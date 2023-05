El metrodelegado, Claudio Dellecarbonara, se refirió al asbesto en el subte y aseveró que "estamos pidiendo que se retire, se cumpla con la ley, con los fallos de la justicia porteña". Las evidencias médicas que generan preocupación y los compañeros y usuarios afectados por este mineral, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué pasa en el subte que continuamente hay paros en una mayor proporción que en otras actividades?

Como venimos denunciando hace casi cinco años, hay una crisis sanitaria bajo tierra por la presencia de un mineral que está prohibido y es altamente cancerígeno, que es el asbesto. Lamentablemente, ya tuvo consecuencias sobre la vida de los trabajadores, tenemos tres compañeros fallecidos, 85 afectados, seis de ellos con cáncer, y confirmamos la afectación de usuarios.

Esa es la situación, hay un mineral que pone en riesgo la salud de los millones de usuarios y de los miles de trabajadores que debería ser retirado a partir del 2003, cuando se prohibió. Y que no solo no lo retiraron ni los gobiernos ni la empresa concesionaria, sino que tampoco nos advirtieron de la presencia de este mineral y nos obligaron a trabajar en estas condiciones.

Estamos pidiendo que se retire, se cumpla con la ley, con los fallos de la justicia porteña, que se cambien las flotas que están contaminadas y, obviamente, exigiendo la reducción de la jornada para minimizar los efectos de todos los factores de salubridad entre los que está el asbesto en nuestro ámbito de trabajo.

¿Este tipo de transportes se utilizan en otras partes del mundo o en otras partes por este mismo material se dejó de utilizar? ¿Es discutible o no es discutible?

El asbesto se empezó a prohibir en diferentes países desde finales del siglo pasado. Hay muchas naciones, al igual que en Argentina, que no se puede fabricar, manipular, manufacturar, no tiene que estar en contacto con la gente, y en nuestro país esa es la realidad.

Además, presentamos un amparo colectivo en la justicia porteña que determinó el riesgo, y está intimando a la empresa para que lo retire de contacto con los usuarios y trabajadores.

Por eso la mejor forma es ponerlo en contexto internacional. ¿En qué otros países se usaban estos tipos de vehículos? ¿Se siguen usando? ¿Qué casos similares de afectación de la salud hay?

El caso más cercano que tenemos es el del metro de Madrid. Nos enteramos de que los trenes que se compraron en España, a partir de 2011 o 2012, y se trajeron aquí anunciándolos como nuevos, cuando eran chatarra, tenían asbesto en su composición.

Los trabajadores del metro de Madrid venían peleando para que se retiren de circulación, lo lograron, pero también con consecuencias luctuosas, porque se vieron muchos trabajadores fallecidos, afectados e inclusive familiares de los trabajadores, porque la fibra se puede transportar en la ropa. Por lo que se puede terminar afectando a otra persona que no trabaja o no usa el subte.

En el caso de Madrid, esposas que lavaban la ropa de los trabajadores terminaron con cáncer y muriendo.

Quiero que trate de colocarse más allá de la especificidad que tiene, porque convive con esto todo el tiempo, y trate de ser didáctico para aquellos que no sigue el tema día a día y piensan "parece asesino que alguien continúe utilizando un transporte que claramente produce cáncer y afectaciones a la salud de tal manera". Lo que hace suponer que está prohibida la fabricación, pero no el uso, y que se siga usando genera esa perplejidad. Por eso le decía si en otras partes del mundo se siguen usando estos vehículos.

En la mayoría de los países del mundo no, está prohibido o por lo menos está regulada su manufactura. En todos ellos se prohibió por ser cancerígeno, provoca muertes. Si ve alguna película de Hollywood va a ver que se habla de asbesto, las construcciones y cómo deben ir personas con un traje especial para retirarlo.

En el caso del subte, en 2003 deberían haber empezado un proceso de retiro que no se hizo, además de advertir a las personas que son habituales del subte para que estén al tanto y decidan si querían seguir teniendo contacto o viajando.

Tenemos compañeros fallecidos y no queremos seguir contando muertos para que la empresa siga contando sus ganancias, porque es una actitud criminal. Como usted decía, lo que tiene la empresa con la complicidad del Gobierno de la Ciudad.

La falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad

Lo que sorprende es que existiendo claramente evidencia de eso no se haya modificado, eso es lo que deja perplejo. No me imagino que ni el Gobierno de la Ciudad ni la empresa digan "vamos a poner algo que mate a gente". Imagino que en su argumento deben discutir la letalidad. ¿Me entiende? Es un oxímoron, si nonadie puede defender tener algo que produce muerte como instrumento de trabajo.

Es increíble, pero es así. La empresa, cuando comprobamos la presencia del asbesto, que lo tuvimos que hacer los propios trabajadores a través de universidades estatales, le demostramos algo que ya sabían, y lo negaron durante más de un año.

Imagínese si no son criminales al decir "no, no hay asbesto", con los compañeros nuestros muertos, afectados y con las piezas que ya habíamos detectado con el sello de universidades nacionales.

Cuando ya la evidencia era irrefutable dijeron "bueno, hay. Vamos a empezar a hacer algo para sacarlo", y lo poco que sacaron lo hicieron por la presencia de nuestra organización y la presión, porque si uno no los vigila, no los controla, las empresas hacen lo que quieren.

De esto, hay evidencia en todas las empresas públicas. Hace poco tiempo se vio que en las empresas de energía eléctrica se llevan toda la plata que pueden con la menor inversión posible y sin respeto hacia los usuarios y los trabajadores.

El asbesto en el subte es altamente cancerígeno, pero la empresa hace lo que quiere. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad, que es el dueño del subte, y la empresa concesionaria Emova, tratan de esconder todo esto bajo tierra.

Ahora directamente comenzó una campaña de extorsión contra los trabajadores para que dejemos denunciarlo. Nos mandan telegramas con amenazas de sanciones totalmente injustificadas y nos descontó miles de días de trabajo del sueldo injustificado e ilegalmente.

Ya no sabemos cómo explicar esto, inclusive la justicia porteña determinó lo que nosotros denunciamos. La ART que contrata Emova determinó que hay asbesto, que es riesgoso y nos tiene a 2100 trabajadores bajo una vigilancia constante para ver en qué momento nos afectamos o desarrollamos un cáncer.

Todo esto nos lleva a realizar las medidas que estamos tomando, tratamos de hacerlo siempre fuera de horario pico, sin afectar todas las líneas juntas, por poco tiempo porque lo que queremos es alertar de esta situación al público en general, pero sobre todo a los usuarios. No se puede seguir trabajando y viajando en estas condiciones.

