la oposición o al oficialismo. ¿Sería conveniente para el oficialismo desdoblar o no?

Ponete en el lugar de una persona que escucha a su intendente que está argumentando a favor o en contra de determinado escenario electoral y no preocupándose por esos temas que hacen a la calidad de vida de su comunidad. Los que tenemos responsabilidad de gestión tenemos que estar exclusivamente abocados a pensar cómo mejoramos la calidad de vida de nuestra gente. No puedo distraer un segundo de mi tiempo en alquimias electorales o a forzar determinados escenarios en pos de la mejor o peor performance electoral. Estamos con una agenda que tiene que ser la de preocupaciones, demandas y conflictos que atraviesa nuestra comunidad.

¿Cuál es tu preocupación?

El empleo, la actividad económica, la inseguridad y la infraestructura. Es una agenda de contrastes: por un lado, el despliegue de inversión y de presencia del Estado en los territorios es sumamente importante, pero no es menos cierto que la otra parte de la realidad, que golpea la calidad de vida de nuestra gente tiene que ver con una dinámica inflacionaria y les quita poder adquisitivo a los salarios. La suerte de nuestro proyecto político está ligada al control de la inflación.

¿Cómo se ve en Morón el contraste entre los números macroeconómicos y el aumento de la pobreza?

Lo percibís recorriendo las calles, tenemos algunos circuitos comerciales y corredores gastronómicos. Ves que el nivel de actividad es creciente, se viene recuperando, es sostenido y están recomponiendo márgenes de utilidad que se vieron muy afectados en los últimos dos años de la pandemia. Están en niveles de actividad que superan a 2019. Al mismo tiempo observás a los sectores más populares, a los que les está costando llegar a fin de mes y vemos que se está resintiendo el consumo como así también algunos hábitos se modificaron. Hay que sostener políticas activas de expansión, de crecimiento, y pensar cómo se lo distribuye de la mejor manera para que llegue a todos los sectores.

Volviste a ocupar una posición que habías ejercido antes del gobierno de (Mauricio) Macri, cuando Morón fue gobernada por Juntos por el Cambio. ¿Qué encontraste diferente cuando te fuiste y cuando volviste?

Me encontré con una matriz de gestión que reposó mucho más en prestaciones que hacía el Estado municipal, decidido a terciarizar. A mi criterio no es la mejor decisión porque resiente la capacidad de intervención del Estado y quedás subordinado a la dinámica propia de las empresas, del mercado. Se reformateó el Estado local, no porque yo mire con desmedro la articulación con el sector privado, había que seguir complementándose con el sector privado. Al Estado no se lo achicó porque los empleados fueron más pero sí se redujo sustancialmente su capacidad de intervención.