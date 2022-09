La periodista especializada en fútbol femenino, Romina Sacher, brindó su experiencia en primera persona sobre lo que fue el campeonato logrado por Boca luego de la victoria de las Gladiadoras por 2 a 1 frente a la UAI Urquiza.

Además, que la cantidad de público asistente es récord en el fútbol femenino aseguró en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué significa lo que pasó ayer? ¿Es un cambio? ¿Un punto de inflexión?

Sin dudas, sobre todo por el marco y la cantidad de público que asistió. Partiendo de la base que estos equipos se conocen y mucho porque UAI Urquiza supo ser campeón en cinco oportunidades. Boca es el máximo ganador con 26 títulos.

Lo que impresiona es el número y la cantidad de gente. El último registro de público fue justamente entre ambos equipos que se disputó en cancha de Quilmes en el cierre del año pasado donde había entre 9 mil y 10 mil personas.

Se esperaba y había un deseo de abrir la Bombonera, pero no se esperaba que se cumpliera tanto. De hecho sorprendió a las autoridades porque solamente se abrió la mitad del estadio pensando en que esa cantidad de localidades finalmente no se iba a completar, algo que fue todo lo contrario porque se canjearon todas las plateas para socios y también las entradas que estaban disponibles para no socios.

El número fue abrumador teniendo en cuenta que el fútbol femenino se disputa desde 1991 y nunca se había llegado a una cifra así en partidos de torneo. El partido tuvo la presencia de Juan Román Riquelme y algunos jugadores.

¿Cómo era en los '90 y cómo es hoy? ¿Qué cambió?

De los '90 ni siquiera hay registro porque este es el cuarto partido que las jugadoras disputan en la Bombonera. Una de las jugadoras, Andrea Ojeda, que es de las goleadoras del Torneo tiene un estimado de 519 goles, pero aproximado, porque en los '90 se perdieron registros y no hay una cantidad certera de la cantidad de tantos que tiene la máxima goleadora de la historia de Boca.

Para el masculino esto sería impensado, pero tiene que ver con la informalidad con la que se disputó durante años el torneo y que el cambio y la profesionalización se viene de alguna manera a echar la luz. Es una recuperación histórica teniendo en cuenta en todos los años de competencia que tuvo la disciplina, pero que estuvo completamente invisibilizada.

Los encuentros se jugaban como preliminar, pero nadie iba a verlas. La gente no sabía que se estaba disputando un partido, llegaban y se lo encontraban.

¿No se jugaba en la Bombonera, sino que en estadios más chicos?

Algunos se jugaron en los '90, pero era esporádicos, pero en el caso de los partidos de los '90 Boca jugó en la Candela, el viejo predio que tenía y cuando se mudaron a Casa Amarilla empezaron a disputar los encuentros allí. Era habitual la localía durante muchos años también hasta este presente.

En el último encuentro en Casa Amarilla se había colmado la tribuna, es por eso sabía que se iba a convocar mucha gente para este compromiso.

La importancia de cerrar un torneo de esta forma es reconocer a las futbolistas como pares porque sus compañeros o sus pares del masculino estaban viéndolas en la platea.

Juan Parrondo (JP): ¿Vos creés que Boca es un ejemplo para el fútbol argentino en el caso del femenino por darle cada vez más lugar a las chicas?

Que se juegue en la Bombonera es el broche de oro. No es el primer gol que Yamila convierte en la misma, pero sí es la primera vez que lo hace con público. Durante mucho tiempo sucedió que había mucha menos gente.

