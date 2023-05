Beto Pianelli: “Tenemos comprobado que compañeros nuestros murieron por el asbesto”

El secretario de Salud Laboral de la CTA le respondió al ingeniero Marío Magnin, que había afirmado que el subte es un lugar seguro. "Él sabe que hay 3 fallecidos con cáncer de pulmón y mesotelioma, pero lo oculta", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El ingeniero Marío Magnin afirmó que el asbesto es un componente que está en la vida cotidiana de los seres humanos y la cuestión no es que no haya sino que esté controlado. ¿Qué opina al respecto?

Este es un tema que nos cambió la vida desde hace 5 años. No se habla mucho en los medios y es muy grave, sobre todo para los que trabajamos con el asbesto. Me extraña que Magnin haya dicho eso. Hay partes que no se dicen, cubriendo una media mentira.

En el 2001 hay una resolución de la Nación que prohíbe la producción, comercialización, y la importación de asbesto porque es cancerígeno. Allí es donde está la clave para entender lo que estamos viviendo.

Cuando la Ciudad compró los trenes a España y a Japón hace 8 años, trajeron más asbesto en el subte cuando ya estaba prohibido, fue un delito. En España, los que vendieron esos trenes están presos, pero a los que los compraron acá no les pasó nada.

Cuando nos enteramos, nos negamos a usarlo. Al momento en que fuimos a ver el resto de los subtes, vimos que tenían incluso más de este material. Por ejemplo, la línea B, con sus trenes Mitsubishi. El ingeniero dijo que si es instalado no es tan malo y no es verdad. La propia resolución de la prohibición afirma que hay que sacar el asbesto. Incluso ahora hay un protocolo para sacarlo.

Durante 18 años nos hicieron trabajar con el asbesto y por eso tenemos la cantidad de enfermos y fallecidos que tenemos. Los estudios están monitoreados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Magnin sabe que hay 3 fallecidos con cáncer de pulmón y mesotelioma, pero lo oculta.

Textualmente, él afirma que estos cánceres son producto de los vehículos anteriores que tenían muchísimo más asbesto que los actuales...

Sí, escuché eso, pero no dice que sigue habiendo trenes con asbesto y que ya sacamos 90 toneladas del subte, pero faltan 200 toneladas por sacar durante los próximos 15 años.

Ustedes deberían promover una auditoría técnica de una autoridad tercera que les genere respeto, como la UBA, por ejemplo. Sería ideal para llegar a alguna conclusión científica con la empresa, el gobierno de la Ciudad y el sindicato. Aunque no haya una verdad en ciencia, debería haber un proceso objetivo para poder avanzar sin perjudicar a nadie más. ¿No lo ve de esa forma?

Efectivamente. Nosotros funcionamos en una comisión con la empresa, la secretaría de Trabajo de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo. Magnin dice que se hicieron 2500 mediciones de aire y dieron resultados bajo los parámetros legales ambientales.

Sin embargo, la resolución del 2001 dice: “La OMS, A través del criterio de salud ambiental, resolución 2398 del programa internacional de seguridad química, establece que la radiación de los efectos crónicos por exposición al asbesto, es independiente a la dosis de exposición, siendo por lo tanto imposible establecer niveles de exposición seguros”.

Acá hay una controversia que supera la ilegalidad de la legislación argentina, porque dice que miden y que hay asbesto, pero está dentro de los parámetros, y esos son parámetros de una ley vieja, del 2009, que fue caducada con la resolución que sentencia que “si hay asbesto en el aire, hay exposición”. Y hay exposición, ellos lo reconocen, porque están los enfermos para demostrarlo.

Ahora, toda esta controversia se da en el momento en que nosotros decimos que esta exposición nos quitó tiempo de vida, porque vamos a estar cada dos años haciéndonos estudios a ver si se nos desencadena un cáncer.

