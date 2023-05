Mario Magnin: "El asbesto es un problema de nuestra sociedad, no exclusivamente de Argentina"

Mario Magnin afirma que se han hecho pruebas que aseguran que el subte es un sitio seguro. "No hay en nuestro país una empresa que haya hecho más acciones para controlar y minimizar el riesgo que Emova", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9)

Nos deja perplejos el hecho de cómo puede pasar que, si determinados vehículos producen cáncer, se sigan utilizando. Lo conversamos con uno de los líderes sindicales y queríamos tener una perspectiva de sí realmente es así, y por qué siguen funcionando en esas condiciones.

El primer tema que me gustaría tratar es la necesidad de que la sociedad empiece a comprender que cuando nosotros hablamos de restos de este mineral, se tiende a pensar en algo abstracto, pero en realidad lo que deberíamos hablar es de materiales que contienen asbesto, porque el asbesto puro no lo vamos a encontrar en nuestra sociedad.

La Ciudad tiene millones de kilos de materiales conteniendo asbesto, con el que convivimos en nuestras casas, escuelas, espacios públicos.

El asbesto es un problema de nuestra sociedad, no exclusivamente de Argentina, sino que todo el mundo desarrollado, porque el asbesto tuvo muchos beneficios que hicieron que sea muy utilizado. La mayor parte del mundo todavía sigue usando asbesto.

Nuestro país identificó claramente el riesgo, y hace más de 20 años que el asbesto es una sustancia prohibida, con lo cual es un gran avance. Lo que tenemos que reconocer es que es un problema con el cual tenemos que convivir, porque España viene llevando a cabo tareas de quita de asbesto hace 40 o 50 años y le queda aún 20 o 30 años más.

El tema del subte en particular puedo decirle que no hay en nuestro país una empresa que haya hecho más acciones para controlar y minimizar el riesgo del asbesto que Emova.

La cantidad de muestras que se hicieron con la presencia de los sindicatos y autoridades del trabajo nos dice tranquilamente que si hay un lugar que es seguro para esta problemática del asbesto, que es transversal, es el subterráneo de la Ciudad, no me queda ninguna duda y no lo digo como una opinión liviana, lo digo por las miles de muestras de aire que se tomaron.

Metrodelegados amenazan con paralizar todas las líneas del subte

Si se trata de un tema científico que es contundente y no deja lugar a discusión, ¿por qué se genera esta controversia? Es muy distinto lo que nos dice usted a lo que nos decía en este programa un delegado sindical del subte respecto de que había algunas personas fallecidas, varias decenas de personas con enfermedades graves producidas por el asbesto. ¿Hay forma de que se pueda generar un dictamen que tenga seguridad científica o hay otras personas que opinan distinto a usted que se dediquen a lo mismo que usted? ¿Es un tema controversial o categórico?

Es un tema categórico, el problema puede estar en que el asbesto tiene una problemática que son manifestaciones que pueden tardar mucho en desarrollarse. Una persona pudo estar expuesta al asbesto hace 30 años y la patología puede crecer después.

Hace 20 o 30 años, todas nuestras cintas de freno, discos de embrague tenían asbesto y vivíamos expuestos al asbesto y por eso todavía la Ciudad. Nosotros, cuando hacemos muestreos en los subtes, solemos hacer muestreos de referencia en superficie.

Lo que está diciendo es que probable que estas personas que son trabajadores de los subtes hayan enfermado por asbesto pero que sea de vehículos anteriores y no de estos vehículos que hay hoy?

Le estoy diciendo la condición actual. Qué pasó hace 20 años no le puedo decir porque yo no estaba. Sí le puedo decir que toda la sociedad hace 20 años usaba el asbesto como moneda corriente.

De joven fui bombero y nosotros usábamos trajes que estaban tejidos en asbesto, y hacíamos prácticas y simulacros con esos trajes.

Dellecarbonara: "El asbesto en el subte es cancerígeno, la empresa hace lo que quiere"

¿Los vehículos del subte anteriores tenían un componente de asbesto mucho mayor que estos actuales

Si.

La empresa hizo un programa de desabestizado, se quitaron muchos elementos que contenían asbesto y se hizo en forma segura.

En ese proceso de quita, ¿otras partes del mundo, por ejemplo, los subtes de Chile, San Pablo, Río de Janeiro utilizan vehículos con un porcentaje de asbesto como los que tenemos en la Ciudad?

Si, por supuesto. Por eso uno tiene unos días de control para saber si ese asbesto es seguro o no.

La electricidad mata y todos sabemos que mata, pero convivimos con ella. Ahora, si la electricidad está adecuadamente contenida y protegida no va a estar matando a la personas y es lo que pasa con el asbesto.

Emova es la empresa que hoy, con seguridad, tiene más medidas de control y prevención para el asbesto en todas las industrias que puede haber material.

La compra de unidades en desuso

Alejandro Gomel: Lo que también dicen es que la empresa compró trenes y formaciones antiguas, que por ese motivo fueron descartados. Sin embargo, la empresa compra estas unidades. ¿Esto es cierto?

La empresa compró en su momento unidades fuera de servicio, pero es algo habitual en nuestro país, ese no es un problema. Si el asbesto está controlado, podemos decir que es seguro para los pasajeros y los trabajadores.

¿Esas unidades se dejaron de utilizar en España por el asbesto o por condiciones de otra naturaleza?

Las empresas españolas no fueron incorporadas, pero normalmente, cuando los países del primer mundo renuevan sus flotas, tienen una vida útil.

Acá el punto si es que los dejaban por una cuestión de renovación tecnológica o por una cuestión ambiental, porque producía cáncer.

Considero que lo dejaban por una renovación tecnológica y, lo que vuelvo a reiterar, es que acá se controla, hay monitoreos y programas de retiro.

Nuria Am (NA): ¿Está absolutamente descartado que esto, en el estado en el que Metrovías controla sus unidades y demás, pueda afectar la salud de los trabajadores? ¿Esto que dicen los metrodelegados de los empleados afectados y que la causa haya sido el asbesto de los vagones, es imposible?

No puedo hablar hacia atrás, yo le puedo hablar de hoy.

Planos de 1900 y coches antiguos: cómo es el laboratorio que preserva la historia del subte

NA: Está bien, pero las denuncias vienen de hace dos años.

Considero dos años como ahora. Desde que estoy en contacto con Emova, los controles, las identificaciones, los programas de retiro existen. Es un problema adecuadamente tratado y enfrentado.

Cada vez que fui a sacar una muestra, la saqué con el gremio y el Ministerio de Trabajo presente, no son actividades que se hacen a espalda del gremio o de las autoridades.

NA: ¿Se descarta que pueda haber enfermos por esta causa, incluso uno de los trabajadores que falleció y que acusaron de que fuera por este motivo, según lo que dice usted sobre el tema?

Hace 20 o 30, si pasaba o no, no puedo responder, puedo responder por el hoy y la tranquilidad para aquel que se sube y viaja. Va a estar expuesto a menos agentes cancerígenos que alguien que viaja en un colectivo por la superficie.

Lo que usted concretamente dice es que que ahora el subte no produce cáncer, no solamente para los usuarios que están un rato, sino que tampoco para los trabajadores que están arriba todo el día.

Exacto.

BL FM