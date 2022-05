Bárbara Weimberg: "El problema del abuso sexual en el yoga no es el yoga, sino las personas"

Desde principios de abril, múltiples denuncias comenzaron a emerger en las redes sociales sobre los límites del yoga y cómo reconocer un abuso. Al respecto, Bárbara Weimberg dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "esto nos revolucionó a todos", y destacó: "Me parece que es absolutamente positivo, pese a que la noticia sea muy desestabilizante".

La audiencia no conoce el caso así que le pediría si nos puede hacer una síntesis de lo que usted denuncia.

Quiero aclarar que no soy una de las denunciantes sino que, como profesional y referente del yoga dentro de nuestros país y parte del colectivo de profesores y profesoras, me autoconvoqué a difundir un contenido para que las víctimas puedan empezar a reconocer si están realmente siendo víctimas en sus estudios o espacios de práctica. Desde ahí, eso se viralizó en redes y me puse al tanto de hablar de esta cuestión porque conozco a quienes denunciaron.

Básicamente lo que sucedió fue que en redes sociales algunas conocidas amigas mías, practicantes, estudiantes de yoga, incluso profesoras, comenzaron a alzar la voz sobre que habían sufrido distintos tipos de abuso por parte de los profesores que se supone que deberían cuidarlas y guiarlas en sus espacios de práctica. Esto tomó mucho renombre porque sus profesores eran, entiendo que ya no lo son más, parte de una de las fundaciones reconocidas y, dicho de paso por cuestiones legales, no puedo dar los nombres pero si buscan #Noesyogaesabuso se van a enterar de más información en las redes.

Eso fue lo que pasó y, a raíz de eso, los profesionales nos empezamos a involucrar en visibilizar y cuestionar en por qué siguen pasando estas cosas y lamentablemente el área de servicio de yoga no es la excepción porque sigue siendo un área de comportamiento humano, y donde están los temas humanos están nuestros problemas también.

"Mauricio Macri echó leña al fuego en el caso de Sebastián Villa"

¿Qué grado de referencia sobre lo que pasó en la Argentina puede haber en experiencias internacionales?

Bastante, porque de hecho en toda este movimiento de viralización de las denuncias empezaron a aparecer más. Sobre todo en algo tan delicado sobre lo que una persona venía callando que, aparte, implica una exposición enorme a nivel personal. Empezaron a aparecer más casos, denuncias en México, Chile, España, Brasil, Uruguay y casos que fueron bastante conocidos de directores de escuelas de yoga que llegaron a la instancia legal. Esto se retoma y vuelve a ser una problemática que jamás dejó de existir ya que trascendía totalmente la esfera nacional.

Bárbara, ¿en qué estado se encuentra el juicio entre el instructor de yoga y el presidente de la escuela José Torres?

Estoy muy poco al tanto, pero sé que se postergó en instancias judiciales y no tiene una fecha definitiva. Ahí hay dos mujeres tomando la posta de esa denuncia, por la cual surgieron muchísimas otras denuncias así que eso es de público conocimiento: está el número de la causa y lamentablemente no llegó a la instancia que debería haber llegado todavía.

"Abandonó a su perra con una mochila llena de juguetes, comida y una nota que se volvió viral"

Como vos marcabas en la introducción, esto se da en todas las prácticas porque los seres humanos tienen defectos y ocurre en todos los ámbitos. Ahora, en el caso específico de yoga, ¿qué debe hacer una mujer para saber si está siendo objeto de un abuso?

Quiero aclarar esto que decíamos, porque no es que en el yoga se den abusos solamente sino que lamentablemente es una problemática que nos atraviesa de forma estructural a nivel social en todas las esferas humanas. Y el ámbito de las actividades y los servicios que te brindan para el desarrollo personal es donde se incluyen yoga o los masajes y, lamentablemente, no se está exento. Pero sí quiero aclarar que no es un problema del yoga, porque el yoga es una filosofía de vida, y tiene muchísimo para aportar a la calidad de vida de las personas. No es el yoga en sí mismo sino ciertas personas.

¿Y cómo hace una persona para percibir el límite de lo aceptable?

Para empezar es importante entender que cuando nos brindamos a este tipo de prácticas, es probable que estemos en una búsqueda interna, que debe haber ciertas cosas que confirmamos como personas que nos llevan a estar en una situación de mayor vulnerabilidad, más en estas actividades que hay otra personas guiándote o acompañándote.

Si esa persona empieza a tener comportamiento que cruzan, lo que uno o una consideraría que son los límites, como ciertas incomodidades, ahí hay que levantar una bandera roja y decir que no es normal. Nadie, por más profesor o profesora de yoga, gurú o lo que fuera, te puede obligar o pedir de forma insistente a que hagas algo en contra de tu voluntad. Nadie te puede obligar a sostener una postura, ni tocarte contra tu voluntad.

"Denunciaron al dueño de una fiambrería en Villa Ballester por varios casos de acoso y abuso sexual"

Pienso que, finalmente, vos decís contra tu voluntad, quizás lo se plantee no sea solo con el yoga sino con una relación asimétrica de poder. Es decir, si el otro está cargado de valores que son metafísicos y no racionales, puede que una persona que esté pasando una situación de búsqueda, ahí es que su consentimiento sea frágil...

Si Jorge, es así tal cual. Por eso es que en estas actividades hay que tener especial cuidado, como también en entornos como la consulta psicológica o terapéutica, toda la gama de servicios terapéuticos se atraviesa por esto. Esa relación tiene que entender que realmente el proceso es de la persona que va a consultar y tiene que tratarse un empoderamiento y de las herramientas que tenga esa persona para conocerse así misma.

GA PAR